Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива

Итак, Палата представителей Конгресса США сегодня одобрила законопроект о новых санкциях против России (419 — за и всего трое — против), и вскоре он, без сомнений, будет утвержден Сенатом.

Война в Украине и вмешательство Москвы в избирательный процесс в Соединённых Штатах — две причины, вызвавшие к жизни этот жёсткий документ, названный сенатором-демократом Беном Кардином "чётким посланием от имени американского народа и наших союзников" Путину. Президенту США отведена скромная роль почтальона — он нужен, чтобы "помочь доставить это послание".

Окруженный скандалами с "российским следом" Трамп может максимум отсрочить приговор для России (а заодно для Ирана и КНДР — им в том же пакете прописаны не менее радикальные "рецепты лечения"). Отсрочить, но не отменить. Это означает, что все прежние штрафные меры в отношении страны скреп действительно могут показаться цветочками. Вашингтон начинает планомерную охоту на ближний круг Владимира Путина, и этот сценарий не сулит ничего хорошего ни самим олигархам, ни тому, кто их вскормил.

Чего же именно следует опасаться господам из "кооператива Озеро"? Не казней египетских, понятное дело, но чего-то очень похожего по степени неприятности.

Не позднее чем через 180 дней после принятия закона министр финансов США по согласованию с главой национальной разведки и госсекретарем должен будет представить комитетам Конгресса открытый доклад об олигархах РФ. Указание на степень их близости к Кремлю и правящей верхушке — обязательна. Как и информация о размерах состояний и источниках доходов. А также о круге родственников (супругов, детей, родителей), имеющих активы, недвижимость, бизнес-интересы и т.п. Зарубежные компании, связанные с российскими олигархами, должны быть выявлены, полугосударственные организации, кто за ними стоит и какой зарубежной собственностью они обладают, — преданы огласке. Случаи проникновения россиян в ведущие сектора экономики Соединённых Штатов — тоже.

"Берлин и Вашингтон говорят сегодня на одном языке — языке принципов. Невзирая на критику друг друга"

О международном сотрудничестве в сфере энергетики (в сущности единственной дойной корове в экономике России) околокремлёвским толстосумам придётся забыть. Потому что санкции грозят всем, кто сделает попытку поучаствовать в российских нефтегазовых проектах. В том числе в постройке "Северного потока — 2", который, по мнению американских конгрессменов, несёт "пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского союза, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине".

В Москве, разумеется, понимают всю масштабность американского замаха. Кремлёвский спикер Дмитрий Песков, например, на вопрос телеканала CNN, как он оценивает происходящее, ответил: достаточно негативно. А Константин Ремчуков, главред российской "Независимой газеты" (органа, "независимо" поющего в унисон с властью), так прямо и написал: "Это не просто новые санкции, это принципиально новое давление на российскую элиту".

Проницательный человек — что тут скажешь. Ещё бы слово "элита" не поминал всуе…

Пока в России упражняются в высоком штиле — стояли, стоим, блин, и стоять будем! — за скобками остаётся вопрос: а что вообще Кремльв этой ситуации способен предпринять? Симметричная отповедь невозможна: разные весовые категории. На чём же может сыграть Путин? Ответ: на противоречиях Европы.

В Старом Свете и впрямь не слишком обрадовались американским "инновациям". Во внутренней записке, подготовленной по этому поводу в Брюсселе, даже говорится, что предлагаемые меры "поставят под угрозу трансатлантическое единство и сотрудничество в рамках G7". Самая большая изжога — от жалких перспектив "Северного потока — 2" и того, что Трамп получит право налагать санкции на любую компанию (включая европейскую), которая вносит вклад в энергосектор России. Берлин и Вена уже успели обвинить Вашингтон в политизации собственного экономического интереса: мол, США просто хотят убрать "СП-2" и прочих конкурентов с пути поставок своего сжиженного газа.

"Самая большая изжога — от жалких перспектив "Северного потока — 2" и того, что Трамп получит право налагать санкции на любую компанию, которая вносит вклад в энергосектор России"

В общем, Путину вроде бы есть, где порезвиться на ниве раскольничества. Тем более что хорошо прикормленных лоббистов Кремля в евроструктурах хватает. Однако это лишь фасад картинки, исполненной для Москвы умеренного оптимизма. На самом деле рассчитывать здесь на серьёзный успех России вряд ли стоит. Репутацию опасного субъекта международного права и лжеца так просто за борт не выбросишь. Недавний случай с турбинами Siemens — тому подтверждение. И тут важно отметить, как отреагировало на инцидент правительство Германии. Оно призвало к санкциям и сворачиванию сотрудничества с РФ. Само, без подсказок "вашингтонского обкома". То есть продемонстрировало примат морального принципа над выгодой.

Как бы Кремлю ни хотелось обратного, Берлин и Вашингтон говорят сегодня на одном языке — языке принципов. Невзирая на критику друг друга. То же можно сказать применительно к другим ведущим европейским державам. Поэтому речь не идёт о том, что Европа каким-то образом "отменит" принятие американцами закона о санкциях. Самое большое, что может произойти, — косметическая корректировка отдельных его положений, не меняющая сути документа. Общий сценарий, безусловно, останется прежним. Путинским олигархам возьмутся перекрывать кислород. Энергетические проекты России засохнут, потому что тащить их на своих скудных рублях и без технологического сопровождения Запада — путь тупиковый. Фонд противодействия российскому влиянию начнет отрабатывать те $250 млн, которые ему запланировали выделить на 2018–2019 годы. А Украине (которая в законопроекте упоминается 78 раз) будет оказываться поддержка, и даже эпатажные твиты господина Трампа о "помощи Клинтон" здесь не станут помехой.

Вопрос лишь — когда объятия американского удава станут такими страстными, что членам "кооператива Озеро" придётся сделать выбор: играть ли роль жертвы самим или пригласить на неё Путина? Если он, конечно, не успеет до этого учинить очередную "победоносную войну". Чтобы спасти скрепы. Наибольший риск от новых санкционных инициатив США именно в этом. В том числе (или прежде всего) для Украины.