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Главная » Мнения » Реванш Бога. Украине нужны религиозные ценности, а не религиозные институты
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Реванш Бога. Украине нужны религиозные ценности, а не религиозные институты

Реванш Бога. Украине нужны религиозные ценности, а не религиозные институты

Православная «схизма» на фоне войны и прочих тягот может закончиться одним из трёх сценариев

10.01.18 1053
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Картинка, которую мы традиционно увидели на Рождество, источала благость. Полные прихожан храмы. Позолота икон и риз архипастырей. Политики, ступающие по брусчатке Киево-Печерской лавры. Президент с семьёй, поздравляющий страну и апеллирующий к Всевышнему, прося у него счастья для всей страны. Буквально всё радовало глаз. Вещало о религиозности. Но одновременно заставляло задуматься о вере: есть ли она у нас? 

Религиозный ритуал и вера — вещи разные. И, кажется, даже связанные обратной пропорцией: чем больше склонность к первому, тем меньше места для последней. Во всяком случае для западного мира такая формула вполне рабочая. А мы уже самих себя убедили, что являемся частью этого мира. Это неплохо. Однако стоит помнить о том, что сегодня сама религиозность куда больше превращена в социологию, чем в теологию. И еще неизвестно, как бы она вообще выжила, не подпирай её этот столп, связанный с насущными общественными проблемами, а вовсе не с нерушимым изяществом богословских построений.  

Одними из первых, кто уже в нынешнем веке указал на перекачанную, как бицепс культуриста, социологическую составляющую религиозности, были американские политологи Пиппа Норрис и Рональд Инглхарт. В своей книге «Священное и секулярное: религия и политика в мире» они выдвинули гипотезу, что при прочих равных условиях опыт жизни в менее безопасном обществе повышает значимость религиозных ценностей и, наоборот, опыт более безопасного общества её снижает.

Главная причина этого, по их мнению, заключается в том, что «потребность в религиозной поддержке снижается в условиях большей безопасности». Из этого следует, что люди, живущие в развитых индустриальных странах, чаще равнодушно относятся к традиционным религиям с их вождями и институтами и менее склонны участвовать в духовных практиках.  

Является ли Украина развитой индустриальной страной — вопрос дискуссионный. Пётр Порошенко назвал минувший 2017-й годом восстановления экономического роста: по итогам последних 12 месяцев рост ВВП превысил 2%. Но радоваться тут, похоже, особо нечему. Эти цифры не из арсенала «азиатских тигров», совершающих скачок к процветанию. Китай последние 30 лет растёт на 10% в год, инвестируя 45% ВВП. Украина вкладывает всего 15%. Таковы данные Всемирного банка. Их в качестве аргумента, почему нам пока не светит «прорывный экономический рост», приводит экономист Павел Шеремета. Подчёркивающий, что, «согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, главными препятствиями для инвестирования в Украине остаются коррупция, незащищённость прав собственности и (с большим отрывом) война на востоке». 

Трудно сказать, что у нас будет с правами собственности, но едва ли кто-либо всерьёз верит, что в ближайшей перспективе нас ожидают окончание войны и триумфальная победа над коррупцией. Эти жернова, похоже, будут ещё долго висеть на нашей шее, клоня её к земле, а не к светлым горизонтам, за которыми начинается территория развитых индустриальных держав. Иными словами, нам ещё весьма далеко до того блаженного состояния, когда бы могли равнодушно зевать в адрес канонических религий и их вождей. 

Наоборот, в эпоху войны, нестабильности и незащищённости перед лицом многочисленных бед нас, возможно, ожидает совсем иное — «реванш Бога». Поскольку, как пишет британский интеллектуал Питер Уотсон, «успех» религии — на самом деле побочный продукт неудачной попытки некоторых стран пройти модернизацию и повысить уровень безопасности своего населения». 

«Реванш Бога» — это не приговор, а один из вероятных диагнозов для нашего близкого будущего. Он может и не сбыться. Мы можем и не «заболеть»

Парадокс, однако, в том, что религиозный ренессанс, если он всё-таки произойдёт, способен состояться в таком виде, в котором ведущую роль будут играть не церковные институты, а люди, которые выступили против невменяемого поведения православных иерархов. Фигура владыки Павла, наместника Киево-Печерской лавры, принадлежащего к УПЦ Московского патриархата, давно стала одиозной. В своё время он прославился тем, что сравнил Януковича с Иисусом и обозвал журналисток «шалавами» и «обезьянами». За вопрос о роли материальных ценностей в жизни церкви. Ну не понравился человеку вопрос, бывает...

8 января в споре с теми, кто заблокировал въезд в лавру, отец Павел заявил, что Крым никогда не был украинским. Это вряд ли как-то отразится на его благополучии и процветании. Но тут важнее другое — из-за чего, собственно, возникло это «стояние на Калке». Те, кто после Рождества пришли под стены лавры, выступали против отказа священников УПЦ МП отпевать погибших бойцов АТО и гражданских лиц, крещёных в церквях Киевского патриархата. Первой жертвой такой принципиальности стал ребёнок, погибший в Запорожье. Его крестили «не в той» церкви. Потом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (МП) провёл пресс-конференцию и объяснил: всё правильно сделали (а точнее — не сделали: не отпели). «Потому что он не был членом церкви. Люди, называющие себя Киевским патриархатом, не являются церковью — это религиозно-политическая организация».

Такая православная «схизма» в Украине на фоне войны и прочих тягот, вероятно, может закончиться одним из трёх сценариев. Первый (самый безболезненный): всё остаётся без изменений. Люди возмущаются, а потом расходятся. Второй: паствы втягиваются в противостояние вслед за пастырями. Третий: прихожане понимают, что они ближе к Богу, чем те, кто призывает их к молитве. Реализация последнего варианта как раз и будет означать, что обществу действительно нужны религиозные ценности. А не просто религиозные институты.

 

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