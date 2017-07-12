Медиаприкосновенность. НАБУ осталось завести дело на президента Порошенко

Правильно ли сняли/не сняли неприкосновенность с пяти народных депутатов — вопрос по нелепости равный тому, что любили задавать схоласты: "Сколько ангелов умещается на кончике иглы?" Смысла в нём ноль. Эпопея с трансляциями не прибавила баллов Верховной Раде. Это понятно. Но и Генпрокуратура с НАБУ и САП не нажили на этом особых репутационных капиталов. А это куда хуже. И для страны, и для зарубежных партнёров.

Сама медийность происходящего как раз предполагала обратное: мы, мол, демонстрируем в прямом эфире, как зажимаем щупальца спрута в тиски, показываем тех, кто противится этой очистительной процедуре, а вы там, на том конце телевизора, сидите и свято верьте.

Фокус не удался. Поскольку по степени общественного недоверия прокуратура и парламент славой сочтутся, а народ как-то устал следить за процессом, лишённый возможности наслаждаться результатом.

Розенблат, убывающий в места лишения свободы с котомкой на срок, достаточный для образования нового слоя янтаря, это ж совсем другой аттракцион, чем зажигательная тирада Ляшко о том, что "жадность фраера сгубила". В нём есть законченность, которой не хватает благим начинаниям антикоррупционеров.

Народ, конечно, могут развлечь пафосные речи "Снимите с меня неприкосновенность — я буду защищаться в суде", но они по накалу страстей не дотягивают даже до "умирания" Насирова перед телекамерами под клетчатым одеялом. Как-то скучновато.

Да ведь и не Насировым единым! Был же, допустим, карнавал с задержанием депутата Игоря Мосийчука. Бодренько так, под куполом цирка, пардон, Верховной Рады. В обход Регламентного комитета. Далее — понеслось. Отказ задержанного от приёма пищи (породившее мемы типа: "Акции продовольственных компаний просели на 10% на новости об объявлении Мосийчуком голодовки"). Обострение болезни, призрак медицинской операции. Промежуточный, почти ироничный диагноз: остеохондроз и ожирение третьей степени. А страна продолжает следить! Напрягает зрительские усилия. Два месяца томится в ожидании. Чем всё заканчивается? Ничем. Мосийчука освобождают из-под стражи. А через полгода Генпрокуратура отзывает своё ходатайство о его аресте. Это стиль работы или стечение обстоятельств? И почему, спрашивается, сейчас все должны уверовать, что тот же Розенблат не отделается подобным лёгким испугом?

"Замах, но не удар. Нам, по-видимому, кажется, что этого достаточно для получения очередного транша — на что угодно, в том числе на противодействие коррупции"

Сегодняшние общественные ожидания — не в том, чтобы увидеть длинный реестр "бедолаг", с которых завтра придут снимать неприкосновенность. Её, между прочим, вообще нужно снять раз и навсегда со всех 450 народных избранников, забыть об этом, как о страшном сне, и впредь расточать драгоценное время законодателей с большей пользой и продуктивностью. Плодить же списки "прикасаемых" — заслуга невеликая. Особенно с учётом того, что нынешний парламент на три четверти состоит из бизнесменов — явных и скрытых, лоббирующих свои или близкие к своим интересы. Нужна реализация постулата "Вор должен сидеть в тюрьме". Пока что этого не наблюдается, хотя САП и НАБУ появились в 2015 году, а нынешний генпрокурор находится на своём посту уже более года.

Тот, кто считает, что это мизерный срок, может вспомнить историю Гонконга. Его губернатор Мюррей Маклехоуз в 1974 году, когда доля коррумпированных чиновников оценивалась в 94%, учредил Независимую комиссию по борьбе с коррупцией. За год её работы были осуждены 220 чиновников-взяточников. Сейчас Гонконг занимает 16-ю строчку в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции. Украина — 135-ю. Между Россией и Гватемалой.

Мы выглядим на этом поприще неубедительно и в глазах наших западных партнёров. Прежде всего американцев. Мантры о том, что мы боремся с коррупцией, но она не сдаётся, потому что глубоко укоренилась в уме каждого со времён советской системы (примерно так объяснял Порошенко в интервью французской Le Figaro), им порядком надоели. На минувшей неделе заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд процитировал своего шефа: "Украине нет смысла бороться за тело государства, в том числе в Донбассе, если она потеряет свою душу из-за коррупции". Более прозрачной оценки того, что у нас происходит в этой сфере, и вообразить трудно.

Однако всё, что мы можем сегодня предложить тем, кто даёт нам деньги, это картинку борьбы. Но отнюдь не результаты. Замах, но не удар. Нам, по-видимому, кажется, что этого достаточно для получения очередного транша — на что угодно, в том числе на противодействие коррупции. Однако раздражение, высказываемое в наш адрес, свидетельствует скорее об обратном. Вливания могут и прекратиться. Неслучайно же Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Киеве, по словам очевидцев, свою беседу с участниками встречи буквально пересыпал вопросами о коррупции: "Кто за этим стоит, почему не приносит результатов, в чём проблема — в людях или законах, и кто этому сопротивляется".

Видимо, позиция главы Госдепа была настолько жёсткой, что отечественные борцы с казнокрадами решили не ограничиваться "вегетарианской" реакцией на неё. Подумаешь, добились снятия неприкосновенности с депутатов! Есть ведь и более масштабное шоу! Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вчера сообщил, что его ведомство по заявлениям главного радикала страны Ляшко открыло против генпрокурора Луценко два уголовных производства по факту неуплаты налогов.

Ну, что сказать… Круто! Осталось теперь НАБУ завести дело на президента Порошенко. Амплитуднее этого замаха вообще ничего не придумаешь. И главное — это ж ведь как красиво можно выглядеть на медиакартинке!..