Удержаться на плаву. Как в Украине уничтожают малый бизнес

Как это ни странно звучит, но в прошлом году удалось добиться довольно значительного продвижения в сторону налоговой реформы. Если всё будет нормально, малый бизнес, который использует общую систему налогообложения и платит НДС, должен ощутить существенное упрощение администрирования. А у тех предпринимателей, которые экспортируют продукцию, станет меньше проблем с возмещением НДС. Сейчас рассматривается замена де-факто ликвидированной налоговой милиции финансовой полицией — но её лишат силовых полномочий и возможности ликвидации неугодных кому-то бизнесов и выбивания денег под угрозой заведения уголовных дел.

К сожалению, параллельно с этим под новый год "отдельным товарищам" удалось протащить через ВР изменения законодательства, которые затрагивают малый бизнес в негативном ключе. Прежде всего — это борьба с теневыми зарплатами и повышение минимальной зарплаты. Насколько я могу судить, это инициатива Министерства социальной политики, которую горячо поддержала налоговая.

Дело в том, что местные управления ГФС лишили контрольных функций. Их базы передали в управление Министерству финансов. Плюс у налоговой больше не будет собственной милиции. Соответственно, фискальная служба перешла в контрнаступление — старается показать свою важность и создать себе новое поле для бесконечных проверок и коррупции. Этим полем стало повышение минимальной зарплаты и привязанные к нему новые проверки, и колоссальные штрафы. К сожалению, заявление главы ГФС Романа Насирова о том, что наша главная проблема — зарплаты в конвертах, с которой налоговая будет бороться, встретило поддержку у премьер-министра. Правительство планирует создать рабочие группы, которые будут заниматься репрессиями против бизнеса. Против тех, кто создал рабочие места, но либо по объективным причинам не может обеспечить сотрудникам достаточно высокую зарплату, либо не хочет платить всё ещё очень высокие налоги на заработную плату. В первом случае будут говорить, что работодатели плохие и жадные и не хотят делиться с наёмными работниками. Хотя на самом деле в ряде регионов доходы у людей действительно низкие, и если человека устраивает небольшая зарплата, то вины работодателя в этом нет.

"Когда налоги не платят в полной мере, это, конечно, плохо, но куда хуже, когда из-за отсутствия рабочих мест налоги не будут платить вообще"

Повышение минимальной заработной платы для среднего бизнеса никаких угроз не несёт, и, возможно, там людям зарплату поднимут. Но нужно понимать, что существует какая-то часть предприятий, есть мелкие компании и физлица-предприниматели, которые работают в депрессивных регионах. Для них эти нововведения будут действительно непосильными, поэтому свой бизнес они закроют, а работников уволят. От этого не будет лучше ни государству, ни малому бизнесу. Ещё одна некрасивая тонкость — попытка вбить клин между работниками и работодателями. До сих пор в Украине, особенно в малом бизнесе, наблюдались партнёрские отношения. Например, во времена кризисов в 2009-м и 2014 году работники зачастую соглашались на некоторые временные ужесточения условий в обмен на сохранение своих рабочих месс. Этот компромисс позволял экономике гибко выживать без массовых увольнений. Сейчас Министерство социальной политики пытается его разрушить — и в результате мы получим увеличение социальных выплат и нагрузку на фонд безработицы. Возможно, именно этого и добивается Минсоцполитики, не осознавая, что это крайне разрушительно для экономики страны в целом. Естественно, было бы лучше, если бы платились все налоги, а рабочие места стали легальными. Вот только нужно понимать: когда налоги не платят в полной мере, это, конечно, плохо, но куда хуже, когда из-за отсутствия рабочих мест налоги не будут платить вообще.

В Минсоцполитики, а теперь и в правительстве желают собрать как можно больше денег в виде "единого социального взноса". Но он фактически давно не является взносом. Люди не делают его добровольно и не связывают его со своей будущей пенсией — и этому есть объективные экономические предпосылки. То, что человек получает в виде пенсии, не покрывает тех выплат, которые он делает на протяжении жизни. Это связано с демографией, и никакая "балансировка" Пенсионного фонда не поможет. В результате этот взнос превратился в налог на труд. Предпринимателя наказывают за то, что он создал рабочее место и выплачивает зарплату. Это абсурд — от него нужно отказываться и переходить к системе выплаты пенсии за счёт других доходов. А они есть — например, налоги на землю. Попытка идти нынешним путём приводит к репрессиям прежде всего в отношении малого бизнеса, а в Украине больше всего работников сосредоточено в малом и среднем бизнесе. При этом более крупные компании платят "в белую" — у них и денег больше, и нарушать им трудней. Никто не говорит, что с нарушениями мелких предприятий не нужно бороться. Но делать это необходимо не репрессиями, а снижением и полуликвидацией социального взноса.

"Печально, что лоббировали эти нормы крупные компании — они таким образом уничтожают мелкий бизнес"

Кроме того, теперь предпринимателя будут наказывать единым социальным взносом за то, что он просто зарегистрировался. Совершенно абсурдная норма, которая ни экономически, ни политически не оправданна, — предприниматель, даже если временно не ведёт деятельности, обязан платить ЕСВ. Эта ситуация касается не большинства предпринимателей, но достаточно и тех 160 тыс., которые уже снялись с регистрации, и примерно такое же количество находится "в процессе". Несколько сотен тысяч предпринимателей, которые по каким-то объективным причинам вели свою деятельность нерегулярно, вынуждены были свернуть дело. Это значит, что в следующий раз, когда они захотят что-то делать, то больше регистрироваться не будут — начнут работать в тени. Получилась какая-то совершенно непродуктивная попытка выжать ещё чуть-чуть вожделенного "единого взноса". Считаю, что те, кто приняли эти изменения, должны нести политическую ответственность.

Ещё одну меру протолкнули под видом защиты прав потребителя, хотя она и вошла в фискальный закон. И сделано это было подлым образом. В законе о внесении изменений в налоговый кодекс появилась норма: все, кто торгуют сложными техническими товарами, обязаны использовать кассовые аппараты, якобы под предлогом защиты прав потребителей. Объясняли нововведение тем, что на эти товары должна быть гарантия, а вместе с ней — фискальный чек. Правильней в этом случае было бы прописать пункт о том, что государство защищает потребителя, только если у него есть доказательство, что товар приобретён легально и с него уплачен налог. Если потребитель приобретает товар, который этими качествами не обладает, то государство не будет его защищать.

Печально и то, что лоббировали эти нормы крупные компании — они таким образом уничтожают мелкий бизнес. Это решение было принято без всякого общественного обсуждения, втиснуто в непрофильный закон, пролоббировано теневым образом. Опасность ещё и в том, что не просто уничтожается определённый сегмент рынка, а открывается ящик Пандоры. Под предлогом защиты прав потребителей можно навязать теперь кассовые аппараты кому угодно. Это очень вредная тенденция, потому что "Всеобщая фискализация" в наших условиях — один из самых разрушительных лозунгов. Он влечёт за собой товарный учёт, а он ведётся на основе первичных документов, и это вообще неограниченный и опасный источник коррупции для налоговой, которая всегда это лоббировала, поскольку была недовольна существующей упрощённой схемой, не позволявшей им доить предпринимателей.