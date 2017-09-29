Чувство момента. Почему украинские власти живут в параллельной реальности

Петру Порошенко обычно присуще чувство момента. Хотя ошибки и у него бывают. Как, например, неудобно получилось с видеосюрпризом ко дню рождения президента, который подготовила его семья

Не секрет, что в рамках одной страны разные группы людей зачастую живут в параллельных, не пересекающихся реальностях. Украины, как страны развивающейся и одновременно воюющей, это касается в большой мере. Кто-то целыми днями обсуждает, какой политик кому поставил лайк в Facebook, кто-то не имеет о соцсетях ни малейшего представления. Кто-то по сей день собирает деньги для помощи армии, а кто-то прожил последние три с половиной года, как будто никакой войны нет вовсе.

В такой ситуации украинская элита тоже живёт своей особой жизнью, сконцентрированной вокруг бюджета, выборов, "договорняков", кадровых назначений, принятия нужных ей законов и поправок к ним. И при соприкосновении с реальностью, в которой живёт большая часть остальных украинцев, часто случаются курьёзы. Не помогают даже толпы пиарщиков и технологов, тоже обитающие в собственном мирке.

Именно поэтому премьер Владимир Гройсман, наверное, так и не понял, почему все высмеяли его радостный пост про баржу с арбузами. А что, хорошее же дело, развитие водного транспорта, удешевление поставок, разве это не замечательно? Но проблема в том, что информация про баржу была озвучена не тем, не так и не тогда. Потому и такая реакция.

Петру Порошенко обычно присуще чувство момента, понимание, какие месседжи, когда и перед какой аудиторией озвучивать. Хотя ошибки и у него бывают. Как, например, неудобно получилось с видеосюрпризом ко дню рождения президента, который подготовила его семья.

"До карикатурного северокорейского телевидения ещё далеко, но говорить, что президент "всегда был лидером, всегда на передовой", — явный перебор. А пафосно-слащавый тон всего "сюжета" — просто безвкусица"

Главный вопрос: зачем это было? Снимать семейные видео — нормальное развлечение. Но зачем показывать предназначенные для своих близких кадры на всю страну? Какая реакция ожидалась? Умиление? Наверное, да. Но получилось наоборот — злость и высмеивание.

Проблема не в том, что сын президента забивает уж слишком постановочный гол, его сестра лажает на пианино, а невестка смешно "акает", точь-в-точь как Тимошенко. Вполне возможно, что жена и дети президента действительно очень умные и талантливые (один сын уже даже депутат) и искренне любят главу семейства. А Марина Порошенко и правда очень органична в роли первой леди.

Проблема в том, что подвёл стиль и то самое чувство момента. Конечно, до карикатурного северокорейского телевидения ещё далеко, о плачущих медведях никто не рассказывал, но говорить, что президент "всегда был лидером, всегда на передовой", — явный перебор. А пафосно-слащавый тон всего "сюжета" — просто безвкусица.

Украинский народ, по крайней мере его активная и мыслящая часть, сейчас точно не охвачен оптимизмом. Да, люди в целом живут далеко не так плохо, как любят рассказывать отдельные оппозиционеры. Никакого голодомора и анархии нет и близко, но количество проблем в стране зашкаливает, и к ним ежедневно добавляются новые. Выпускать пафосный ролик про отца нации в такой атмосфере — значит своими же руками настраивать против себя тех, кто к президенту относится нейтрально или даже с толикой симпатии. Демонстрация разрыва между реальностями элиты и простонародья, конечно же, бесит.

Впрочем, ролик о президенте лишь выложили в Facebook. В приказном порядке на национальных телеканалах его не крутили. И на том спасибо.