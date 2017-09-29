Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Чувство момента. Почему украинские власти живут в параллельной реальности
Милан Лелич
политический обозреватель Фокуса
Милан Лелич политический обозреватель Фокуса

Чувство момента. Почему украинские власти живут в параллельной реальности

Чувство момента. Почему украинские власти живут в параллельной реальности
Фото: УНИАН

Петру Порошенко обычно присуще чувство момента. Хотя ошибки и у него бывают. Как, например, неудобно получилось с видеосюрпризом ко дню рождения президента, который подготовила его семья

29.09.17 180
100

Не секрет, что в рамках одной страны разные группы людей зачастую живут в параллельных, не пересекающихся реальностях. Украины, как страны развивающейся и одновременно воюющей, это касается в большой мере. Кто-то целыми днями обсуждает, какой политик кому поставил лайк в Facebook, кто-то не имеет о соцсетях ни малейшего представления. Кто-то по сей день собирает деньги для помощи армии, а кто-то прожил последние три с половиной года, как будто никакой войны нет вовсе.

В такой ситуации украинская элита тоже живёт своей особой жизнью, сконцентрированной вокруг бюджета, выборов, "договорняков", кадровых назначений, принятия нужных ей законов и поправок к ним. И при соприкосновении с реальностью, в которой живёт большая часть остальных украинцев, часто случаются курьёзы. Не помогают даже толпы пиарщиков и технологов, тоже обитающие в собственном мирке.

Именно поэтому премьер Владимир Гройсман, наверное, так и не понял, почему все высмеяли его радостный пост про баржу с арбузами. А что, хорошее же дело, развитие водного транспорта, удешевление поставок, разве это не замечательно? Но проблема в том, что информация про баржу была озвучена не тем, не так и не тогда. Потому и такая реакция.

Петру Порошенко обычно присуще чувство момента, понимание, какие месседжи, когда и перед какой аудиторией озвучивать. Хотя ошибки и у него бывают. Как, например, неудобно получилось с видеосюрпризом ко дню рождения президента, который подготовила его семья.

"До карикатурного северокорейского телевидения ещё далеко, но говорить, что президент "всегда был лидером, всегда на передовой", — явный перебор. А пафосно-слащавый тон всего "сюжета" — просто безвкусица"

Главный вопрос: зачем это было? Снимать семейные видео — нормальное развлечение. Но зачем показывать предназначенные для своих близких кадры на всю страну? Какая реакция ожидалась? Умиление? Наверное, да. Но получилось наоборот — злость и высмеивание.

Проблема не в том, что сын президента забивает уж слишком постановочный гол, его сестра лажает на пианино, а невестка смешно "акает", точь-в-точь как Тимошенко. Вполне возможно, что жена и дети президента действительно очень умные и талантливые (один сын уже даже депутат) и искренне любят главу семейства. А Марина Порошенко и правда очень органична в роли первой леди.

Проблема в том, что подвёл стиль и то самое чувство момента. Конечно, до карикатурного северокорейского телевидения ещё далеко, о плачущих медведях никто не рассказывал, но говорить, что президент "всегда был лидером, всегда на передовой", — явный перебор. А пафосно-слащавый тон всего "сюжета" — просто безвкусица.

Украинский народ, по крайней мере его активная и мыслящая часть, сейчас точно не охвачен оптимизмом. Да, люди в целом живут далеко не так плохо, как любят рассказывать отдельные оппозиционеры. Никакого голодомора и анархии нет и близко, но количество проблем в стране зашкаливает, и к ним ежедневно добавляются новые. Выпускать пафосный ролик про отца нации в такой атмосфере — значит своими же руками настраивать против себя тех, кто к президенту относится нейтрально или даже с толикой симпатии. Демонстрация разрыва между реальностями элиты и простонародья, конечно же, бесит.

Впрочем, ролик о президенте лишь выложили в Facebook. В приказном порядке на национальных телеканалах его не крутили. И на том спасибо.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина не намерена реагировать на истерические заявления госдумы РФ по поводу закона об образованииПорошенко обсудил с Меркель перспективы размещения миротворцев на Донбассе"Рухнама" с экрана и взрывы в Калиновке. Почему трагедия и фарс при Порошенко ходят рядом

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3398
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6361
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4137
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 3187
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1694
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1968
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7199
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 5124
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2412
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3286
  1. Корабль, летящий к астероиду Бенну, сделал уникальный снимок Земли 11886 / 13551
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 9984 / 11694
  3. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 5804 / 7431
  4. Японцы обнаружили следы жизни, существовавшей почти 4 млрд лет назад 3752 / 4289
  5. Путинская гвардия заказала хрустальные погоны 2219 / 2510
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 1884 / 2631
  7. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 1820 / 1950
  8. В НБУ считают, что гривна дешевеет от хорошей жизни 1717 / 1904
  9. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 1446 / 4243
  10. Третья жена основателя Playboy не получит ни копейки наследства 1368 / 1526
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 74 / 11694
  2. Корабль, летящий к астероиду Бенну, сделал уникальный снимок Земли 27 / 13551
  3. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 19 / 2631
  4. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 14 / 1950
  5. Поставки оружия Украине лишат Россию возможности стрелять безнаказанно, – Вершбоу 8 / 1310
  6. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 7 / 7160
  7. Японцы обнаружили следы жизни, существовавшей почти 4 млрд лет назад 6 / 4289
  8. Коалиция "Ямайка": без нацистов и "понимающих" Путина 6 / 1307
  9. Украина упала на 14 позиций в рейтинге экономической свободы 6 / 757
  10. Появилась новая схема мошенничества с платежными картами, – киберполиция 5 / 1251
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.