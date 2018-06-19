Сила воли. Почему Олег Сенцов и другие политзаключенные безразличны украинскому государству

В драматическом сюжете, за которым мы наблюдаем, испытывая самые разные чувства, приходится в очередной раз убеждаться, что украинское государство не дает повода гордиться собой

Уже второй месяц как мы в течение дня получаем по несколько информационных поводов для разговора об украинских гражданах, содержащихся под стражей на территории РФ по политическим мотивам. И вполне естественно, что в центре внимания оказывается прежде всего Олег Сенцов. Объявив голодовку 14 мая, приготовившись к смерти, он вернул к жизни не только свою личную историю, но и судьбы товарищей по несчастью.

То, что в Кремле сидит нелюдь, новостью не является, хотя Сенцов своим поступком, возможно, привлек внимание тех, кому об этом до сих пор неизвестно, а также пристыдил ту часть политического класса (слово "элита" здесь, согласитесь, неуместно), которая прекрасно осведомлена о способностях и целях Путина. Хотя что значит: пристыдил. Увы.

Самое печальное в этом драматическом сюжете, за которым мы наблюдаем, испытывая самые разные чувства, что приходится в очередной раз убеждаться, что украинское государство не дает повода гордиться собой. От мужества и смелости, талантов и мастерства отдельных граждан Украины гордость порой так и распирает. А вот государство, его официальные представители, по всей вертикали – от кабинета начальника ЖЭКа до обиталища самых что ни на есть высокопоставленных чиновников – вызывает стыд, раздражение, страх, недоумение. И много чего еще подобного.

Вопрос, конечно, риторический: неужели необходимо было дождаться, когда Стивен Кинг напишет в Twitter пост с требованием освободить Олега Сенцова, чтобы омбудсмен Людмила Денисова начала добиваться свидания с заключенным.

Конечно, можно допустить, что Министерство иностранных дел по своим каналам и до объявления Сенцовым голодовки с такой же интенсивностью обращалось к поддержке мировой общественности с просьбой повлиять на Кремль. Но как-то не верится в такую скромность министра и его подчиненных.

Вот чего точно нельзя предположить, так это активной позиции и изобретательных действий со стороны Министерства информационной политики в деле освобождения украинских заложников. Если сейчас, когда мы в новостях постоянно встречаем призывы международных организаций и отдельных публичных персон освободить Сенцова, Мининформполитики не смог организовать внятной медиакампании – да хотя бы слово сказать, – требовать от ведомства Юрия Стеця чего-то другого, кроме самоликвидации, кажется излишним.

Есть масса способов доказать, что Украина не забывает своих граждан, попавших в беду, и если демонстрировать не безразличие, а просто изо дня в день показывать свою озабоченность и подтверждать наличие хорошей памяти, которой хватит на всех – толку от этого будет намного больше, чем от установки в Киеве биллбордов с лозунгом "Крым – это Украина".

Что мешает, например, государственному телеканалу, который называет себя общественным, напоминать об украинских политзаключенных в прогнозе погоды. Отдельным блоком перечислить их имена – в России ведь не один Сенцов за решеткой находится по кремлевской прихоти, – и показать на карте места их заключения, и сказать, как там с Цельсием дела обстоят и с порывом ветра, ожидаются ли осадки. Тем более что в Крыму тоже томятся в путинских застенках наши граждане.