Латентные коллаборанты. Что ждет пособников оккупантов

Если Порошенко ограничивается заклинаниями о том, что Украина вернет себе Донбасс, то Аваков знакомит общество с возможными сценариями

Министр внутренних дел Арсен Аваков не просто перехватывает инициативу у президента Петра Порошенко – он начинает диктовать условия. Его выступлению 7 июня на IX Национальном экспертном форуме, в котором он заявил, что "Минский протокол" "отработал заложенный в нем потенциал и не отвечает повестке дня", предшествовала публикация статьи министра "Коллаборационизм и амнистия. Необходимость обещственного диалога" в онлайн-издании "Украинская правда" днем раньше.

Поверхностный анализ обсуждения такой болезненной темы как возвращение украинской власти на территориях, находящихся под оккупацией РФ, показывает, что Аваков не только стал первым из политиков первого эшелона, кто предлагает свои пути выхода из сложной и противоречивой ситуации, но и остается единственным. Впрочем, будем считать, что в настоящем случае мы имеем простое разделение труда: Порошенко, как ответственный за внешнюю политику и безопасность, ведет переговоры о привлечении международного миротворческого контингента к реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а Аваков готовит почву для участия в восстановлении законопорядка подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии совместно с "голубыми касками". Но в информационной сфере министр переигрывает президента – и по той причине, что не изображает из себя дипломата, и по количеству и ясности тезисов, с которыми выступает.

В информационной сфере министр переигрывает президента – и по той причине, что не изображает из себя дипломата, и по количеству и ясности тезисов, с которыми выступает

Если Порошенко ограничивается заклинаниями о том, что Украина вернет себе Донбасс, то Аваков знакомит общество с возможными сценариями. Как один из важных – наравне с законом об амнистии, – называется необходимость принятия закона о коллаборантах.

Стратегия восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса: "Механизм малых шагов", с которой Аваков ознакомил публику на экспертном форуме, предполагает необходимость "официально заявить, что юридически каждый человек – гражданин Украины наделен всеми гражданскими правами в соответствии с Конституцией Украины. А затем, используя предусмотренный в законе механизм, нужно будет определить статус этого гражданина: является ли он жертвой оккупации (таких большинство) или участником, в силу обстоятельств сотрудничал с оккупационным режимом; или преступником, который убивал наших солдат и участвовал в репрессиях против мирного населения".

Но даже если человек не замечен в сотрудничестве с оккупационной администрацией, в качестве превентивной меры он временно поражается в правах. То есть, переходя на общедоступные термины, это означает, что права и свободы у граждан по окончании оккупации есть, но они находятся в замороженном состоянии. В местных выборах они смогут участвовать – и выдвигаться, и голосовать, а в общенациональных – выбирать президента Украины и Верховную Раду – нет. Сколько времени продлится такой карантин – тема предстоящих обсуждений.

Собственно, сама идея использовать "фильтр" при формировании высших органов государственной власти наверняка вызовет бурю возмущения и сразу можно указать где: либеральная публика будет наперебой с поборниками "русского мира" отстаивать права участников так называемых референдумов, состоявшихся в Донецкой и Луганской областях в мае 2014-го, зрителей военных парадов в Донецке и Луганске, встречавших аплодисментами убийц украинских солдат. И так далее и тому подобное.

Вот эта конфликтная точка – наличие латентных коллаборантов не только в ОРДЛО, но и по всей Украине, а также их присутствие в органах власти и СМИ – еще ждет момента, когда она проявит свою силу и возможность влиять на принятие политических решений и воплощение в жизнь законов, разговор о которых находится в начальной стадии.