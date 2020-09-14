Страшное место. Почему мою дочь отговаривали учиться в США

Моя дочь уезжала из школы – доучиваться в США (выиграла в тяжелом конкурсе грант). Директор ее родной московской школы, известный либерал и тяжеловес от педагогики, сокрушался мне, сидящему в его кабинете в ожидании документов: "Ну что ж вы так? Америка – это же страшное место! Вы знаете, что там с преступностью? А нравы какие? А образование очень плохое – намного хуже нашего!".

О качестве американского образования я распространяться не буду – не это важно. Я наблюдал не раз реакцию американцев (и school principals) на отъезд детей поучиться в другие страны – в том числе скажем, в ЮАР, Китай и пр. Она всегда более или менее одна: "Как здорово! Это такой интересный опыт! Там так многому можно научиться! Это очень интересная страна!".

Если вы думаете, что это "проклятые школьные дела", то ошибаетесь. Моя дочь постарше уезжала на мастерат в Imperial College из ординатуры в Москве, закончив МГУ. В МГУ 6 лет ей рассказывали с придыханием, что они – лучшие студенты лучшего вуза мира; что МГУ – мировой лидер по востребованности выпускников.

Когда она сообщила, что уезжает, ей немедленно была прочитана лекция, суть которой сводилась к следующему: "Кому ты там нужна? Там таких вагон, все без работы. Чему там учиться, они ничего не умеют! Все равно вернешься, но мы тебя не возьмем – лучше оставайся!".

Нечего и говорить, что отношение в Imperial совершенно другое, так же как несравнимы уровни квалификации и технологий.

Вообще в западной высшей школе считается важным заканчивать бакалавриат в одном месте, мастерат в другом, делать диссертацию – в третьем: новый опыт, новые подходы, новые контакты.

Школа? Это еще не все истории. Мой сын писал сочинение на конкурсе в одной из очень хороших и либеральных московских школ. Сочинение на тему "Что увидел листок, падая с ветки". Моего сына сложно остановить – у него листок умудрился увидеть полмира, посмотреть на Нил, Гималаи, пообщаться с кавбоями (орфография оригинала, увы, не всем же быть врожденно грамотными) и так далее, на четыре страницы.

Старая и опытная учительница русского языка была огорчена и возмущена; по праву учившей моих старших детей она жаловалась мне приватно: "Ну что он такое пишет! Листок! С ветки! Он что, природоведение не изучал у вас? Листок с ветки ПАДАЕТ ВНИЗ! В лужу! Какие Гималаи? Что за выпендреж?".

И правда – какие Гималаи? В лужу!!! Немедленно!!! Куда ж еще?

Так случилось, что вскорости он писал сочинение (эссе) к поступлению в лондонскую школу. Школа крутая, писал по-английски, тема "Мое самое большое достижение в жизни". Ну, он написал. Ну, я потом прочитал. Оказалось, самое большое достижение в жизни претендента на место в школе №13 в мировом IB рейтинге – 10 голов, забитых в одном матче на пришкольной коробке, против параллельного класса.

В ужасе я ждал вердикта, а когда оказалось, что сына приняли, спросил робко: "А ничего, что ребенок не понимает, что такое настоящие достижения?". И получил удивленный ответ: "Его достижение – это то, что он сам считает достижением. Именно такие достижения ценны. Мы как раз стараемся учить детей понимать, что для них ценно, а что – нет, чтобы они не жили чужой жизнью".