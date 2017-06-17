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Главная » Мнения » Сила настоящего времени. Почему эгоисты лишают себя шансов на счастье
Мария Бондарь
журналист
Мария Бондарь журналист

Сила настоящего времени. Почему эгоисты лишают себя шансов на счастье

Сила настоящего времени. Почему эгоисты лишают себя шансов на счастье
Фото: Getty Images

Единственный способ стать счастливым — волевым решением перенести заветную "точку" из будущего или прошлого в настоящее

17.06.17 559
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"Я бываю счастлива 14 секунд в день, в пересчёте на 60 лет — не так уж и плохо", — говорила героиня Сандрин Киберлен в фильме "В нормальных людях нет ничего исключительного" (реж. Лоранс Феррейра Барбоза, 1993). Трое с половиной суток — слабенький показатель. Даже известный циник Фредерик Бегбедер (автор бестселлеров "Любовь живёт три года", "99 франков", "Отпуск в коме") и тот был оптимистичнее в оценках способности человека быть счастливым. Он говорил, что каждый из нас бывает счастлив в первые полгода жизни, ровно до того момента, когда появляется первое "хочу".

Желание получить то, в чём нам пока отказано, приводит в движение, заставляет развиваться. В детстве мы учимся управлять непослушными поначалу конечностями, ползать, открывать ящики, чтобы достать папины очки или мамины серьги. Оказавшись у нас в руках, желанный предмет быстро сломается или наскучит — не важно. То, что спрятано, запрещено, то, за чем нужно карабкаться, всегда интереснее игрушек, которые у нас под носом. Великим благом движения, мышления, первыми навыками взаимодействия с другими людьми мы обязаны тому самому "хочу", на которое сетует Бегбедер. Позже оно же заставляет нас получать образование, делать карьеру, строить амбициозные планы, оттачивать коммуникативные навыки, приспосабливаться к стремительно меняющемуся социуму. Труднодостижимая цель становится для нас синонимом счастья, до тех пор, пока не будет достигнута.

Профессор Виктория Чу с кафедры психиатрии медшколы Йельского университета называет это "интуитивной самомотивацией". По её словам, образ мышления, манера поведения, активность и психологическое состояние человека определяются тем, где он мысленно нарисовал себе "точку счастья": в будущем, прошлом или настоящем. У большинства она находится в будущем и служит мотиватором достижений. Современная массовая культура и весь инструментарий потребительского маркетинга построены на идее о том, что счастье зависит от внешних факторов и его надо добиться.

"Чтобы развиваться, счастливому человеку нужны другие мотивы: чувство долга, альтруизм, забота о потомстве, любовь, патриотизм"

Перенос "точки" в будущее делает нас активными, организованными, внимательными, настойчивыми, заставляет мобилизовать усилия. Он же формирует завышенные ожидания от достижения цели. В том трудноописуемом чувстве, которое испытывает человек, наконец получивший желанный диплом, должность, награду или звание, всегда есть примесь неосознанного разочарования. "Точка счастья", помещённая в будущее, похожа на замок из романа Франца Кафки — она удаляется по мере нашего движения в её сторону. В итоге мы можем быть довольны жизнью и оптимистичны, но счастливы — никогда. С людьми, поместившими эту "точку" в прошлое, дело обстоит гораздо хуже. Счастье для них ассоциируется с тем, чего больше нет, и потому даже мотиватором не служит. Это могут быть погибшие близкие, прошедшая молодость, разрушенный дом или даже распавшийся СССР. По словам Виктории Чу, сохранить психическое здоровье, поместив "точку счастья" в прошлое, почти невозможно. Человек, убеждённый в том, что завтрашний день не может быть лучше вчерашнего, подсознательно запускает сценарий саморазрушения.

Единственный способ стать счастливым — волевым решением перенести заветную "точку" из будущего или прошлого в настоящее. То есть признать, что счастье не связано с внешними обстоятельствами, людьми, благами, и осознать, что его единственный источник находится в тебе самом с момента рождения и до смерти. И если сейчас ты его не чувствуешь, во-первых, сам виноват, во-вторых, никакие достижения не помогут. Человек, сделавший такой выбор, получает множество дополнительных преимуществ. Им очень трудно манипулировать. Рекламщик не убедит его раскошелиться на слишком дорогой или просто ненужный товар, который якобы помогает потребителю стать чуть-чуть счастливее. Политик-популист не впечатлит идеей "светлого будущего". Он может оценить обаяние харизматичного лидера, но вряд ли поддастся влиянию. Минус в том, что вместе с завышенными ожиданиями от будущего исчезает мощная движущая сила, сопутствовавшая всем его достижениям с самого раннего детства. Зачем трудиться, учиться, зарабатывать деньги, пытаться понять другого, если точно знаешь — результаты труда, образование, материальные блага и люди не сделают тебя ни на йоту счастливее, чем сейчас. Чтобы развиваться, счастливому человеку нужны другие мотивы: чувство долга, альтруизм, забота о потомстве, любовь, патриотизм. Так что эгоистам это противопоказано.

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