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Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Сиртаки для Путина. Как Афины переиграли Москву

Сиртаки для Путина. Как Афины переиграли Москву
Коллаж: АБН

Греция, на первый взгляд, одна из самых «пророссийских» плацдармов в ЕС, объявила о высылке из страны двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности» и запретив въезд на свою территорию еще двоим

20.07.18 1487
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Так Афины преподнесли Москве неприятный сюрприз.  Благоразумия последней хватило ровно на то, чтобы претворить сюрприз в скандал. 

Ей бы закивать, соглашаясь с «подсказками» греческой стороны. Мол, все правильно, эта четверка собирала на территории Эллады информацию, вмешивалась в ее внутренние дела и подкупала ее не слишком взяткоустойчивых чиновников на свой трах и риск, а официальная российская власть обо всех этих свинцовых мерзостях – ни сном, ни духом. Да, недоглядели. Да, осуждаем. Да, негодуем. Поставим памятник Периклу в Костроме. Так нет же! Российский МИД в лице Марии Захаровой бросился в наступление. 

Из высоких кабинетов на Смоленской площади дело выглядело так: пойманные на горячем вроде как бы ни при чем. Греческий МИД такой наглости возмутился: Захарова заодно с злоумышленниками и «хотела бы легализовать эти незаконные действия». А еще греки возмутились следующим построениям главной говорящей головы внешнеполитического ведомства РФ: «во всем виноваты третьи страны». Великобритания и США. Они давят на бедную Грецию, а та, дитя слабое, неразумное и лишенные элементарной самостоятельности, творит незнамо чего. Короче, как выразилась Захарова: «Грецию втянули. Игра была многоэтапная. Мы это просто знаем». Аминь!

Чем неизменно впечатляют современные российские дипломаты, так это умением подбирать дипломатические выражения, которые как-то не очень укладываются в пул «деликатных и очень тонких». Особенно в тех случаях, когда ситуация начинает развиваться в несколько ином варианте, чем тот, на который бы они хотели рассчитывать. Первенство здесь, разумеется, принадлежит главе министру Лаврову. Он задает планку. 

Например, в сентябре 2008 года, после «войны 888», газета Daily Telegraph опубликовала статью, из которой следовало, что Лавров в телефонном разговоре со своим британским коллегой Дэвидом Милибэндом при обсуждении недавних действий России в Южной Осетии выразился в адрес своего собеседника приблизительно так: «Да кто ты, бл…, такой, чтоб мне лекции читать?!» 

Позже, правда, Милибэнд заявил, что все «это не совсем верно», а сам Лавров пояснил употребление ругательств желанием пролить свет перед главой Foreign Office на то, как называл президента Грузии Михаила Саакашвили дипломат из одной европейской страны (fucking lunatic – вот как). Инцидент с обсценной лексикой был вроде как исчерпан. А точнее – казался таковым. До августа 2015-го, когда Лавров, общаясь со СМИ вместе со своим коллегой из Саудовской Аравии, тихо, но внятно произнес: «Дебилы, бл…!» 

Наверное, это можно назвать школой российской дипломатии. Такой виртуозности еще поди достигни. Но они – молодцы. Смогли. Беда лишь, что в мире не все в дипломатических кругах способны оценить высоту подобного штиля. Чего, скажем, обиделись греки? Их же даже никто не обматерил! Захарова сказала всего лишь о давлении третьих стран.

Однако в действительности основания обидеться у греков имелись. Потому что дело было не в давлении Лондона или Вашингтона, а в подрывной деятельности Москвы. В частности, так называемого Императорского православного палестинского общества (ИППО). И тут, кстати, в этом очередном процессе «насевания скреп», в определенном смысле тоже не обошлось без Лаврова. 

ИППО было основано в далеком 1882 году указом императора Александра III. Принято считать, что оно занимается гуманитарными и просветительскими проектами. Ныне у руля этой неправительственной организации стоит экс-премьер-министр и бывший глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Пост председателя комитета почетных членов общества закреплен за патриархом Кириллом. А один из этих самых «почетных» - как раз Сергей Лавров.

Именно через ИППО, как выяснили в Афинах, предпринимались попытки подкупа муниципальных чиновников и митрополитов греческой православной церкви

С какой целью? С той же, с какой финансировались некоторые местные группировки: создать протестную волну против исторического соглашения с Македонией о переименовании последней в Республику Северная Македония (РСМ), которое западные медиа считают крупнейшим дипломатическим достижением в карьере Алексиса Ципраса, премьер-министра Греции. Такое циничное вмешательство во внутренние дела страны, где улицы иногда называют именем античных богов, и обусловило столь беспрецедентный шаг, как высылка причастных к этой политической афере российских дипломатов. 

Кстати, подобные же подрывные действия Россия организовывала и в Македонии. Здесь главным спонсором протестов выступал Иван Саввиди. Этот российский миллиардер греческого происхождения, по данным организации Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), потратил на «богоугодные» цели Москвы не менее €300 тыс.

Каковы мотивы таких потенциально очень опасных действий? Они на поверхности. Пока Афины и Скопье не могли достичь соглашения относительно того, как должна называться Македония, чтобы ее не путали с северной провинцией Греции с тем же топонимом, Греция, член НАТО, всякий раз блокировала попытки своей соседки стать членом Североатлантического Альянса. Теперь препятствие снято. И в ближайшей перспективе РСМ вольется в этот военно-политический союз.

Москва же, не умеющая и не желающая договариваться с Западом, предпочитающая традиционной дипломатии хамство в исполнении Лаврова и компании и разные вариации гибридной войны, была готова запустить в этом регионе самые непредсказуемые (пусть даже с кровью) сценарии, лишь бы не допустить здесь расширения НАТО. Ну, попыталась же она в минувшем году организовать в Скопье переворот и захватить парламент. Повергнуть страну в хаос. Не получилось. 

И теперь уже, пожалуй, вряд ли получится. Во многом благодаря воле Алексиса Ципраса – человека, не побоявшегося вступить в конфликт Москвой. И исполнившего для нее этакое политическое сиртаки. И даже, пожалуй, не сиртаки, а танец, от которого последний отпочковался: хасапико, «танец мясника». Его показательная хореография родилась еще в Византийскую эпоху. Воин выходит на поле битвы и уничтожает всех врагов – вот что она символизировала.

Примерно эти же намерения воплощал в себе поступок Ципраса, показавшего себя, среди прочего, прагматиком. Да, Греция, долгие годы находящаяся на грани дефолта, вынуждена была колебаться в выборе друзей. И даже сейчас заявления премьер-министра страны, касающиеся России, выдержаны отнюдь не в агрессивном духе. Однако подписав мировую со Скопье и выслав российских дипломатов, Афины по сути сделали (наконец-то!) свой выбор. Он совершенно очевидно в пользу тех структур, в которых Греция состоит. 

Как пишут в российской прессе: «У Греции объективно нет экономических возможностей быть политически независимыми от ЕС и НАТО. У России объективно нет возможностей «перекупить» Грецию» 

При той агрессивной политике, которую сегодня ведет Москва, это равновесие нельзя, правда, назвать чересчур устойчивым. В конце концов, Путин привык играть на повышение ставок даже со странами, которым Россия уступает по потенциалу. Не спадающий ажиотаж вокруг ее вмешательства в выборы президента США в 2016 году это лишь подтверждает. Как и новые подробности, которые сегодня открываются. В частности, история Марии Бутиной, задержанной в Соединенных Штатах, чья фамилия так замечательно рифмуется с фамилией президента РФ. 

Ей светит до пяти лет лишения свободы. Это максимальный срок, на который может быть осужден человек, действующий в интересах иностранных государств и являющийся по факту иностранным агентом, однако не зарегистрированный в качестве такового в американском Минюсте. В ФБР установили ее связь с бывшим российским сенатором, а ныне высокопоставленным сотрудником Центробанка Александром Торшиным. Именно сговор с ним ради продвижения интересов России в Вашингтоне и является отправной точкой в деле обвинения Бутиной. Журнал Time написал, что Торшин и Бутина «были частью многолетней кампании по выстраиванию связей между российскими лидерами и американскими консерваторами». Однако вряд ли этот, в формулировке Time, «крестовый поход, который предшествовал восхождению Трампа», мог быть конечной целью всех российских игрищ вокруг американской избирательной компании-2016. 

Признание Путина в том, что он желал победы Трампа, потому что тот, мол, выказывал готовность нормализовать отношения с Россией – это, скорее всего, лишь половина правды. Вторая состоит в том, что сама Россия – да, за нормализацию отношений, но на ее условиях. Если же этой цели достичь не удастся, тогда лучшее и самое эффективное, с точки зрения путинских стратегм, это посеять панику и неразбериху.

Так Путин действовал до сих пор в отношениях со всеми странами, куда простирался его интерес. Он нарушал равновесие, зачатую весьма хрупкое, и ввергал страну или регион в хаос. Это у него получилось в Украине. Чуть не получилось в Македонии и Греции. Вряд ли получится в США. Но действовать он будет именно так. Потому что другие методы выстраивания международных отношений для него – слишком окольный путь, недостойный мачо, с голым торсом разъезжающим на лошади перед камерами пропагандистов от российской журналистики. 

Рано или поздно про этот его «алгоритм хаоса» Трампу, конечно, все разъяснят – разведслужбы и американский политикум. Вашингтон себя в обиду не даст. Но очень важно, что понимать методы хозяина Кремля сегодня начали в Европе. Пусть даже в одной из самых проблемных ее стран – Греции. Есть шанс, что при подобном осознании даже таким, относительно слабым государствам удастся выстоять – не только против хамской дипломатии Лаврова и Захаровой, но и против политики хаоса Путина. При условии, конечно, что ЕС и НАТО по крайней мере сохранят свою силу. А лучше – преумножат.

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