Шапочку из фольги заказывали? Почему украинцы боятся вышек мобильной связи

Три года назад я работал президентом компании Киевстар. И мы тогда как раз строили сеть 4G в Украине — сразу после покупки частот на национальных аукционах.

Сначала, конечно же, покрывая крупные города, поскольку деньги надо было тратить на те локации, где была бы самая быстрая окупаемость.

И вот, Киев уже покрыт. Люди поняли, что огромная скорость сети дает им то, что ранее было невозможным — быстро загружать видеоклипы, совершать видеозвонки, смотреть фильмы — и все это на улице! Украина была последней страной в мире, где была внедрена технология 4G (она уже была даже в Конго и в Папуа-Новой Гвинее!). Почему мы стали самыми последними — это отдельная интересная история.

И, конечно же, было много жалоб от клиентов, которые хотели получить быстрый мобильный интернет именно там, где они живут, учатся и работают — а он туда еще не дошел. Обвиняли, разумеется, во всем мобильных операторов. История как раз об одном таком случае.

В центре Киева есть очень большой ВУЗ — настоящий кампус. Там учатся и живут много студентов. А 4G там не было. Причем, не только у Киевстара, но и у других операторов тоже.

Наши инженеры провели замеры сигнала, планирование сети и их вывод был простой: чтобы покрыть всю эту территорию надо построить 7 новых базовых станций 4G. Часть из них на тех же локациях, где у нас уже был "голос" (то есть связь GSM), а часть совсем новых – чтобы был качественный сигнал (потому что чем выше частота, тем меньше радиус покрытия).

Инженеры сходили к руководству ВУЗа, и... получили отказ в строительстве! Удивительно, ведь студенты — это самые активные потребители интернета в любой стране! Ходили три раза, и нашим гонцам, наконец, стало понятно — только вмешательство президента компании как-то может сдвинуть эту проблему.

Мне назначили встречу и я пришел туда вместе с нашим замом технического директора. Это была встреча с нашей стороны на самом высоком уровне, потому что технический директор в Киевстаре был (и есть) иностранец, и не мог общаться на русском языке.

Теперь самое интересное. Еще когда мы шли по территории кампуса, я проверил связь и было очевидно, что интернет очень слабый. Стало очень жалко те тысячи студентов, которые там учились.

Со стороны вуза на встречу пришли 13 человек: ректор, несколько его замов, лидер профсоюза и еще какие-то люди. Огромная комната — сидим мы двое и напротив нас эти 13 человек. Интересно, что из них 9 было точно старше 60 лет. Некоторые явно за 70. Мне казалось, что я свои 49 лет был самым младшим в комнате (наш замдиректора был тоже старше меня!)!

Мы показали карты их территории с местами расположения запланированных новых станций. Рассказали о том, что за аренду площадок они получат от Киевстара деньги – то есть, должны быть довольны.

С их стороны выступили несколько человек (проректор по админработе, начальник их профсоюза, еще какой-то начальник, но уже по академической части).

И услышали от них, что руководство института не уверено что эти станции вообще надо строить. Потому что излучение базовых станций отрицательно влияет на здоровье людей!

Говорили примерно так: "Все неоднозначно, наука не доказала что радиоволны не влияют на здоровье людей. Мы говорили с нашими сотрудниками и те против ваших станций!". Потом выступил ректор и подвел итог: "Мы пока не готовы к новым станциям — давайте начнем общаться и посмотрим, что получится".

В свою очередь, я поинтересовался тем, как они могут говорить о вреде радиоволн, если в своем институте преподают точные науки, готовят инженеров, в частности, для мобильных операторов. Ведь в Европе станции мобильной связи стоят на школах, больницах, церквях и т.д.. В ответ я услышал: "Вы что, пришли сюда нас учить точным наукам? Вы кто такой вообще? У нас семейное общежитие на территории и эти семьи сказали, что не пустят никого строить вышки мобильной связи!".

Ректор заявил, что если мы будем задавать много вопросов, нам вообще не суждено договориться никогда! А студентам нужно учиться, а не в фейсбуке сидеть.

Когда мы вышли со встречи, мой технарь был, что называется, в шоке. Он же сам — выпускник этого института, как оказалось.

Что же это такое — говорил он — когда-то они нас учили физике и сопромату, а теперь мне захотелось им купить "шапочки из фольги”!

Итого: диалог с вузом занял около года. Нам разрешили поставить четыре станции из семи. Другие операторы тоже построились. Никаких взяток не просили. Встречались наши с ними раз 15, не меньше. Наши инженеры смогли этого добиться, рассказав, что включат станции не на полную мощность (соврали) и не будут их направлять на те общежития, жильцы которых были против (тоже обман).

Не знаю, как там сейчас – надеюсь, что покрытие уже хорошее и студенты не мучаются.

Да, кстати, приоткрою завесу тайны — этот институт на тот момент был на втором месте в общеукраинском рейтинге ВУЗов. И ректор там до сих пор тот же. Долгожитель.

Какова мораль в этой отнюдь не басне? Если вы (почему-то) до сих пор уверены в высоком уровне украинского высшего образования — мне вас жалко. Разве с этими "менеджерами" будут серьезно разговаривать иностранные крутые университеты? Какой нормальный спонсор из бизнеса доверит им потратить свои деньги на развитие лабораторий, даст гранты на привлечение крутых лекторов и ученых? Или вы со мной не согласны?

И еще. Если такая история произошла в столичном вузе — который считается лидером технического высшего образования в стране, и у которого (я полагаю) на фоне остальных ВУЗов еще приличный бюджет, можно только гадать, что же происходит в провинции. Если кто знает, расскажите, мне очень интересно!

А вы еще удивляетесь, откуда берутся те люди, которые боятся, что им вместе с вакциной внедрят в мозг чип! Или говорят, что коронавирус распространяется через сети 5G. Их учат как раз такие преподаватели! Представляю диалог Киевстара с этим же менеджментом вуза (а я уверен, что они еще долго там будут!) через года три, когда в Украине начнут строить 5G! Много бы дал, чтобы при этом разговоре присутствовать!

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Публикуется с согласия автора.