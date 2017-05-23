Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Токсичная особость Донбасса. Почему регион и вправду заслуживает "особого статуса"
Александр Кочетков
аналитик и политтехнолог
Александр Кочетков аналитик и политтехнолог

Токсичная особость Донбасса. Почему регион и вправду заслуживает "особого статуса"

Токсичная особость Донбасса. Почему регион и вправду заслуживает "особого статуса"
2014 год. Последний митинг в Донецке под украинскими знамёнами

Каждую из девяти Украин сшивают воедино вера в страну, жажда свободы, надежда на справедливость. А для неофеодального Донбасса родина там, где деньги и сила

23.05.17 30
000

На одном околосепаратистском ресурсе я прочёл, что термин "ОРДЛО" включает в себя прилагательное "отдельные". Мол, если даже Украина признаёт отдельность, особость Донбасса, то всё делается кроваво, но правильно, и вообще, они там — каменноугольная соль земли. Давайте разбираться.

Из опыта: вопреки кремлёвским геополитикам существует не две, а минимум девять Украин.

Закарпатье — это путь в Европу. Но не мост, а самопальный туннель. Жители считают уникальным край, где живут, а себя — нет. Но убеждены, что умеют жить. Закарпатец может с вами пить водку, слушать и кивать, но это лишь дань вежливости  приезжему. А думать и поступать он всё равно будет по-своему, в своих интересах. Этот панцирь не взломать: доверие — только между своими.

И Киев для закарпатцев в одной значимости с Будапештом, Римом или Лиссабоном. От Лиссабона даже побольше пользы.

А вот Галичина считает себя Европой. И если с галичанина соскрести позолоту и зацепить за живое, то выяснится, что по убеждению этих европейцев всё, что восточнее Збруча, — чистые москали. Вместе с Ровно, Хмельницким и прочими "националистами". Порой поражает, как на Галичине благородная утончённость и продвинутость уживаются с натуральной дремучестью и редкой хитропопостью. Но Украина как держава для Галичины — святое. И Киев — да, столица и, безусловно, ближе Варшавы. Просто в Киеве мало руководящих галичан.

Волынь — реально национально-патриотический пояс, где настороженно относятся и к слишком европеизированным галичанам, и к киевским "запроданцам". Край людей, которые считают себя вправе поступать наперекор всем. Если бы янтарные залежи обнаружились на Полтавщине, там ни за что бы не возникла "янтарная народная республика". Именно на Волыни продолжает жить мятежный крестьянский дух восстаний и партизанщины Второй мировой.

Крым, который пенсионерский, — заповедник Совка. Крым молодёжный — это космополит. А вот Крым кырымлы — вообще иной мир, который готов сосуществовать с Украиной, но не раствориться в ней. И характерно, что для "русского мира" крымчане уже становятся ненавистными "хохлами", которые не ценят камни с неба.

Одесса… Ах, Одесса! Здесь люди не только думают, что умеют жить, они таки умеют! Купить и продать всё что угодно. Извлечь выгоду из никчемной гальки под ногами. И красиво прокутить последнее. Здесь меньше, чем в Киеве, рассуждают о Европе и свободе, ибо для одесситов это исконные ценности. И за них они готовы на смертный бой. За свободу жить по-своему, а не за тоталитарную недоимперию!

Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская области — конгломерат фундаментальной науки и её практического применения. Здесь загадочным образом формируются люди с масштабным мышлением, что государственным, что бизнесовым. Здесь не склонны верить, но хотят, чтобы убедили. Именно русскоязычная Украина, и в первую очередь Днепр, поломала концепцию "русской весны", встав на защиту Украины.

"Нельзя по-настоящему болеть за футбольную сборную и не верить в Украину. А болели яростно и в Донецке"

Области вокруг Киева живут на земле и землёй. Здесь классический украинский язык и такое же миросозерцание. Здесь надо не агитировать, а говорить спокойно и честно. Страсти здесь не в почёте. Но хватает глубоких омутов, в которых водится кто угодно. С этими людьми нельзя спешить и подгонять. Если проникнутся, пойдут сами: без суеты, но до конца. Здесь мало патетики, но без Украины себя не мыслят.

Наконец, Киев, аккумулирующий выходцев из всех регионов, но не копирующий ни один из них. Сакральное место. Сердце страны. Настоящая столица, потому что её выбор принимает вся страна. Точнее, принимала раньше, до того как, инфицированный извне, закровоточил Донбасс.

Ну, с Крымом-то понятно: двадцатитысячная база Черноморского флота РФ плюс прицельная кремлёвская пропаганда. А вот с какой стати распух особостью Донбасс, который жил на дотации в угольную и аграрную сферы? И все состояния сколочены на доступе к бюджетному вымени?

Донбасс всегда был мне интересен. В Донбассе множество замечательных людей — умных, талантливых, сильных. Но они восхищают как раз противоречием с казённой региональной атмосферой. Донбасс сформирован на культе силы и обратной стороне — приспособляемости. Силы физической, властной, финансовой. Местная "знать" в крутых кабаках и лакшери-магазинах и опустошённые, выжатые досуха шахтёры, поднимающиеся из забоя. И такие же бюджетники, безропотно митингующие за что прикажут. Неофео­дализм хозяевами Донбасса начал строиться куда раньше, чем в России.

Циничность этой модели в том, что местным обывателям втирали, что они кормят Украину. Что у них братство бизнеса и работяг. Что регионом могут управлять только местные выходцы. Что всё во имя всех. В общем, "всё должно быть Донбасс". Но постепенно у них не стало Украины. Отбыла с теми, кто не умеет превращаться в чернь. Покинула, как душа, мёртвое тело. Остались лишь жёлто-голубые обрывки растоптанного флага. Постмайдановскую Украину в Донбассе посчитали слабой. А путинскую Россию сильной. И просчитались.

Каждая из девяти Украин неповторима. Но восемь из них сшивают воедино вера в страну, жажда свободы, надежда на справедливость. А для неофеодального Донбасса родина там, где деньги и сила.

Даже прежнего, противоречивого Донбасса уже нет и не будет. А то, что осталось, и вправду заслуживает "особого статуса". Вот только особость эта ядовитая, как отстойники тамошних мёртвых производств.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Штат Вашингтон признал Голодомор геноцидом украинцевВ Киеве подтвердили запрет на транзит грузов в ПриднестровьеНовый авиарейс может соединить Польшу и Украину уже летом

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11543
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5620
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3549
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4282
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3795
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4219
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5393
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 2901
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 1957
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1929
  1. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 3725 / 4023
  2. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 3566 / 5114
  3. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 3040 / 3307
  4. Прогноз погоды на неделю 2717 / 2790
  5. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 2555 / 2822
  6. Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу 2380 / 2665
  7. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2279 / 2523
  8. В Одессе случайный свидетель убийства самостоятельно задержал преступника 2057 / 2291
  9. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 1999 / 2113
  10. Владимир Кличко вошел в топ-6 супертяжеловесов за всю историю бокса 1669 / 1788
  1. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 22 / 2113
  2. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 21 / 5114
  3. Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу 15 / 2665
  4. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 13 / 2523
  5. Прогноз погоды на неделю 12 / 2790
  6. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 11 / 4023
  7. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 10 / 3307
  8. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 10 / 5393
  9. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 9 / 298
  10. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 8 / 3415
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.