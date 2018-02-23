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Главная » Мнения » Сектор обстрела. Нужно ли Украине дать оружие своим гражданам, чтобы спасти государство
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Сектор обстрела. Нужно ли Украине дать оружие своим гражданам, чтобы спасти государство

Сектор обстрела. Нужно ли Украине дать оружие своим гражданам, чтобы спасти государство
Фото с сайта Цензор. НЕТ

Незарегистрированный ствол рано или поздно приведёт чей-то приговор в исполнение

23.02.18 692
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20 февраля, в селе Залесье Киевской области полиция задержала 53-летнего пьяного бывшего участника АТО, который из автоматического оружия стрелял по мирным гражданам, после чего бросил две гранаты в их двор.

А в декабре 2017 года три бывших воина АТО, входивших в общественную организацию «Внутренний корпус Батальон Донбасс», расправились над семьёй предпринимателей в пгт Великая Новосёлка Донецкой области. Эта история вызвала шок даже у видавших виды оперативников. Пожилую супружескую пару и их 23-летнего сына пытали, ставили на колени, заставляли читать молитву, а потом, на глазах друг у друга лишили жизни. Из-за 40 тыс. грн, полученных накануне фермером за сданное зерно.

У нападавших, которых удалось задержать, изъяли арсенал оружия. То есть люди с неучтёнными стволами и боеприпасами в гнусных традициях нынешнего милитаристского времени ради наживы убили тех, кто был неспособен за себя постоять. Этот случай, далеко не первый в череде подобных преступлений, с неотвратимой логикой подводит к вопросу: не пора ли государству разрешить гражданам вооружаться? Коль само оно не в состоянии их эффективно защитить.

По разным оценкам, сегодня от двух до пяти миллионов украинцев имеют на руках нелегальное оружие

В соответствии со статьей 263 Уголовного кодекса всем им может светить от трёх до семи лет лишения свободы. Но относиться к каждому их них как к преступнику едва ли справедливо.

Часть из них просто не хочет повторить судьбу семьи фермеров. И будь у них законная возможность приобрести оружие, они бы наверняка это сделали. Однако государство, несмотря на то, что преступность в стране с началом военных действий на Донбассе растёт в среднем на 30% в год, такой возможности им не предоставляет, фактически приравнивая законопослушных граждан к тем, кто зарабатывает на нелегальном трафике оружия. Тем самым, кстати, поощряя развитие этого бизнеса на крови.

По данным Нацполиции, за последние два года зафиксировано 14 тыс. фактов незаконного оборота оружия. За минувший год полицейские изъяли более тысячи пистолетов, 123 автомата, более двух тысяч гранат и около 240 тыс. патронов. При этом кривая преступлений, совершённых в Украине с применением огнестрельного оружия, в 2017-м резко взметнулась вверх. Если на начало года в Генпрокуратуре насчитывалось 49 таких дел, то полгода спустя, на конец июля, — уже более трёх тысяч, из которых 727 разбойных нападений и 786 умышленных убийств.

Статистика удручающая. Тем не менее она не подтолкнула отечественных парламентариев к рассмотрению законопроектов об оружии, хотя в Верховной Раде таких, начиная с 2014 года, было зарегистрировано несколько. Осторожность, которую в этом вопросе демонстрируют народные депутаты, входит в противоречие не только с ситуацией, которая всё более накаляется, но и с её оценкой со стороны должностных лиц, которых уж никак не назовёшь дилетантами там, где речь заходит о борьбе с преступностью. К примеру, главный военный прокурор Анатолий Матиос считает, что легализация рынка оружия в Украине позволила бы уменьшить уровень преступности. При этом он приводит в пример соседнюю Молдову, где после принятия подобного закона уровень уличной преступности только за первый год уменьшился на 40%.

Те, кто выступает противниками легализации оружия, в качестве аргумента приводят кровавые расправы в США. Да, даже на прошлой неделе, сообщив о стрельбе в школе во Флориде, Америка в этой теме не оставила мировые медиа на голодном пайке. У нас же, если вынести за скобки громкие заказные убийства, мотивы в целом куда проще: злоумышленники используют огнестрел, чтобы обогатиться за счёт жертвы.

Чем больше в стране становится неучтённого оружия, тем вероятнее его использование именно в таких корыстных целях

Причём именно для нелегального оружия вполне подходит тот экономичный принцип/алгоритм, который Чехов в своё время сформулировал для художественного произведения: если в начале пьесы на стене висит ружьё, то к её концу оно должно выстрелить. Так оно и есть.

Незарегистрированный пистолет, «калаш» или гранатомёт рано или поздно приведёт чей-то приговор в исполнение. Однако драматургия использования легального оружия в нынешней жизни, похоже, принципиально иная. Хочешь завтра избавиться от выстрелов и жертв (или хотя бы уменьшить их число) — вешай сегодня на стену пистолет. С благословения парламента, который всё-таки должен принять соответствующий закон.

В смутное время, когда государство не слишком эффективно защищает украинцев по старой модели «моя милиция/полиция меня бережёт», его святая обязанность вводить в действие новую. В соответствии с которой человек получает право защищать себя сам. Это, разумеется, не панацея от всех бед (и тем более не избавляет силовые структуры от усиления борьбы с подпольным оборотом оружия). Это выбор между бОльшим и меньшим злом. Сегодня меньшее зло — дать законопослушным гражданам законно то, что в противном случае они вынуждены будут взять незаконно. Потому что у них просто не останется выбора. Если же государство не повернётся к своим подданным лицом и оставит всё как есть, это ещё больше криминализирует общество. И вдобавок к войне на одном фронте, с Россией, мы получим второй фронт — внутренний. И уж кто-кто, но Украина от этого точно не выиграет. 

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