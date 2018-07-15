"Отмыть" Путина. Политические итоги чемпионата мира по футболу

Если не вырывать нынешний чемпионат мира по футболу как масштабный ивент из контекста спортивных пиар-побед России, то становится ясно: он не только консервирует, но и обостряет политические болезни, которыми уже давно страдает весь цивилизованный мир

Сегодня в поединке сборных Франции и Хорватии решится судьба золотых медалей первенства. Зритель насладится захватывающим зрелищем. Президент Франции господин Макрон в вип-ложе пожмет руку президенту Хорватии госпоже Грабар-Китарович, а вместе они пожмут руку президенту России Путину, подтверждая, что он тоже господин, человек вполне уважаемый и рукопожатный.

Российская пресса сейчас скрупулезно подсчитывает, кто из зарубежных государственных деятелей приедет на финал (по данным помощника главы РФ, «где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей»).

Теперь уже можно в некотором смысле расслабиться: да, далеко не все гранды европейской и мировой политики почтили своим личным присутствием глобальный праздник футбола, но после того, как в Россию нагрянул Эмманюэль Макрон, уж точно не приходится говорить даже об отдаленном эхе бойкота или чего-то, его напоминающего. И никого в росСМИ на самом деле не интересует, что приехал президент Франции поддержать свою сборную, а не пожать руку Путину.

Более того, зарубежные болельщики, приступом взявшие, скажем, такие экзотические города, как Саранск, куда доселе редко ступала нога иностранца, за исключением Депардье, были удивлены. Они-то думали, что едут чуть ли не в Северную Корею, а тут тебе такое торжество демократии: можешь гулять по ночным улицам, вопить о победе или проигрыше своей команды и скупать оптом кокошники. Нет, россияне – не медведи. Вполне милые люди. И повсюду, даже в Мордовии, где колоний разного режима немногим меньше, чем пабов в Лондоне, такое раздолье… О какой международной изоляции вообще можно говорить! Вы что!

Да, приходится констатировать: несмотря на то, что российская сборная покинула чемпионат после ¼ финала, Путин его выиграл.

Примерно так же, как четыре года назад он выиграл Олимпиаду в Сочи. Однако бэкграунд у этих двух событий, не так уж далеко отстоящих друг от друга на шкале времени, все-таки разный. Но именно его сопоставление позволяет сказать, что нынешняя победа Кремля для международных отношений куда более вредное событие, чем его сочинский триумф.

Скандалы, предварявшие зимнюю Олимпиаду-2014, не идут ни в какое сравнение с теми, что окружают нынешний мундиаль

Тогда были всего лишь цветочки. Война в Грузии успела забыться. Ходорковский, обратившийся к президенту с просьбой о помиловании «в связи с семейными обстоятельствами», за полтора месяца до Олимпиады, был выпущен на свободу. Да, в Украине начался Евромайдан. Янукович бежал, «Небесная сотня» стала мрачным неологизмом завершения его эпохи правления. Но все это напрямую еще никак не связывалось с Россией. Еще не было ни Крыма, ни Донбасса. Ни Гиркина. Ни «ихтамнетов».

В сущности, одним из главных недоразумений, бередивших в канун Олимпиады нежные души многих зарубежных политиков, был закон о запрете «пропаганды гомосексуализма». Его приняли летом 2013-го, и на Западе - вовсю критиковали. Он стал причиной того, что в Сочи не приехала, например, Вивиан Рединг, вице-президент Еврокомиссии, без утайки высказавшая свою позицию. Элио ди Рупо, премьер-министр Бельгии, открытый гей, официально не поехал по «сложившейся практике», хотя в январе 2014-го – месяце, предшествовавшем Олимпиаде, - часть парламентариев страны вообще выступала за бойкот этого мероприятия. И таких примеров, когда визитом в Россию пренебрегли, назвав причиной демарша нарушения прав человека, была пусть и не масса, но не один и не два.

Сегодня эти «прегрешения» Москвы кажутся едва ли не смехотворными. На фоне всего того, чем она успела отметиться после этого. Аннексия Крыма. Война на Донбассе. Сбитый пассажирский «Боинг», «Новичок», умирающий и отказывающийся подавать прошение о помиловании Сенцов… Впечатление такое, что футбольному шоу в исполнении Кремля суждено было продолжаться, даже если бы выяснилось, что главный его бенефициарий сбросил парочку ядерных фугасов на парочку европейских столиц. Ничто не должно нарушить график запланированного FIFA шоу! Она ведь вне политики. Все, что должно было состояться, - состоялось. Праздник удался. Макрон приехал. Запад великодушно «простил» Путину пролитую кровь и искалеченные судьбы еще быстрее, чем гонения на геев четыре года назад.

И под занавес чемпионата даже кажется, что «покаянный», столь вовремя (после выкриков «Слава Украине!» Виды и Вукоевича) развернутый в многометровую длину лозунг хорватских болельщиков «Спасибо, Россия!» - это как раз и есть то, что хотят сказать Путину западный мир. По крайней мере, его часть. То, что из крупных фигур в Россию приехал лишь Макрон, не должно создавать иллюзию, будто он оппортунист-одиночка. Не будь подобное настроение столь распространенным, Макрон бы не рискнул своей репутацией. Он именно потому и приехал, что таких, как он, готовых разговаривать с Путиным в Москве вместо того, чтобы выслушивать его в Гааге, - много. Достаточно много, чтобы утратить оптимизм в отношении того, что спорт когда-то в будущем начнет олицетворять собою мир, не прогибаясь под войны и тех, кто их развязывает.

И в этом, вероятно, главный политический итог чемпионата. Потому что остальные кажутся ничтожными.

Ну в самом деле.

Сколько пива и кокошников было продано? Это, что ли, вопрос? Да какая разница! Если не принимать в расчет идиотский внешний облик красномордых мужиков в кокошниках, взбодренных пенным напитком, - никакой. Это не более, чем разговор о доходах сувенирной лавки, которая до последнего времени безнадежно простаивала.

Хорошо ли сыграла российская сборная? Неважно. Это - к Черчесову. Всколыхнул ли чемпионат подъем квасного российского патриотизма? Неважно. Потому что и так видно.

Поменяется ли российское общество, вкусившее объединяющую футбольную пилюлю в период невиданного разгула либерализма (празднуй победу, ликуй на улице с толпой – и тебя не заметут в полицию)? Неважно. Это – к обществу. Российскому. Пусть оно чешет затылок. Хотя с трудом верится, что это физическое упражнение его к чему-то в итоге приведет…

Главный итог чемпионат мира: Путина «отмыли». И если это сделали в нынешних условиях, с такими безобразными исходными данными, на которые смогли закрыть глаза, значит будут делать это и впредь. Под коллективно подписанные документы – про то, что Россия – агрессор и пора бы ей прекратить действовать так, как она действует. Под мантры о международном общественном мнении, которое против. Под разговоры о санкциях (которые Италия, Венгрия и иже с ними готовы с России снять). Под всю ту ритуальную дипломатию, которая перечеркивается простым шагом: благословить Путина на проведение феерического глобального действа, а затем приехать и принять в нем участие.

Если это не кризис западной идеологии, то что же тогда можно назвать кризисом? А завтра он продолжится еще и встречей с Трампом…