Мастер фобий. Почему чехи проголосовали за Земана и чем это чревато

Милош Земан — друг Кремля, любитель выпивки и крепкого словца, человек, по мнению редактора-аналитика «Чешского радио» Петра Новачека, «готовый ступить за грань Конституции», — на президентских выборах в Чехии одержал победу над своим соперником Иржи Драгошем, либералом, еврооптимистом, экс-главой Академии наук. И таким образом открыл дорогу к своему второму сроку на этом посту. Почему это произошло? И что это значит для Чехии, Европы и Украины?

Глава администрации президента Вратислав Минарж после завершения подсчёта голосов подарил журналистам столь же изысканную, сколь и далёкую от реалий формулу скромного земановского триумфа: «Республика победила Прагу». В ней правда только в том, что столица, центральная Чехия и большинство региональных центров отдали свои голоса Драгошу. Земана же поддержали лишь Острава, Йиглава, Усти-над-Лабем, Карловы Вары, районы Силезии и Моравии. Это едва ли имеет отношение к республике. Но это иллюстрирует ситуацию противостояния метрополии и провинции, довольно характерную для постсоциалистических стран.

Прага — не вся Чехия. Подобно тому, как Москва — не вся Россия, а Киев — не вся Украина. К примеру, средняя зарплата в Праге составляет €1390. Тогда как в Карловарском крае — всего €915. Это, конечно, не фатальный дисбаланс, однако он вместе с разницей в образовательном уровне создал предпосылки к разделению. К поляризации взглядов на будущий путь Чехии.

Плакаты сторонников Драгоша, предупреждавшие, что в день голосования граждане страны будут выбирать между «выборами» и elections, то есть между двумя векторами — российским и европейским, их оппонентов не напугали. Симпатики Земана в значительной степени были мотивированы отнюдь не рациональным анализом плюсов и минусов двух разных моделей построения общества. Будь по-иному, никто бы из них не забыл, что Чехия — лидер среди стран Восточной Европы по показателю ВВП, измеренному с учётом паритета покупательной способности.

Это очень важная характеристика, определяющая уровень экономического развития, а также роста экономики. Даже такой европейский «тигр», как Польша, которая сегодня претендует на роль регионального лидера, уступает по этому показателю Чехии. Подобные успехи для страны стали возможны после того, как в 2004 году она пополнила ряды ЕС. Останься она на европейских задворках, ничего подобного бы не произошло.

Однако Земан, выстраивая свою кампанию, не искал в качестве аргументов позитива. Тем более сотканного из европейских примеров

Он изначально строил её, используя потенциал обиженных и недовольных. Похоже, что долгие годы подыгрывания Москве (ратование за отмену санкций против России, предложение решить проблему аннексии Крыма компенсацией для Украины) привели к заимствованию самих приёмов и фигур, которые та использует. В частности, образа врага.

Обозреватель чешской газеты Právo Александр Митрофанов подчёркивает, что «ключевой для Земана темой кампании была иммиграция — притом что миграционный кризис в Европе, начавшийся в 2015 году, Чехию вообще практически не затронул. Но мигранты — это воображаемое страшилище, которым удобно пугать». Вдобавок с его помощью можно эффективно обрушиваться на ЕС и политику, которую тот проводит в отношении беженцев и которая, по мнению чешских европессимистов, подогретых земановской пропагандой, приносит лишь проблемы.

В отличие от Оккама, предлагавшего «не множить сущности без надобности», Земан во время избирательной кампании пошёл ровно в противоположном направлении: чем больше врагов — тем лучше. Тем легче преподнести себя как «сильную руку», противостоящую злу, которое стервятником кружит над бедной Чехией. Тем вероятнее успех. И этого успеха «друг Путина» пусть и с минимальным отрывом, но добился. По сути, Земан продемонстрировал, что недовольных, аутсайдеров и ищущих себе поводыря лучше всего мобилизуют фобии.

Ныне в Чехии серьёзно заговорили о расколе страны и общества. При этом для тех, кто голосовал за Драгоша, наступило время разочарования. И многие молодые чехи подумывают о том, чтобы искать счастья за границей. Да, реальная власть Земана ограничена: в парламентской республике он играет ту же роль, что британская королева в парламентской монархии. Однако сама атмосфера безнадёжности в какой-то мере напоминает эпоху «нормализации» — застой, который наступил в Чехословакии после поражения «пражской весны» в 1968-м.

Раньше после этих слов можно было бы написать: хорошая новость состоит в том, что официальная позиция чешского правительства коренным образом отличается от той, что заявляет президент. Увы, сегодня такая радужная фраза вряд ли обоснованна. Формировать новый кабинет поручено главе победившей на парламентских выборах популистской партии «Акция недовольных граждан» Андрею Бабишу.

Этого миллиардера подозревают в незаконном получении субсидии от ЕС для одной из своих фирм в размере €2 млн. Но главное — он также является антиевропейцем. Чуть более умеренным, чем Земан. Поэтому ожидать в ближайшие годы, что Чехия во внешней политике будет демонстрировать европофильство, вряд ли стоит. Да и оптимизм по поводу украинско-чешских отношений, по-видимому, должен быть умеренным. По крайней мере до тех пор, пока новое правительство не утвердит свою программу действий.