Аризонская мечта. Украинские депутаты напоминают американского марафонца из биотуалета

Если победить коррупцию невозможно, не лучше ли признаться, что мы страна неудачников

В американском штате Аризона организаторы марафона Across the Years дисквалифицировали бегуна Келли Эгню. Его уличили в жульничестве. Оказалось, что он приписывал себе лишние круги, находясь в это время в биотуалете.

В данной гонке считается количество километров, которые бегун преодолевает за определённое время. Каждый новый круг засчитывается автоматически после того, как спортсмен перешагивает финишную черту, чем и воспользовался Эгню. При каждом новом пересечении система думала, что спортсмен пошёл на новый круг, но тот просто отправлялся в туалет, где прятался около семи минут. После этого он выходил из кабинки, снова перешагивал черту и быстренько бежал в туалет. В итоге результаты всех забегов мошенника аннулировали, в том числе выигранную им 48-часовую гонку, в которой, как оказалось, последние семь часов спортсмен не бежал.

Такого мастерства до поры до времени водить всех за нос не занимать украинским депутатам.

Несмотря на то, что рождественско-новогодние каникулы давно закончились, многие парламентарии всё ещё отдыхают. Некоторые, возможно, в той же Аризоне

Зато в Верховной Раде на этой неделе исполняли праздничные песни, водили вертеп, открыли несколько выставок живописи и народного искусства. Словом, настроение у депутатов было откровенно нерабочим. (Если, конечно, не считать закон о Донбассе).

Отрезвить разгулявшихся парламентариев, а вместе с ними и всю вертикаль власти решился Запад. Один за другим в адрес руководства страны посыпались резкие заявления от ЕС, Всемирного банка, МВФ с требованием срочно создать антикоррупционный суд.

Громче всех высказался МВФ, беспощадно раскритиковавший предложенный президентом законопроект о создании такого суда, заявив, что ряд положений документа «не совместим с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ», Фонд недвусмысленно дал понять, что в случае принятия такого варианта закона Украине придётся забыть об очередном денежном транше. Главное требование Запада состоит в том, чтобы международные доноры Украины по антикоррупционным вопросам могли блокировать назначение недобросовестных судей.

В Администрации президента такие выпады в адрес законопроекта главы государства восприняли с нескрываемым раздражением. Там заявили, что документ разработан в соответствии с Конституцией, а все дискуссии должны проводиться в рамках правового поля в украинском парламенте. Более того, АП уверяет, что рекомендации Венецианской комиссии, на авторитетность которой в данном вопросе ссылается весь мир, учтены.

Наблюдая за этой историей, не покидает ощущение, что кто-то и здесь пытается сжульничать. Возможно, все сразу. Ведь очевидно, что есть два пути создания антикоррупционного суда. Тот, где первую скрипку играет АП и ВР, и тот, где последнее слово за нашими внешними партнёрами. Каждый вариант имеет плюсы и минусы, разница лишь в том, что в случае с внешними наставниками субъектность страны оказывается под вопросом. Но если иначе победить коррупцию невозможно, не лучше ли признаться, что мы страна неудачников. Пусть тогда нами управляют извне. Возможно, так будет честнее.