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Главная » Мнения » Аризонская мечта. Украинские депутаты напоминают американского марафонца из биотуалета
Станислав Мирошниченко
редактор раздела "Страна"
Станислав Мирошниченко редактор раздела "Страна"

Аризонская мечта. Украинские депутаты напоминают американского марафонца из биотуалета

Аризонская мечта. Украинские депутаты напоминают американского марафонца из биотуалета
Кадр из фильма "Аризонская мечта"

Если победить коррупцию невозможно, не лучше ли признаться, что мы страна неудачников

21.01.18 70
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В американском штате Аризона организаторы марафона Across the Years дисквалифицировали бегуна Келли Эгню. Его уличили в жульничестве. Оказалось, что он приписывал себе лишние круги, находясь в это время в биотуалете.

В данной гонке считается количество километров, которые бегун преодолевает за определённое время. Каждый новый круг засчитывается автоматически после того, как спортсмен перешагивает финишную черту, чем и воспользовался Эгню. При каждом новом пересечении система думала, что спортсмен пошёл на новый круг, но тот просто отправлялся в туалет, где прятался около семи минут. После этого он выходил из кабинки, снова перешагивал черту и быстренько бежал в туалет. В итоге результаты всех забегов мошенника аннулировали, в том числе выигранную им 48-часовую гонку, в которой, как оказалось, последние семь часов спортсмен не бежал.

Такого мастерства до поры до времени водить всех за нос не занимать украинским депутатам.

Несмотря на то, что рождественско-новогодние каникулы давно закончились, многие парламентарии всё ещё отдыхают. Некоторые, возможно, в той же Аризоне

Зато в Верховной Раде на этой неделе исполняли праздничные песни, водили вертеп, открыли несколько выставок живописи и народного искусства. Словом, настроение у депутатов было откровенно нерабочим. (Если, конечно, не считать закон о Донбассе).

Отрезвить разгулявшихся парламентариев, а вместе с ними и всю вертикаль власти решился Запад. Один за другим в адрес руководства страны посыпались резкие заявления от ЕС, Всемирного банка, МВФ с требованием срочно создать антикоррупционный суд.

Громче всех высказался МВФ, беспощадно раскритиковавший предложенный президентом законопроект о создании такого суда, заявив, что ряд положений документа «не совместим с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ», Фонд недвусмысленно дал понять, что в случае принятия такого варианта закона Украине придётся забыть об очередном денежном транше. Главное требование Запада состоит в том, чтобы международные доноры Украины по антикоррупционным вопросам могли блокировать назначение недобросовестных судей.

В Администрации президента такие выпады в адрес законопроекта главы государства восприняли с нескрываемым раздражением. Там заявили, что документ разработан в соответствии с Конституцией, а все дискуссии должны проводиться в рамках правового поля в украинском парламенте. Более того, АП уверяет, что рекомендации Венецианской комиссии, на авторитетность которой в данном вопросе ссылается весь мир, учтены.

Наблюдая за этой историей, не покидает ощущение, что кто-то и здесь пытается сжульничать. Возможно, все сразу. Ведь очевидно, что есть два пути создания антикоррупционного суда. Тот, где первую скрипку играет АП и ВР, и тот, где последнее слово за нашими внешними партнёрами. Каждый вариант имеет плюсы и минусы, разница лишь в том, что в случае с внешними наставниками субъектность страны оказывается под вопросом. Но если иначе победить коррупцию невозможно, не лучше ли признаться, что мы страна неудачников. Пусть тогда нами управляют извне. Возможно, так будет честнее.

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