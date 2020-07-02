Привычка засматриваться в чужой огород. Почему украинцы до сих пор живут проблемами России

Некоторых украинцев очень беспокоят перипетии с российской конституцией. Хотя разобраться в том, что происходит в их родном украинском законодательном поле, им никогда даже в голову не приходило.

Складывается впечатление, что ментально они по-прежнему живут в едином с Россией союзном государстве, реалии которого им ненавистны.

При этом, культ извращенной психологической зависимости от информационной повестки северного соседа далеко не безобиден. Садо-мазохистская вовлеченность в чужие проблемы позволяет годами не замечать и не решать свои собственные.

Хорошо еще, что есть и другие украинцы, намного более здоровые.

Большинству в принципе наплевать не только на украинскую или российскую – на все конституции мира. Психически здоровое, но при этом политически инфантильное, большинство никогда не читало ни одного подобного документа. Даже того, в честь которого обрело в июне лишний выходной.

На шкуре многих поколений люди убеждались, что ни одна идеальная бумажка никогда не совпадает с правилами реальной жизни. Она почти ничего не определяла и не определяет в их повседневном, практическом бытии.

Безусловно, занятно наблюдать, как Россия-матушка сползает в бездну монархизма. Особенно в стране, где взрываются дома, где вырубка лесов провоцирует наводнения, где на улицах происходит бесконечный мордобой, а долговая петля на шее экономики затягивается все туже...

Конечно, смертельно больного человека можно отвлечь от мрачных мыслей, показав ему занятный мультик про живущих по соседству странных людей.

Жаль только вылечить его с помощью такого мультика невозможно.

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Текст опубликован с разрешения автора.