Девочки, нам ничего не грозит! Почему массовое производство секс-роботов не изменит отношений между мужчинами и женщинами

Давненько такого не было. Недавно глобальную Сеть захлёстнул мощный поток прогнозов-страшилок о незавидном будущем прекрасной половины человечества. Только ленивый и неграмотный не прочёл о том, что женщинам всего мира вот-вот придётся конкурировать с физически идеальными андроидами, у которых никогда не болит голова, не бывает скверного настроения, надоедливых родственников и подруг, завышенных требований и критических дней. Вот он, дескать, печальный финал феминизма.

Началось всё с публикации отчёта о социальных последствиях развития рынка сексуальных суррогатов, подготовленного экспертами общественной организации Foundation for Responsible Robotics. В документе упомянуты некоторые этические риски массового распространения секс-роботов, в частности, риск "объективации женщин" и "обесценивания женского начала в общественном сознании". Сегодня в мире существуют четыре компании, которые производят роботов такого назначения. В их товарных линейках представлены суррогаты обоих полов, но основу ассортимента составляют роботы, имитирующие женские тела, поскольку подавляющее большинство потребителей этого товара — мужчины-гетеросексуалы. Пока ядро целевой аудитории составляют те, кому по разным причинам недоступен реальный секс, — инвалиды, одинокие старики и прочие категории мужчин, объективно обделённые женской лаской.

Единственное свойство, которое никогда не приобретут секс-роботы, — способность самостоятельно выбирать партнёров

Сегодняшние роботы довольно точно имитируют женскую внешность и тактильные свойства кожи и волос, но с голосом, мимикой и моторикой дела обстоят неважно. Так что о создании полной иллюзии интимного контакта с живой женщиной, а значит, и о равноценной замене реального секса суррогатным речь пока не идёт. Однако футурологи уже забили тревогу. Техническое совершенствование функций — дело времени. Что если завтра появится женщина-робот вроде тех, которых показывают в телесериале "Мир Дикого Запада"? Станут ли мужчины и впредь терпеть женские капризы и перемены настроения, тратить время, силы и деньги на ухаживания? Захотят ли развивать и поддерживать романтические отношения (дело-то хлопотное, стрессовое и дорогостоящее), получив простую и удобную альтернативу с понятным ценником и гарантией технической исправности? Ответ: да, станут.

По оценкам агентства Consumer Trade Watcher, 45% личных расходов среднестатистического американца от 30 до 55 лет — это оплата товаров и услуг, так или иначе позволяющих производить впечатление на женщин. Удельный вес таких расходов в глобальной экономике никто в точности не измерял, но нетрудно предположить, что цифры получились бы внушительные. И если лидеры мировых B2C-рынков ещё не ринулись в корне перестраивать свои маркетинговые концепции, значит, принципиальных перемен в поведении мужчин по отношению к женщинам в обозримом будущем никто не ждёт. Ради чего тратятся эти деньги? Вряд ли взрослый современный мужчина готов выложить 45% собственного бюджета за секс. Забудем на время о роботах. Даже если речь только о живых женщинах, рыночная стоимость интимных услуг в наше время гораздо ниже.

Остроумное объяснение мужской мотивации предложил популярный американский комик Стив Харви. За пределами США он прославился благодаря тому, что опубликовал книгу "Поступай как женщина. Думай как мужчина" — пособие для одиноких дам, желающих наладить свою личную жизнь. Итак, по версии Харви, находящаяся рядом представительница прекрасного пола не только и не столько сексуальный объект, сколько мерило того, чего мужчина стоит в жизни. Добиться успеха означает стать интересным для дам, у которых большой выбор. Прогресс может породить кукол, действительно похожих на реальных женщин и даже имитирующих некоторые аспекты женского поведения. Единственное свойство, которое они никогда не приобретут, — способность самостоятельно выбрать одного из нескольких мужчин, даря избраннику субъективное подтверждение того, что он чем-то лучше других. Тогда исчез бы смысл существования секс-роботов. С куклой, самостоятельно выбирающей партнёров, у мужчин стали бы возникать те же проблемы, что и с живыми женщинами, причём без таких бонусов, как искренние чувства и возможность произвести потомство.