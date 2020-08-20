"Вертикалы" vs "горизонталы". Почему споры в соцсетях не рождают истину

Не правда ли, нас очень часто в ходе дискуссий в сети или в реале удивляет, почему оппонент не понимает очевидного? Причем, иной раз, его упрямство просто поражает, доводя процесс убеждения до бурных эмоций.

Вот же ж, очевидно, что истина здесь, у нас, а он видит иначе, и все!

Налицо клинический случай, который просто необходимо передавать в психиатрию.

Легкая степень малоумия с очевидными дефектами в абстрактном мышлении не дают человеку понять ИСТИНУ! Поэтому с места фантазий (мечт, иллюзий) сдвинуть несчастного нереально.

Отсюда и бесконечные споры о майданах, чужих бацьках, соседях дальних и ближних, добре и зле и тд и тп.

Сейчас я хочу исключить из обзора специалистов, людей на зарплатах и грантах, представителей сообществ, чья бурная деятельность по распространению информации в сетях и других СМИ непосредственно влияет на качество их существования.

Я о спорах с различной точкой зрения, несмотря НА (!).

Оказывается, мы видим по-разному, и в этом вся суть.

То, что у нас различное понимание порядка, наверное, всем давно известно. Ведь сам по себе ПОРЯДОК у каждого в голове является одним из видов БЕСПОРЯДКА для чужой головы, у которой свой собственный порядок.

Но, помимо этого, есть еще кое-какие нюансы. В психологии известно о двух типа мышления. Условно их называют "вертикальным" и "горизонтальным". Суть этого психологического феномена заключается в различном восприятии действительности.

Проиллюстрировано это было ещё в далеком 1987 году с помощью следующего эксперимента.

Группе испытуемых показывали букву Т, нарисованную так, чтобы горизонтальная и вертикальная линии имели в точности одинаковую длину. Когда испытуемых спрашивали, одинаковой ли длины эти линии или разной, они давали три разных ответа, каждый из которых основывался на их предыдущем опыте.

Например, большинство людей, живших или выросших в преимущественно равнинной местности, наподобие Нидерландов, были склонны видеть горизонтальную (или "плоскую") линию более длинной. И наоборот, люди, которые жили или росли в горной местности и потому привыкли воспринимать вещи с точки зрения верха и низа, были абсолютно уверены, что вертикальная линия длиннее.

И лишь несколько испытуемых были способны видеть, что обе линии имеют равную длину.

Экстраполируя выше сказанное на политические и экономические споры, можно сделать вывод о том, что часть людей воспринимают реальность вертикально, с точки зрения верха и низа — доходов/расходов, экономических потерь и приобретений, роста/падения и тд. Другая половина воспринимает горизонтально — сюда идут все социальные и моральные оценки происходящего.

Только единицы могут сложить баланс.

Отсюда и горизонт возможных последствий события для каждого видится или виднеется по-своему.

Поэтому, если вы вдруг с кем-то эмоционально начнете спорить, вспомните о том, что вертикал горизонтала не поймет и бросайте ненужные препирательства.

Все равно каждому видится свое.

Всем нескучных дискуссий без драки!

Первоисточник.

Опубликовано с согласия автора.