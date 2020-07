Первым делом — рестораны. Британцам будут доплачивать за посещение McDonald's

В Британии есть сейчас новый народный герой - это Министр Финансов Риши Сунак (индус по происхождению) Он спасает те отрасли экономики страны, которые на сегодня разгромлены коронавирусом. Газеты рисуют карикатуры, изображая его в плаще Супермена!

А еще он объявил новый специальный бюджет для спасения экономики - с акцентом на рестораны, отели и разные места развлечений (музеи, парки и т.д.).

Во-первых, НДС уменьшается с 20% до 5% - на полгода

Во-вторых вводится схема "Eat out - help out" - то есть "Сходи поешь и помоги". А именно, Госбюджет будет в течение августа компенсировать каждому ресторану половину стоимости его чека за любой завтрак/обед/ужин. Важно: только в понедельник-вторник-среду (в остальные дни предполагается рестораны и так получат достаточно клиентов).

Также максимум до 10 фунтов на одно посещение - то есть если человек придет в более дешевый ресторан, то скидка получится намного больше. (Например в Макдональдсе будет точно 50% скидка! - я посчитал что БигМак после скидки будет стоить 46 гривен - очень круто!) И самое главное - количество посещений ресторанов одним человеком не лимитируется - хоть три раза в день ходи и получай эту скидку. Ну и Министр обещает, что ресторан получит деньги из бюджета в течение 5ти дней - просто на основании ежедневной отчетности. Кстати, скидка не действует на алкоголь.

В-третьих: в Британии, как и во многих развитых странах, сейчас действует схема furlough - то есть если бизнес закрыт, но сотрудника не увольняют с работы, то он от Госбюджета получает 80% своей зарплаты. Конечно, все опасаются - когда бизнесы откроются и эта схема закончится - возьмут ли они обратно всех своих сотрудников? Поэтому, за каждого взятого обратно сотрудника Министр решил платить бизнесу сразу 1000 фунтов . Это хорошая мера по борьбе с безработицей - которую в Британии очень опасаются сейчас.

В-четвертых, любому бизнесу, который примет на работу сотрудника в возрасте 16-24 лет будет выплачиваться 1000 фунтов . Это делается для того, что в критическом молодом возрасте люди оставшиеся безработными не сорвались бы в преступность или наркоманию от отчаяния.

В стране 40 тысяч пабов, 28 тысяч ресторанов, 15 тысяч кафе и 7500 отелей - их хотят по максимуму спасти. Посчитали, что эти меры помогут сохранить 2.4 миллиона рабочих мест. Все понимают, что через 2-3 года за это придется расплачиваться повышением налогов.

Может у нас кто-то из власти это прочитает и тоже начнет спасать экономику - начав с малых бизнесов?

