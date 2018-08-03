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Главная » Мнения » Суд радостей земных. Как глупость и жадность объединила Януковича и Манафорта
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua
Тайны Манафорта

Суд радостей земных. Как глупость и жадность объединила Януковича и Манафорта

Суд радостей земных. Как глупость и жадность объединила Януковича и Манафорта
Фото: ТАСС

Уже можно дать ответ на вопрос, какие выводы сделают власть имущие в Украине по делу Манафорта. Никаких...

03.08.18 27
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Известно, что Голливуд припасает на летний сезон выход в прокат крупнобюджетных блокбастеров, получивших на профессиональном сленге кинематографистов прозвище popcorn movies.

Американское правосудие, словно руководствуясь законами шоу-бизнеса, предлагает широкой публике увлекательный процесс, в котором задолго до вынесения приговора можно возложить вину на постоянных спутников человека — глупость и жадность. Примечательно, что Украина снова оказалась в центре внимания мировой прессы в таком неприглядном контексте.

31 июля в Александрии (штат Вирджиния) начался суд над политическим консультантом Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, сокрытии банковских счетов в других государствах и уклонении от уплаты налогов, в том числе заработанных в нашей стране.

Кроме того, в Вашингтоне бывшему руководителю избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа выдвинуты обвинения в сговоре против государства и отмывании более $30 млн, даче ложных показаний, нераскрытии важной информации и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента в интересах Украины.

«Правительство США собирается доказать, что Манафорт получил более $60 млн за работу в Украине и не указал значительную долю в своей налоговой декларации», — говорится в заявлении спецпрокурора США Роберта Мюллера.

А в Оболонском районном суде Киева в эти дни второй год продолжается и, как утверждают наблюдатели, близится к завершению судебный процесс над клиентом Пола Манафорта, бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, которого обвиняют в государственной измене. Чтобы доказать, что он использовал государственный бюджет в целях личного обогащения, а также для оплаты услуг дорогостоящих политконсультантов, потребуется другой судебный процесс.

Но для Киева важнее политическая мотивация поведения Януковича во главе государства

Тем не менее, как жадность и глупость зачастую не разнять, так и бизнес и политика давно стали синонимами: адвокат Манафорта Томас Зенле утверждает, что его подзащитный получал оплату за свой труд от украинских заказчиков на тайные счета по той причине, что «они требовали, чтобы это было именно так».

Зенле не без оснований говорит, что Манафорт «своей лоббистской деятельностью надеялся приблизить Украину к странам западноевропейской демократии». Действительно, из информации, получившей распространение, известно, что другого выхода для Украины кроме как стремиться в Европу Манафорт не видел и советовал Януковичу не оглядываться в своих действиях на Россию. Так он и не оглядывался, по большому счёту. Не было других интересов у четвёртого президента Украины, кроме шкурных.

Собственно, Манафорт так же не ставил перед собой цель осчастливить человечество, а действовал исключительно из корысти — и это нормально. Это бизнес. Но с такой лёгкостью пойти на преступление, согласиться на получение больших сумм наличными и перечисление на специально созданные для сокрытия от налогов банковские   счета — это же как нужно полюбить Украину, где подобная практика в порядке вещей, проникнуться украинским духом, чтобы позабыть о родине.

Так вот, украинский дух настолько силён, что заранее можно дать ответ на вопрос, какие выводы сделают власть имущие в Украине по делу Манафорта, которому по совокупности светит до 270 лет тюрьмы, а прокурор Мюллер предлагает ограничиться пятью годами заключения.

Да никаких выводов не сделают в Украине — как бывшие клиенты Манафорта, так и нынешние наниматели многочисленных политконсультантов. Равно как и собственно политконсультанты, которые посмеются над тем, что в обвинительном акте по делу Манафорта нашлось место часам за смехотворные по украинским меркам $21 тыс. и, что куда смешнее, куртке из страуса за $15 тыс.

И прокуроры украинские уже смеются, и судьи украинские хохочут.

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