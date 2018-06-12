Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым

Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым
Фото: пресс-служба KOCIS

Незадолго до саммита Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, который в итоговом документе, подписанном двумя лидерами, уже нарекли «эпохальным событием огромного значения», Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат президента США, позволил себе медийную вольность

12.06.18 288
400

Он заявил, что жёсткая политика Дональда Трампа заставила Кима «на коленях умолять» не отменять двустороннюю встречу. Добавив, что это именно та поза, в которой хотелось бы видеть лидера КНДР. В других обстоятельствах подобное унизительное высказывание, возможно, обернулось бы отменой саммита со стороны Пхеньяна. Однако нынешняя ситуация почти лишила «маленького ракетчика» выбора. 

Ядерные испытания и запуски баллистических ракет, устроенные северокорейским диктатором, подняли градус напряжённости не только в регионе, но и в мире. Они спровоцировали взаимную риторику войны, но они же и подтолкнули стороны к переговорам, дабы избежать обмена реальными ударами. Кроме того, экономика КНДР — крайне бедной державы, занимающей 114-е место по ВВП на душу населения из 230 стран, — буквально надорвалась в своём милитаристском угаре. 

Вдобавок в корзину санкций против Пхеньяна были брошены дополнительные чёрные шары. И это оказалось тем случаем, когда едва ли не весь мир проявил солидарность с Вашингтоном. Ким остался в одиночестве. 

Один из экспертов по Северной Корее Чон Сон-Чан в интервью французской Le Monde обрисовал беспросветную ситуацию страны чучхе так: «Изоляция стала почти тотальной, ООН запретила основные поставки нефтепродуктов. Главные валютные источники режима иссякли. В случае продолжения следования по этому пути банкротство Северной Кореи стало бы неизбежным».

Положение дел, разумеется, не могли спасти рыночные реформы, инициированные Кимом после прихода к власти. Как отмечала ещё год назад Financial Times, «даже скромным реформам мешают нехватка электроэнергии, устаревающее оборудование и введённые из-за ядерной программы санкции». 

Попытки вырваться из этого заколдованного круга ни к чему не привели. В мае прошлого года в КНДР провели торговую ярмарку, которую, если верить местным СМИ, посетили более 230 компаний из разных стран, включая Италию и Беларусь. Но какого-либо притока денег в страну это не дало: инвесторы не выказали доверия бизнесу, основанному на отношениях, а не на правилах.

Даже Пекин, всегда выступавший в роли опекуна для Пхеньяна, на фоне общей заморозки отношений между КНДР и остальным миром стал куда менее покладистым

Из-за чего в корейских СМИ поднялась волна критики в его адрес. 

Москва, всячески демонстрирующая поддержку Пхеньяну, оказалась в данной ситуации колоссом на глиняных ногах. Никаких сил противостоять давлению Вашингтона в регионе она реально не имела. Как выразился эксперт по Дальнему Востоку в Санкт-Петербургском государственном университете Владимир Колотов, «мы не более чем беспомощные наблюдатели в переднем ряду». 

Киму оставалось либо всё сильнее подсаживать страну на иглу чучхе (с которой она, по большому счёту, никогда и не слезала), либо искать компромиссы со США в надежде выторговать куш побольше. Он выбрал второй путь. Хотя нельзя сказать, что был здесь первооткрывателем. Его отец в своё время пытался продать отказ от разработки ядерного оружия американцам за «гонорар» в $1 млрд. Причём in cash. Причём так, чтоб ежегодно. В Вашингтоне платить отказались и на шантаж не повелись. 

Более того, весь антураж вокруг нынешнего саммита показывает, что Штаты извлекли урок из своего предыдущего общения с северокорейскими лидерами. И сегодня Трамп исповедует армейский принцип: лучшее поощрение — это снятие ранее наложенного взыскания. Никто на государственном уровне не обещает каких-либо финансовых потоков в КНДР. Всё, о чём говорится, это снятие санкций. Стоит этому судьбоносному событию произойти, как далее в страну хлынут частные инвестиции. 

Подобный «пряник» сулил Пхеньяну ещё в прошлом месяце помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. И госсекретарь Майк Помпео соблазнял Ким Чен Ына примерно тем же: венчурные инвесторы, поставщики капитала — всё это у тебя будет. При этом Помпео чётко говорил, что каких-либо госпрограмм помощи Пхеньяну со стороны Вашингтона не планируется. 

Согласитесь, не слишком сложный пасьянс. Денуклеаризация в обмен на снятие удавки санкций с некоторыми возможными частными инвестиционными перспективами. Либо дальнейшее существование в виде страны-изгоя, всё более и более постигающей все прелести практически тотальной изоляции. 

Но, возможно, и это ещё не полностью исчерпывает ассортимент пропозиций США. 

В начале 2016 года Сун Юн Ли, профессор-кореевед из Школы права и дипломатии Флетчера, выступил с предложением не просто ужесточить санкции в отношении КНДР, а заморозить офшорные счета её правящей верхушки. И если кто-то думает, что подобный призыв не опирается на реалии — какие там офшоры для самой закрытой страны в мире, — то заблуждается. Ещё в марте 2010 года представители южнокорейской разведки дали понять, что Ким Чен Ир — «любимый руководитель» Северной Кореи и отец нынешнего Кима — припрятал в Европе приблизительно четыре миллиарда долларов, вырученных от продажи ядерных технологий и наркотиков, страховых мошенничеств, подделок денег и применения принудительного труда. И вряд ли стоит думать, что «яблоко от яблони» в этом смысле могло упасть слишком уж далеко. Ну разве что порядок офшорных сумм мог за это время быть увеличен. 

Иными словами, вся силовая политическая эквилибристика, которую проделал Трамп в отношении Ким Чен Ына, вполне вписывается в формулу: мы сделаем ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Едва ли можно утверждать, что лидер КНДР выбирал здесь между добром и злом. В его, разумеется, понимании. Но всё-таки это был выбор. В пользу меньшего зла. По счастливому совпадению — очень выгодный для нынешнего глобального мироустройства в целом. Если, конечно, столь триумфально спущенная на воду переговорная лодка не разобьётся о подводные камни жёсткой конкретики, которые, например, уже обозначились на саммите в Сингапуре. Корреспонденты из делегации Белого дома неспроста сделали акцент на том, что северокорейский лидер так и не дал какого-либо ответа на вопрос: откажется ли он от ядерных ракет. Вполне возможно, что нет. Если вдруг что-то пойдёт не так.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Порошенко дал совет Трампу и Ким Чен ЫнуТрамп объявил о прекращении совместных военных учений с Южной КореейОпубликован полный текст исторического соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56633
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6613
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 8590
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9808
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19190
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21748
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14831
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15954
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13221
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 11011
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 4903 / 10527
  2. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 3388 / 31507
  3. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 3068 / 3467
  4. Гавайский вулкан за несколько часов испарил самое большое озеро на острове 2890 / 3408
  5. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2375 / 2657
  6. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 2321 / 2416
  7. В Израиле нашли голову библейского царя 2308 / 3376
  8. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 2191 / 3813
  9. Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии 2020 / 2406
  10. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 1908 / 2067
  1. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 14 / 2416
  2. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 10 / 2067
  3. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 9 / 2283
  4. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 8 / 31507
  5. Кто смотрит порно по утрам. Как фильмы для взрослых влияют на нашу жизнь 6 / 1942
  6. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 5 / 1854
  7. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 736
  8. В Украине дополнительно назначили 23 поезда 4 / 925
  9. Эстония арестовала российский "Петербург" 4 / 817
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.