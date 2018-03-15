СССР: Соболев, Семенченко, Савченко, Рубан

15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в Верховную Раду с просьбой дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко. К документу на имя спикера парламента Андрея Парубия прилагаются: представление на привлечение к уголовной ответственности (18 листов); представление на задержание (22 листа); представление на арест и содержание под стражей (21 лист); материалы следствия, на основании которых Генпрокуратура делает соответствующее представление (174 листа).

Рубан и Савченко

Это событие заслонило собой лишение неприкосновенности депутата Верховной Рады от Оппозиционного блока Евгения Бакулина. Но ставит имя Савченко в один ряд с арестом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" генерала Владимира Рубана, задержанного неделей ранее на контрольно-пропускном пункте с грузом оружия и боеприпасов, которые он намеревался ввезти, находясь за рулём мини-автобуса, с оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, 9 марта председатель СБУ Василий Грицак провёл брифинг, во время которого были продемонстрированы фрагменты видеозаписей, сделанных с использованием скрытых камер, установленных следователями в транспортном средстве Рубана. В тот же день Савченко, предположительно зная о всей тяжести обвинения, пришла в суд, который избирал меру пресечения для подозреваемого, и демонстративно отдала ему воинскую честь.

Как утверждает советник министра внутренних дел депутат Верховной Рады Антон Геращенко, следствие обладает большой доказательной базой по обвинениям, которые выдвигаются Рубану и Савченко.

"Документирование велось с лета прошлого года. По моей информации, записей огромное количество", — заявил Геращенко.

Рубан, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, по решению суда взят под стражу на 60 дней.

Окажется ли снова за решёткой (теперь уже в Украине) Надежда Савченко, пока утверждать рано. Представление Генпрокуратуры должен рассмотреть парламентский комитет, а в случае положительного ответа депутатов на просьбу Луценко окончательное решение будет принято на заседании Верховной Рады. В графике работы парламента ближайшие дни пленарных заседаний — 20 и 22 марта.

"Тех, кого могут коснуться политические репрессии, или тех, кто уже страдает от них, должны обнадёжить слова о том, что карательные меры могут быть "внезапно отменены"

Следует отметить, что 12 марта, после первого заявления Луценко о том, что Савченко вызывается на допрос в СБУ, она покинула Украину и направилась, по её словам, в Страсбург для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

15 марта Луценко, выступая с парламентской трибуны с представлением о снятии неприкосновенности с депутата Бакулина, заявил о планах Савченко. "У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала распоряжения о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, миномётами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — перечислил генеральный прокурор.

За этим последовало голосование депутатов об исключении Савченко из членов парламентского комитета по безопасности и обороне.

Сама депутат так прокомментировала последние новости: "Власть шаг за шагом совершает преступления. Первое — это моё увольнение из комитета по нацбезопасности и обороне. Я являюсь членом этого комитета, а не секретарём, не главой, и нет юридической законной процедуры исключить члена из комитета", — утверждает Савченко.

"Второе преступление — это внесение представления без моего присутствия в регламентный комитет в Верховной Раде на снятие с меня депутатской неприкосновенности", — добавляет она.

Семенченко и Соболев

Через несколько часов после выступления Луценко в парламенте его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила через Twitter: "Нардеп С. Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречу в посольстве. Об этом следователя известила его помощница М.".

Как известно, депутаты фракции "Самопомич" в Верховной Раде Сергей Семенченко и Егор Соболев были активными участниками акций протеста под стенами парламента, в ходе которых неоднократно применялась сила со стороны протестующих по отношению к сотрудникам полиции и Национальной гвардии. При этом депутат Соболев на своей страничке в Facebook оставил комментарий о том, что "да, у хлопцев есть оружие".

13 марта министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с представителями бизнеса вспоминал о ликвидации палаточного городка на улице Грушевского 3 марта. "У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала с двумя тяжёлыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", — утверждает министр.

Напомним, что 7 декабря 2017 года Верховная Рада отозвала Егора Соболева с должности председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. "Для меня это действительно высокая оценка", — комментировал депутат это решение по горячим следам.

"При всём желании правление Порошенко режимом назвать никак нельзя"

"Я 15 месяцев мешал Порошенко и Ко назначить зависимого аудитора НАБУ, с помощью которого они собираются расправиться с командой Артёма Сытника", — поделился Соболев своей версией через Facebook.

Как известно, после задержания участников акции протеста, избравших своим местом улицу Грушевского и Мариинский парк, которое полиция провела 3 марта, двое из них находятся под стражей.

"Двое из задержанных уведомлены о подозрении по событиям 27 февраля у парламента и по попытке захвата Жовтневого дворца", — заявил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

При попытке штурма Жовтневого дворца пострадали 17 полицейских и около 60 бойцов Нацгвардии. Медики также заявили о пострадавших со стороны протестующих.

Поздний репрессионизм

Не забывая о том, что два депутата фракции "Самопомич" — Семенченко и Соболев — были активными участниками акций протеста, принимающих форму массовых беспорядков, 22 декабря партия распространила заявление, в котором говорится: "Пётр Порошенко расчищает свой путь в политическое будущее руками прокуратуры, которую он использует в качестве инструмента репрессий и борьбы с оппозицией в стране".

После возвращения Саакашвили в Польшу 12 февраля, откуда в сентябре 2017-го он прибыл в Украину с нарушением правил пересечения границы, девять политических партий подписали совместное заявление.

"Мы призываем мировых лидеров и дипломатов дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть", — говорится в заявлении, сделанном от имени следующих политических сил: "ДемАльянс", "Гражданская позиция", "Батькивщина", "Народный контроль", "Самопомич", Европейская партия, "Свобода", "Хвыля", "Рух новых сил".

Но так как в интернете, кроме Facebook, есть ещё Wikipedia, то последняя не даст соврать.

Репрессия — наказание, карательная мера, применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя, говорится в тематической статье.

Что касается политических репрессий, то они "являются порождением неправового государства, служат неправовым целям и являются составляющим компонентом "закрытого общества" любого тоталитарного политического режима. Выступая в качестве инструмента текущей политики, они регулируются исключительно интересами правящего режима и могут быть внезапно востребованы и так же внезапно отменены".

Но при всём желании правление Порошенко режимом назвать никак нельзя. А вот тех, кого могут коснуться политические репрессии, или тех, кто уже страдает от них, должны обнадёжить слова о том, что карательные меры могут быть "внезапно отменены".