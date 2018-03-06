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Главная » Мнения » Травля разведчика. Кому выгодна расправа над Скрипалем
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Травля разведчика. Кому выгодна расправа над Скрипалем

Травля разведчика. Кому выгодна расправа над Скрипалем
Фото: ТАСС

 В истории со "шпионом-пенсионером" у каждого свои интересы

06.03.18 2034
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66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в Солсбери на скамейке возле торгового центра Maltings совершенно «замороженными» — как выразилась очевидица произошедшего. Они сидели, покачиваясь из стороны в сторону и уставившись в одну точку...

После того как их отвезли в больницу, торговый центр был оцеплён людьми в костюмах химзащиты, принявшихся проводить дезинфекцию. Полиция начала расследование, а британская пресса запестрела заголовками о том, что трудноопределимые яды становятся излюбленным оружием Кремля.

Между тем отравление Скрипаля может свидетельствовать и о другом: Путина подставляет его же собственное чекистское окружение. И раскол в высших эшелонах российской власти, о котором говорят уже несколько лет кряду, перешёл в фазу открытого противостояния. Кто победит, во многом будет зависть от того, существует ли негласное добро на бунт силовиков со стороны российских олигархов.

Можно испытывать ненависть к режиму Путина, можно считать хозяина Кремля вором и параноиком в одном лице (в этом много правды), но не стоит всё-таки принимать его за абсолютного идиота, у которого рефлекс замочить кого-нибудь в сортире срабатывает, едва только он покидает публичное пространство, обставленное частоколом телекамер.

Отравление Скрипаля именно сейчас, накануне выборов президента, после череды политических провалов и туповатых угроз Западу при помощи компьютерной анимации, — шаг абсолютно нелепый, попахивающий «архи-скверным Достоевским». «Ах, так! Я плохой? Ну вот вам — я буду ещё хуже!» Хуже уже некуда.

Путин после откровенных насмешек над его ядерно-милитаристским посланием Федеральному собранию это не может не понимать. Зачем ему, спрашивается, сейчас нужен свежий труп, столь явно отсылающий к истории с полониевой расправой над экс-майором ФСБ Литвиненко? К его принципиальной мстительности и растворённому в его крови постулату, о котором в своё время сказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, хорошо знающий нынешнего правителя России с 90-х годов: «Путин разделяет представления КГБ о том, что предательство является самым большим преступлением». Даже если отступника и требовалось наказать, то это можно было сделать либо чуть раньше, либо чуть позже.

Прокремлёвские медиа уже начали процесс «отбеливания» своего хозяина, и их логика, помимо несвоевременности расправы, сводится к тому, что Скрипаль якобы был никому не опасен. Это как раз весьма слабое звено в их построениях. Точно так же Кремль отзывался обо всех, кто дождался своей внезапной смерти — в России, или на берегах Туманного Альбиона, или где-нибудь ещё.

Фигурой «не того калибра» ранее признавалась Политковская, описавшая в своей «Второй чеченской» пытки, убийства и вымогательства — отнюдь не со стороны боевиков. Тот же Литвиненко, в соавторстве с Фельштинским написавший книгу «ФСБ взрывает Россию». Тот же Немцов, на гибель которого Путин отозвался сакраментальной фразой: «Совсем не факт, что человека надо убивать». Другими словами, чем больше глашатаи Кремля вещают о «неопасности» очередной жертвы, тем больше возникает соблазн вспомнить Смердякова, бросающего в глаза Ивану Карамазову: «Вы и убили-с!»

Когда о «неопасности» говорится применительно к Скрипалю, который был в 2006 году осуждён на 13 лет за сотрудничество с британской разведкой, а в 2010-м в компании с ещё троими «государственными изменниками» обменян на задержанных в США российских разведчиков, в числе которых была и знаменитая Анна Чапман, хочется вспомнить, что весь процесс над ним был достаточно странным. Его разоблачили пять лет спустя после того, как он ушёл в отставку из ГРУ.

По данным следствия, секретные сведения, которые Скрипаль передавал англичанам уже после увольнения с военной службы, он добывал через бывших сослуживцев.

И тут уж возникает совершенно удивительный образ России как страны, полной иуд

Правда, никакие процессы над теми, кто сливал «пенсионеру» Скрипалю информацию, в дальнейшем не прогремели, а это заставляет усомниться в том, а вообще — «был ли мальчик»?

Родные Скрипаля утверждают, что, во-первых, дело против него было сфабриковано. А во-вторых — что он «с первых дней знал, что может плохо закончиться, и что его в покое не оставят». Как пишет The Telegraph, он обращался в правоохранительные органы Великобритании за защитой. Ситуация вроде как выглядит типично «литвиненковской»: если ты предатель, то неважно, понёс ты формальное наказание или нет. Важно, чтобы ты в конце концов был уничтожен.

Да, это путинский стиль мышления. Но это, опять-таки, совершенно не означает, что отмашку на убийство к конкретной дате давал Путин. Навару с этого ему сейчас — ноль. А проблем добавляет. Потому что предполагает совершенно конкретную реакцию Запада, из обоймы партнёров которого правитель России вывалился. Все свои действия он ныне связывает с желанием вновь стать рукопожатным. В первую очередь, конечно, в Вашингтоне, но и в Лондоне — тоже. Потому что, если состояние новой холодной войны продлится, это самым пагубным образом отразиться на российской экономике. Но что ещё хуже — на самочувствии российских олигархов. И тогда уже дворцовый переворот может оказаться отнюдь не призраком.

Едва ли Путин мог всего этого недооценивать. С другой стороны, если кто и способен был устроить отравление фентанилом (а это одна из версий следствия), то только представители российских спецслужб. Именно аэрозоль, в основе которого был этот мощный опиоид, использовался российским спецназом для обезвреживания террористов, удерживавших 900 заложников в театре на Дубровке в Москве в 2002 году. Тогда от него погибли примерно 130 заложников.

То есть сегодня картина вырисовывается такая. Чекисты из окружения Путина, давно недовольные действиями своего хозяина (например, отношениями с Кадыровым), делают сакральную жертву из Скрипаля. Ради того, чтобы превратить хозяина Кремля, а вместе с ним и всю страну в ещё большего международного изгоя. Вызвать ещё большее недовольство местных толстосумов и тем самым подтолкнуть процесс смены власти в России.

У каждого тут свои интересы. Но это, похоже, тот случай, когда непримиримые соперники — силовики и олигархи — могут стать ситуативными союзниками. И, скорее всего, в недалёком будущем мы узнаем, так ли это. К радости всех тех, кому надоел путинский режим, претендующий не только на диктат внутри страны, но и на то, чтобы диктовать правила жизни всему миру. Отравленной жизни...

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