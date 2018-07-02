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Главная » Мнения » Итоги июня. Тимошенко заходит на чужую территорию
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua

Итоги июня. Тимошенко заходит на чужую территорию

Итоги июня. Тимошенко заходит на чужую территорию
Фото: Александр Синица / УНИАН

Сохраняя свой ядерный электорат, Тимошенко пытается переманить на свою сторону избирателей других политических проектов

02.07.18 181
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Политическая горячка с заявлениями о планах участвовать в президентских выборах будущего года напоминает известную ситуацию, возникающую при объявлении о начале посадки на самолет. Из наших соотечественников мгновенно образовывается толпа, наседающая на сотрудников авиакомпании у стойки. Этот феномен можно назвать очередь для тех, кто без очереди. И ведь не было случая в истории пассажирской авиации, чтобы обладатель посадочного талона не попал в салон на том основании, что находился в хвосте очереди. На что надеются они, стараясь первыми взбежать по трапу – может, рассчитывают проникнуть в салон для пассажиров бизнес-класса и насладиться бесплатным шампанским, возможно, у них есть какие-то другие мотивы.

Собственно, еще до заявления Юлии Тимошенко, сделанного ею посредством социальных сетей, было известно о намерениях председателя партии "Батькивщина" участвовать в выборах главы государства 2019 года. Если она на посту премьер-министра принимала участие в выборах в Киевский городской совет, то теперь, не имея никакой другой должности кроме главы парламентской фракции, ей просто необходимо идти в президенты.

Правда, 28 июня пресс-служба партии "Батькивщина" распространила ее заявление, в котором говорится, что "нет никакого смысла выходить на срочные президентские или парламентские выборы, если украинское общество не родит мощную концепцию нового общественного договора, не закрепит ее публично без вмешательства политиков в новом проекте Конституции". При этом Тимошенко говорит о себе так: "я как кандидат в президенты".

К тому же, как утверждает лидер "Батькивщины", она выступает за "сильную, сбалансированную и подконтрольную обществу парламентскую форму правления". И здесь, как мы видим, Юлия Тимошенко перенимает эстафету от Петра Симоненко, который каждый раз шел на выборы главы государства, обещая отменить пост президента.

Итак, ситуация понемногу проясняется. Массированная политическая реклама Тимошенко за более чем год до выборов президента объясняется не только тем, что ей нужно продать себя как новое лицо с чистой кредитной историей. Сохраняя свой ядерный электорат, она пытается переманить на свою сторону избирателей, которые считаются своими для таких партий и политических проектов как "Самопомич", "Демальянс", "Рух новых сил" и т.п. Свидетельством тому не столько широко разрекламированный форум, на котором была представлена программа "Новый курс", сколько острая реакция как сторонников выше названных политсил, так и их функционеров – либеральной публики, чей совокупный потенциал не превышает 5% в день голосования. А запрет Коммунистической партии Украины играет Тимошенко на руку – у нее всегда найдется, что посулить избирателям Симоненко.

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