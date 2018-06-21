Тусовка подключает массовку. Открытое письмо к лидерам демократических сил содержит открытые вопросы

Они появились в один день – 20 июня – заявление Юлии Тимошенко о том, что она в третий раз идет на выборы президента, и "Открытое письмо к лидерам демократических сил" с предложением определиться с единым кандидатом на тех же выборах, в которых будет участвовать Тимошенко.

И местом для обращения к избирателям – в одном случае – и к политикам – в другом – снова была избрана социальная сеть Facebook.

Не станем обсуждать заявление председателя партии "Батькивщина", в котором нет ничего нового. К тому же имя Тимошенко все равно будет всплывать в настоящей колонке.

Итак, читаем письмо, с текстом которого можно ознакомиться, посетив аккаунты в Facebook широко известных в узких кругах представителей околополитической тусовки.

"Мы, представители украинского среднего класса, обращаемся к лидерам демократических сил с требованием объединить усилия для победы на следующих выборах президента Украины. Мы обращаемся лично к Анатолию Гриценко, Василию Гацько, Михаилу Саакашвили, Андрею Садовому, Александру Солонтаю, Виктору Чумаку".

Затем авторы письма, закрыв список кандидатов, которым предлагается договориться между собой, кто из них более других достоин высокого звания единого кандидата в президенты, обозначают исходные позиции:

"Для этой победы нам всем – и избирателям, и политикам – придется много поработать. У нас нет и не будет ни гарантированного доступа к олигархических телеканалам, ни огромных финансовых ресурсов, ни такой роскоши, как честная, непредвзятая избирательная система. На этот раз украинский избиратель вновь столкнется с сильным давлением со стороны властей, потоками лжи со стороны наемников олигархата и антиукраинской пропаганды – со стороны Москвы, которая не упустит своего шанса еще больше ослабить Украину".

Что ж, по порядку.

Бросается в глаза отсутствие Юлии Тимошенко. Это первая реакция. Когда вспоминаешь, как те же самые люди, инициаторы этого обращения, участвовали в травле Арсения Яценюка, понимаешь, почему его нет в списке получателей. А так как одним из элементов информационной кампании по дискредитации деятельности премьер-министра в 2015-2016 годах были антикоррупционные форумы, главным оратором на которых был Михаил Саакашвили, приходит окончательное понимание, по какой причине Яценюку не нашлось места среди лидеров демократических сил. А Саакашвили – нашлось.

Кстати, среди тех, кто подписал письмо одним из первых, мы находим имена людей, которые присутствовали при прорыве бывшего председателя Одесской областной государственной администрации через польско-украинскую границу и, собственно, являются свидетелями. Не только в смысле секты, но и в части Уголовного кодекса.

"Это незаконный прорыв на режимный объект, что является нарушением международных соглашений с польской стороной, незаконное пересечение государственной границы группой лиц, а также это нанесение телесных повреждений сотрудникам пограничной службы при исполнении служебных обязанностей", – перечислял правонарушения помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Что касается такой страшной угрозы украинской демократии как отсутствие "гарантированного доступа к олигархическим телеканалам".

Во-первых, все вышеназванные персоны являются завсегдатаями телеканалов "112 Украина", ZIK, 24, NewsOne, которые такие же олигархические, как и все остальные, за исключением государственного "UA Перший".

Во-вторых, не похоже, чтобы лидерам демократических сил не нравилось появляться в эфире телеканалов "Интер" или "Студия 1+1".

В-третьих, не слишком ли много внимания уделяется телевидению, если смысл открытого письма в том, что "лидеры прогрессивных сил должны объединить усилия, чтобы с помощью открытой, честной и прозрачной процедуры выбрать единого кандидата, а затем – поддержать его всеми имеющимися силами".

Возникает вопрос: если письмо открыто для подписания всем желающим, почему несколько раз говорится, что это обращение среднего класса. А ведь среди тех, кто поставил свою подпись, уже есть водитель, моряк, учитель, сварщик, пенсионер. Что с ними будет, с этими подписями – припишут ли их в пользу среднего класса или нет.

И еще: по какому принципу был составлен перечень лидеров демократических/прогрессивных сил числом шесть. Следует ли это понимать, что список окончательный и обжалованию не подлежит. И будут ли исключать из него провинившихся или добавлять имена тех, в ком проявились демократические признаки.

Вроде бы фамилии надежд нации вверху письма стоят в алфавитном порядке, но на самом деле это не так. Первым в списке значится Гриценко, хотя на его месте должен быть Гацько. Мелкие придирки, скажете вы. И мы бы согласились, если бы не было других примеров авторского произвола – и более важных, чем порядок упоминания политиков. Среди уважаемых друзей нет, например, Дмитрия Добродомова, который совместно с Анатолием Гриценко создает новую политическую платформу. Не говоря уже о Святославе Вакарчуке и Владимире Зеленском.

И почему есть Виктор Чумак, но нет Виталия Касько и Давида Сакварелидзе, а Владимир Федорин только среди подписантов. На общих правах. Так же, как и Божена, дизайнер.

И главное: почему отсутствует Роман Безсмертный. Он-то, в отличие от всех остальных, успел заявить о своих президентских амбициях. Или он кажется недостаточно демократичным и менее известным, чем Солонтай, например.