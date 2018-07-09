Оппозиционные бои. Почему политикам выгодно держаться от власти подальше

Бывший министр обороны и бывший депутат Верховной Рады Анатолий Гриценко через социальные сети вызывает на дебаты для обсуждения проекта новой Конституции Украины бывшего премьер-министра и действующего депутата Верховной Рады VIII созыва Юлию Тимошенко. А ответа с ее стороны нет и нет

Но есть соперничество с обеих сторон за место лидера оппозиции – процесс, напоминающий войну по всем фронтам, в которой каждый идет в наступление, одновременно находясь в окружении. С одной стороны – власть является не просто целью, а смыслом существования политика как вида. С другой – оппозиционная фракция в украинской политической системе представляет собой доходное место, способное обеспечить безбедную жизнь внукам не меньше, чем высокий кабинет.

И не только потому, что даже самый что ни на есть оппозиционный депутат является официальным представителем власти – законодательной ее ветви. А значит имеет возможность влиять на принятие решений общенационального масштаба хотя бы тем, что не являться на пленарные заседания Верховной Рады или отказываться от голосования, или голосовать вопреки воле правящей коалиции или ситуативного большинства.

Политический капитал легко конвертируется в финансовый, а также в наличные средства и объекты недвижимости. Свидетельством тому не только декларации о доходах, но и образ жизни политиков и членов их семей.

Обычным делом являются предвыборные обещания, которые никто не выполняет. Встречаются прецеденты, когда обещанного по десять лет ждут и все равно избиратель покупается на сладкие слова. Но ни одна партия, ни один политик не предупреждают в ходе избирательной кампании о своих планах в случае победы отказаться от власти и оставаться в оппозиции, как и до начала голосования.

Но что мы видим в Украине: после кровавых событий на Майдане Незалежности и бегства президента Виктора Януковича осколки Партии регионов и ее сателлиты как ни в чем не бывало создают Оппозиционный блок, который в результате занимает четвертое место (всего осенью 2014 года Верховную Раду VIII созыва сформировали шесть политических сил).

Одним только наименованием партия показывала, что не видит себя во власти и готова мириться с перспективой парламентского меньшинства. И не по той причине, что, действительно, трудно представить себе формулировку «правящая партия Оппозиционный блок», а потому что народные депутаты пользуются статусом неприкосновенности.

То есть украинские политики живут согласно олимпийскому принципу: главное – не побеждать, а участвовать

И прекрасным доказательством такого утверждения является история хождения в коалицию Верховной Рады VIII созыва партии «Самопомич», Радикальной партии и «Батькивщины». В течение полугода три фракции в разное время вышли из состава правящего большинства, чтобы бросить все силы на то, чтобы добиться досрочных выборов, по итогам которых они бы вновь оказались в парламенте в меньшинстве.

Да, политики любят власть – иначе какие они политики. Да, в Украине по сложившейся традиции избиратели симпатизируют оппозиции и результаты выборов по пропорциональной системе доказывают это победами «Нашей Украины» в 2002 году и Партии регионов – в 2006-м и 2007-м.

А так как эксплуатация оппозиционных лозунгов и поддержание протестных настроений в обществе могут принести не только политические дивиденды, но и полноценную материальную выгоду, то есть смысл предпочесть оппозиции все блага и преимущества большой власти. Вспомните судьбу КПУ и главного коммуниста Украины Петра Симоненко. И тогда происходящие события в политической жизни будут восприниматься не как борьба за власть, а как схватка за место в оппозиции.