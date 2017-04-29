Просчет дона Педро. Почему неизбежна отставка президента ПАСЕ

Коррупция могла быть пресечена, что называется, в зародыше, но расстановка сил в ПАСЕ, как, впрочем, и в других европейских институтах, сделать это никак не позволяла. Хотя особым секретом ни для кого не было то, что господин Аграмунт в своей политической карьере между правами человека и правами диктатора почти всегда выбирал последнее. Конечно, это можно было бы принять за специфическую особенность его фасеточного "объективного" зрения, стремящегося видеть мир во всем его многообразии, если бы от этого за версту не разило откровенным лоббизмом. Визит Аграмунта к Башару Асаду в составе делегации Госдумы РФ, без мандата ПАСЕ, завершился политическим провалом. Но его шествие к плачевному результату началось намного раньше. И хотя сам он об этом вряд ли догадывался, всё было предопределено.

Еще в начале 2013 года Независимый аналитический центр European Stability Initiative (ESI), имеющий представительства в Берлине, Брюсселе и Стамбуле, направил запрос об отставке члена ПАСЕ Педро Аграмунта. Причину такой жесткой постановки вопроса можно вычитать в двух докладах, подготовленных центром. Оба с красноречивыми названиями: "Икорная дипломатия, или как Азербайджан заставил замолчать Совет Европы" (май 2012 года) и "Портрет обмана: как мониторили Азербайджан, или почему Аграмунт должен оставить свой пост" (январь 2013 года). Изучившая оба эти документа испанская El Pais объяснила, в чем ESI обвиняет Аграмунта как докладчика по вопросам соблюдения демократии и прав человека в Азербайджане: "в манипулировании сообщениями наблюдателей с мест, замалчивании нарушений гражданских прав, постоянной поддержке режима, в придумывании небылиц о каком-то "прогрессе демократии", оправдании репрессий ссылками на исламистскую угрозу. И, в конце концов, в лоббировании интересов режима Алиева". В августе 2014-го Human Rights Watch сообщила о судьбе азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус, осмелившейся двумя месяцами ранее подвергнуть Аграмунта критике: её арестовали по обвинению, которое в HRW назвали "фиктивным".

Уже тогда стало ясно, что одно из ключевых направлений деятельности ПАСЕ – правовые вопросы и права человека – Педро Аграмунт готов принести в жертву своим едва ли бескорыстным интересам. По сути, Азербайджан стал для испанского политика полигоном для обкатки собственных лоббистских умений. Основная же его деятельность на этом поприще развернется, когда он сядет в кресло руководителя Парламентской ассамблеи.

"Сегодняшнее наступление правых в Европе могло навести Аграмунта на мысль, что можно жить вчерашним днем и что его контакты с разного рода каннибалами будут проглочены, точно ванильное мороженое"

Аграмунт возглавил ПАСЕ 25 января 2016 года, сменив на этом посту люксембургского политика Анн Брассер. Его первая президентская речь могла внушить украинцам сдержанный оптимизм. Аграмунт говорил о необходимости прекращения поддержки боевиков в Донбассе со стороны России, требовал вернуть контроль над оккупированными территориями Киеву и освободить Надежду Савченко, находившуюся в то время в одной из тюрем РФ, а также отмечал массовые нарушения прав человека на востоке Украины. Но уже в середине того же года риторика Аграмунта меняется. Вначале он поддерживает декларацию Бюро ПАСЕ об общих ценностях с Россией и о необходимости движения навстречу. А потом его коньком становится мантра о возвращении в пленарный зал российской делегации, которую лишили права голоса после оккупации Крыма. Старания этого защитника Кремля ни к чему не привели. Более того, в одной из резолюций по Украине, которую ПАСЕ приняла в октябре минувшего года, "конфликт в Донбассе" был переформулирован на "российскую агрессию в Украине". Но испанский "идальго", похоже, сдаваться не собирался, как не собирался прекращать свои заигрывания с Кремлем.

В марте случилась Сирия: президент ПАСЕ окончательно принял крен в сторону Путина и Асада.

После этого эксцентричного "ивента" оправдания Аграмунта, мол, всё это происки "Путин ТВ", выглядят в той же мере убедительно, как если бы чиновник высокого ранга, заснятый в гостиничном номере с проституткой, стал винить в происшедшем систему наблюдения. Аграмунт – слишком искушенный политический субъект, чтобы не знать, в какие игры он играет. Другое дело, что, играя в них, он, по-видимому, был не слишком точен в раскладах внутри ПАСЕ. Сегодняшнее наступление правых в Европе, тот вектор политики, которые задают на континенте фигуры вроде Марин Ле Пен, – всё это могло навести Аграмунта на мысль, что можно жить вчерашним днем и что его контакты с разного рода каннибалами будут проглочены, точно ванильное мороженое. Ну или, во всяком случае, не получат резонанса, сравнимого со сходом лавины. Как выяснилось, он ошибался.

Старый Свет всё-таки меняется. И наряду с Брекситом в нём, похоже, наметилась ещё одна тенденция: старые демократии начали прислушиваться к новым. А те, кто имеет в ПАСЕ большое представительство, – к менее представленным. Поэтому озабоченность четверки стран – Украины, Дании, Польши и Литвы, – которые после сирийских гастролей Аграмунта первыми обозначили проблему, получила своё дальнейшее развитие, сулящее отставку непомерно предприимчивому испанцу. Это, разумеется, не означает, что в европейских структурах не осталось лоббистов Баку, Москвы, Дамаска или даже Пхеньяна: диктатор, готовый платить за отбеливание своих кровавых одежд, всегда будет иметь в своих загашниках "объективных" политиков. Подобно тому, как заказчики убийств всегда имеют под рукой пару-тройку киллеров. Но вот судьба этих политиков-киллеров отныне, похоже, не будет столь безоблачной, как прежде. Потому что Европа, просто чтобы сохранить себя, вынуждена становится на защиту своих же ценностей. И сбрасывать с корабля современности тех, кто эти ценности предаёт. И в этом смысле Аграмунт – лишь одна из первых "жертв" этого, будем надеяться, неостановимого процесса. Как пошутил по поводу одного из своих комических персонажей Вуди Аллен: его заигрывания "с национал-социализмом вызвали скандал в академических кругах, несмотря на то, что ни специальная гимнастика, ни уроки танца так и не помогли ему освоить гусиный шаг". Это в некотором смысле, похоже, характеризует и судьбу Педро Аграмунта. Но это уже его личная проблема.