Очевидные вещи. Почему я чувствую себя Капитаном Очевидность

О том, что отнимает кучу времени, сил и совершенно не приносит удовлетворения

Так уж получилось, что (по мнению моих близких друзей) я вынужден всё время говорить очевидные вещи.

Воровать плохо. Убивать плохо. Предавать свою страну аморально, а власть нельзя предать: власть — ничто, нельзя предать ничто.

Херить свободы личности плохо. Нацизм плохо. И русский нацизм тоже плохо, что бы сами россияне об этом не думали.

Я охрип повторять, что время империй прошло. Что СССР мёртв и незачем пытаться манипулировать тем, что уже разложилось и способно только вонять.

Я чувствую себя Капитаном Очевидность, но что делать, если люди не хотят понимать очевидные вещи? Или делают вид, что не хотят понимать.

Недавно какая-то сволочь написала на моей страничке в "Вики", что я русофоб.

Прости, моя русская часть семьи, этого муд…звона!

"Воровать плохо. Убивать плохо. Предавать свою страну аморально, а власть нельзя предать: власть — ничто, нельзя предать ничто"

Я никогда не считал своих российских родичей хуже любых других своих кровных родственников. Мне всё равно, какой национальности человек. Меня не интересует его цвет кожи или наличие-отсутствие крайней плоти... Главное — не кто он, не от кого произошёл, а какой он. Каковы его поступки. Каковы его убеждения не в политическом (это непостоянно), а в общечеловеческом смысле этого слова.

Моральный враг для меня ближе аморального друга. С аморальным другом я на 100% рассорюсь, а с близким мне по духу врагом когда-нибудь смогу найти точки соприкосновения.

Вспомнил хорошую фразу. "Мы не ненавидим всё русское. Просто вы почему-то называете русским всё, что мы ненавидим".

Агрессию, аннексию, снисходительное отношение к окружающим, раболепие перед вождём, отсутствие демократических институтов, лживость и циничность власти и прессы... Всё, от чего мы хотим избавиться, вы называете нормой. Вы СЧИТАЕТЕ это нормой.

Мне очень надоело говорить очевидные вещи. Очень. Это отнимает кучу времени, сил и совершенно не приносит удовлетворения.

Но кто-то должен это говорить. Напоминать о том, что у любых нормальных людей не вызывает сомнений…