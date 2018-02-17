Сирийский полёт. Почему Путин не поквитается за Вагнера

Авантюра наёмников российской частной военной компании Вагнера, решивших в ночь с 7 на 8 февраля в Сирии атаковать территории, контролируемые курдами и военными США, для захвата нефтеперерабатывающих предприятий, закончилась для них катастрофой. Во весь голос о ней заговорили лишь на текущей неделе.

Интрига заключается в том, как на инцидент в долине Евфрата способен отреагировать Путин. И главное — кому будет адресован его ответ.

The Washington Post назвала последние события в Сирии «смертоносным столкновением между российскими и американскими силами». Но на самом деле трагедия «солдат фортуны» из страны двуглавого орла, отправившихся на Ближний Восток поправлять на чужой крови своё материальное положение за 150–300 тыс. руб. в месяц, граничит с публичным унижением Кремля. Неважно, несколько десятков или несколько сотен россиян американские вертолётчики и артиллерия за шесть часов боя превратили в прах и пепел. Это было откровенное «избиение младенцев».

Видео, выложенное в Сети, показывает, как хладнокровно и беспощадно может действовать военная машина США против российских «ихтамнетов». А комментарий главы Пентагона Джеймса Мэттиса, носящего прозвище Бешеный Пёс, не оставляет сомнений: Соединённые Штаты и впредь будут поступать подобным образом. «Это была самооборона… Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идёт не о них... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует», — заявил Мэттис.

Пожалуй, это было самой болезненной прививкой против любимого детища Путина, гибридной войны, с тех пор, как тот начал его активно использовать в Крыму, Украине, а затем «примерять» к любой точке мира, которую желал сделать горячей. Однако замечу, что Путин лишь оседлал гребень волны частных военных компаний — саму же волну запустили отнюдь не в Москве.

Считается, что «первая ласточка» ЧВК появилась в Великобритании в 1967 году в разгар холодной войны. Дальше их количество, численность тех, кого в них вербовали, и денежные потоки, вкладываемые в бизнес на крови, росли как снежный ком. По данным The Economist, за первое десятилетие XXI века рынок ЧВК из небольшой специализированной ниши превратился в глобальный сектор услуг объёмом более 100 млрд.

Иными словами, это общемировой тренд. Довольно мрачный и неукротимый. В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости разработать конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наёмников.

История в некотором смысле продолжилась лишь в 2001-м, когда 35 стран поставили под конвенцией свои подписи. Однако успехом это назвать нельзя. Среди подписантов не было ни одного постоянного члена Совбеза ООН и ни одной страны с мощной армией. И США, и Китай, и Россия осознавали одно из главных преимуществ частных компаний: потери их личного состава не учитываются в официальных отчётах правительств.

Москва в своём понимании выгод пошла ещё дальше: от бойцов ЧВК, если что-то пойдёт не так, в любой момент можно откреститься. Правда, это «прозрение» наступило гораздо позже

Впервые о ЧВК в России публично заговорили в 2012 году. В Государственной думе Путину, бывшему тогда премьер-министром, задали вопрос о возможности использования подобных структур в качестве одного из инструментов влияния за рубежом. Он ответил, что над этим следует подумать. Год спустя, на основе «Славянского корпуса» была создана ЧВК Вагнера, получившая своё название по позывному, который носил её руководитель Дмитрий Уткин — подполковник запаса, до этого командовавший отрядом спецназа ГРУ Министерства обороны России.

Группа Вагнера начала свою деятельность с того, что приняла участие в аннексии Крыма. Затем её боевики воевали на Донбассе: бои за Луганский аэропорт, Дебальцево, уничтожение Бэтмена и Мозгового и т. п. Потом многие из тех, кому посчастливилось не остаться в украинской земле, передислоцировались в Сирию. Как обычно, по официальной версии Москвы «их там не было», но именно вагнеровцы сыграли решающую роль при взятии Пальмиры. Причём этим успехом так прониклись в Кремле, что дистанцироваться от наёмников не стали, а самого Уткина пригласили 9 декабря 2016-го на приём в честь «Героев Отечества». Это окончательно положило конец конспирации, и без того смахивавшей на секрет Полишинеля. Однако никак не приблизило к урегулированию правового статуса российских «героев» и не дало заметного толчка к пополнению их рядов.

Дело в том, что «солдаты фортуны», у многих из которых руки по локоть в крови, остаются в самой России на нелегальном положении. Их запросто можно привлечь к уголовной ответственности по статье 359 УК («Наёмничество»). Один такой прецедент даже случился — после того, как в октябре 2013-го боевик «Славянского корпуса» потерял в Сирии планшет с документами и весь мир узнал, что на Ближнем Востоке воюют русские. Тогда были заведены дела на 267 человек, но реальные сроки получили только два руководителя. Остальных отпустили, вспомнив о них летом 2014-го, когда появилась нужда в «добровольцах» на Донбассе.

В январе нынешнего года стало известно, что Госдума вот-вот примет закон о легализации ЧВК. Несмотря на то, что о намерениях российских парламентариев заговорили раньше, чем под Дейр-эз-Зором вагнеровцев покрошили в капусту, это и можно назвать ответом Путина американцам. Другого ответа у него нет. Лоб в лоб Москве тягаться с Вашингтоном не под силу.

В Кремле, слегка оторопевшем после катаклизма в Сирии, это понимают. Как и то, что лучшая пропаганда успехов, сколь бы мифическими они ни были, — это сокрытие реальных потерь. Использование для данной цели пушечного мяса ЧВК — идеальное решение. Ряды потенциальных трупов ширятся. Учитывать их утилизацию в официальной статистике необязательно. Зато возможность гадить по мелкому остаётся. А если случится какая-нибудь очередная «победная» Пальмира, можно кого-то и наградить в помпезной обстановке. Медальки не жалко.

Но даже при таком подходе российскому обществу всё труднее объяснять, за какие «скрепы» гибнут в Сирии их сограждане. Пусть даже неучтённые. И почему американцы могут их убивать абсолютно безнаказанно. Как баранов в Чечне...