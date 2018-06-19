Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Сила воли. Почему Олег Сенцов и другие политзаключенные безразличны украинскому государству
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua

Сила воли. Почему Олег Сенцов и другие политзаключенные безразличны украинскому государству

Сила воли. Почему Олег Сенцов и другие политзаключенные безразличны украинскому государству
Фото: Facebook / Crimean Human Rights Group

В драматическом сюжете, за которым мы наблюдаем, испытывая самые разные чувства, приходится в очередной раз убеждаться, что украинское государство не дает повода гордиться собой

19.06.18 66
000

Уже второй месяц как мы в течение дня получаем по несколько информационных поводов для разговора об украинских гражданах, содержащихся под стражей на территории РФ по политическим мотивам. И вполне естественно, что в центре внимания оказывается прежде всего Олег Сенцов. Объявив голодовку 14 мая, приготовившись к смерти, он вернул к жизни не только свою личную историю, но и судьбы товарищей по несчастью.

То, что в Кремле сидит нелюдь, новостью не является, хотя Сенцов своим поступком, возможно, привлек внимание тех, кому об этом до сих пор неизвестно, а также пристыдил ту часть политического класса (слово "элита" здесь, согласитесь, неуместно), которая прекрасно осведомлена о способностях и целях Путина. Хотя что значит: пристыдил. Увы.

Самое печальное в этом драматическом сюжете, за которым мы наблюдаем, испытывая самые разные чувства, что приходится в очередной раз убеждаться, что украинское государство не дает повода гордиться собой. От мужества и смелости, талантов и мастерства отдельных граждан Украины гордость порой так и распирает. А вот государство, его официальные представители, по всей вертикали – от кабинета начальника ЖЭКа до обиталища самых что ни на есть высокопоставленных чиновников – вызывает стыд, раздражение, страх, недоумение. И много чего еще подобного.

Вопрос, конечно, риторический: неужели необходимо было дождаться, когда Стивен Кинг напишет в Twitter пост с требованием освободить Олега Сенцова, чтобы омбудсмен Людмила Денисова начала добиваться свидания с заключенным.

Конечно, можно допустить, что Министерство иностранных дел по своим каналам и до объявления Сенцовым голодовки с такой же интенсивностью обращалось к поддержке мировой общественности с просьбой повлиять на Кремль. Но как-то не верится в такую скромность министра и его подчиненных.

Вот чего точно нельзя предположить, так это активной позиции и изобретательных действий со стороны Министерства информационной политики в деле освобождения украинских заложников. Если сейчас, когда мы в новостях постоянно встречаем призывы международных организаций и отдельных публичных персон освободить Сенцова, Мининформполитики не смог организовать внятной медиакампании – да хотя бы слово сказать, – требовать от ведомства Юрия Стеця чего-то другого, кроме самоликвидации, кажется излишним.

Есть масса способов доказать, что Украина не забывает своих граждан, попавших в беду, и если демонстрировать не безразличие, а просто изо дня в день показывать свою озабоченность и подтверждать наличие хорошей памяти, которой хватит на всех – толку от этого будет намного больше, чем от установки в Киеве биллбордов с лозунгом "Крым – это Украина".

Что мешает, например, государственному телеканалу, который называет себя общественным, напоминать об украинских политзаключенных в прогнозе погоды. Отдельным блоком перечислить их имена – в России ведь не один Сенцов за решеткой находится по кремлевской прихоти, – и показать на карте места их заключения, и сказать, как там с Цельсием дела обстоят и с порывом ветра, ожидаются ли осадки. Тем более что в Крыму тоже томятся в путинских застенках наши граждане.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - ГеращенкоРоссийские деятели культуры обратились к Путину с просьбой помиловать СенцоваДоговоренность о синхронном посещении Сенцова и Вышинского сорвана, - Денисова
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3175
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57413
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4660
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10281
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20576
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10180
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16048
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17181
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10246
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7546
  1. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 3651 / 6010
  2. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2725 / 3114
  3. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 2085 / 2289
  4. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 1905 / 1986
  5. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 1818 / 1505
  6. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 1791 / 1757
  7. Решение об обмене Сенцова могут принять уже сегодня, - Эхо Москвы 1674 / 1858
  8. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 1658 / 1845
  9. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 1652 / 1634
  10. В Днепре нашли затопленную лодку XVI века 1623 / 1826
  1. Меандры, паромы и мамонты. Чудеса природы и истории — в Мезинском национальном природном парке 36 / 875
  2. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 21 / 6010
  3. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 13 / 1986
  4. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 10 / 1757
  5. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 9 / 1634
  6. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 8 / 368
  7. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 7 / 3175
  8. Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств 6 / 186
  9. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 5 / 1845
  10. В одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок 4 / 469
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.