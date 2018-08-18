Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Августовский путч. Почему СССР так легко рухнул, но стал возрождаться в России
Павел Шехтман
гражданский активист, публицист
Павел Шехтман гражданский активист, публицист

Августовский путч. Почему СССР так легко рухнул, но стал возрождаться в России

Августовский путч. Почему СССР так легко рухнул, но стал возрождаться в России
Фото: НТВ

В Украине, в отличие от РФ начала 90-х, существует реальное гражданское общество. И это вселяет надежду

18.08.18 156
1500

Тот, 1991 год, был довольно странный с точки зрения молодого политически обеспокоенного москвича.  С одной стороны – постоянные слухи о каком-то готовящемся перевороте, о грядущей «диктатуре».

Сжимая ключ, прижав к груди буханки

Вот так зайдешь домой… а дома – танки!

Это знаменитое двустишие Владимира Вишневского я слышал из его уст в рок-кабаре на Новокузнецкой как раз в ночь на 13 января, в ночь, когда танки вошли в Вильнюс…

А с другой стороны – сплошной праздник непослушания. Происходило то, что называется кризисом легитимности.  Союзная власть таяла на глазах: никто уже не понимал, почему, по какому праву и на каком основании эти люди вообще управляют страной. И никто не желал всерьез принимать их управление.  Последнее в одинаковой мере относится и к «демократам», и к сторонникам «сильной руки».

Теперь это кажется уже невероятным, но самым грандиозным митингом изо всех, которые видала Москва, был митинг в поддержку независимости Литвы (в марте 1991 года).

В июне 1991 года Ельцин был избран президентом РСФСР  - мы ощутили это как конец СССР.  В Москве возник альтернативный центр власти, решительно противопоставивший себя союзному под лозунгом «суверенитета России». При этом всенародно избранный Ельцин был не в пример легитимнее никем, в сущности, не избранного и всеми презираемого Горбачева.

И Горбачев, еще недавно действительно откровенно примеривавшийся к введению чрезвычайного положения, тотчас пошел на попятную и повел в Ново-Огареве переговоры по переподписанию Союзного договора, что было, по существу, формой мягкой ликвидации СССР. Казалось, старый монстр обессиливал и издыхал на глазах, и история вышла на финишную прямую. Как вдруг…

День 19 августа я помню во всех подробностях. Начался он для меня с того, что в комнату заходит бабушка и говорит:

- Горбачева сняли!

Я даже не сразу осознал смысл этих слов.

Переворот! Путч! Танки на улицах! Я тогда был очень молод и совершенно лишен социополитического опыта, как, в сущности, и все общество, только выходившее из пеленок тоталитаризма.  «Настоящая» политика только начиналось, и все было внове, все было будто не про нас, а из международных новостей программы «Время».  После полудня я с удивлением обнаружил себя строящим баррикады у Белого Дома. Баррикады? Позвольте, но это же из детской книжки про Гавроша (с картинками), которую я читал лет в семь?  Было полное ощущение нереальности…

Помню какую-то старушку, которая ходила в сумерках среди людей, таскавших материал для баррикад, и повторяла:

-  Сынки! Не допустите, чтобы они снова пришли к власти! Не позвольте, чтобы все повторилось сначала! Сынки!

- Ничего, бабушка, мы еще судить их будем! – крикнул я для того момента чрезвычайно самонадеянно (это было еще до пресс-конференции с дрожащими руками Янаева).

Три дня я провел в страшном нервном возбуждении, почти без сна, а после ареста ГКЧП вернулся домой, свалился… и проспал чуть ли не целые сутки, в уверенности, что теперь все пойдет как по маслу, и новые герои демократии – Ельцин, Руцкой, Хасбулатов и их отважные соратники – как-то вырулят и превратят освобожденную Россию в процветающее европейское государство…  И в результате, как сейчас понимаю, проспал поворотный момент. Тот самый момент, когда народ собирался штурмовать Лубянку, а его отвлекли, развели, показали ему зрелище сноса истукана Дзержинского и тем успокоили….

За спиной романтиков обустраивались негодяи

Коммунисты, вовремя переметнувшиеся на сторону Ельцина, комсомольцы и демократические ораторы из числа сексотов КГБ разбирали вакансии, образовавшиеся в стремительно разраставшемся аппарате «демократической России». Шайка «молодых экономистов», разыгрывавших из себя «чикагских мальчиков», уже составила планы «рыночных реформ», предполагавшие разорение многих и концентрацию собственности в руках немногих. 

О люстрации заикались единицы, большинство же охотно подхватило лозунг, вбивавшийся теперь из каждого утюга: «Не надо устраивать охоты на ведьм!» Советские интеллигенты хотели быть гуманными и великодушными, они презирали страсти толпы, сведение счетов, низкую месть… Через несколько месяцев в газетах появятся заголовки: «Ведьмы выходят на охоту». Еще через несколько месяцев великодушные победители окажутся чуть ли не с протянутой рукой на улице.

Наверное, при полном, абсолютном отсутствии в тогдашней России даже намеков на гражданское общество, произошло то, что только и могло произойти. Рыночные реформы Гайдара-Чубайса ударили в первую очередь именно по тому слою, который и был «массовкой» антикоммунистической революции: брежневскому «среднему классу». Это был, наверное, небывалый в истории случай массового социального самоубийства целого класса, что-то вроде выбрасывания китов на берег.

1992 год покончил с брежневским средним классом, 1993 – с бестолковой, безалаберной, анархической и неэффективной, но живой демократией на местах.  К середине 90-х истинные бенефициары августовской революции под шумную «демократическую» и антикоммунистическую риторику прочно выстроили новую систему, олигархическую и (покуда) мягко-авторитарную. Трон, на котором в будущем воссядет Путин, был в сущности готов.

Я постоянно вспоминаю этот опыт, глядя на постмайданную  Украину. Знакомые черты, увы, встречаются гораздо чаще, чем хотелось бы. Вообще, в истории ничто не повторяется буквально, но и ничто не бывает абсолютно внове.  Самонадеянные рассуждении о вековечной, де, противоположности свободолюбивой казацкой нации исконно рабской Орде могут вызвать лишь улыбку у человека, который помнит митинги на Манежной площади и баррикады перед Белым Домом…

Разница в том, что в Украине, в отличие от России начала 90-х, существует реальное гражданское общество. И это вселяет надежду.

И в качестве постскриптума. Традиционный вопрос. Почему ГКЧП не предприняло решительных мер и, имея в своем распоряжении казалось бы весь силовой аппарат сверхдержавы, так позорно слилось?

Ответ банален. Потому что Янаев, Язов, Пуго не были операторами за рычагами механизма – они стояли во главе пирамиды из живых людей.

«Я не буду Пиночетом» - заявил тогда Язов, выдавая нужду за добродетель. Но у него, в отличие от Пиночета, и не было сплоченной армейской корпорации, ждавшей только отмашки, чтобы порвать «эту социалистическую/демократическую сволочь».  Под ним были деморализованные и демотивированные люди, панически боявшиеся ответственности. Как собственно и сам Язов.

ГКЧП не мог предъявить обществу ничего.  Возвращение в прошлое было невозможно, образ будущего существовал только у его оппонентов, а более всего была невозможной консервация настоящего - в той неравновесной точке разрушения старого и зарождения нового, в какой находилась страна.

Потому ГКЧПисты пытались как можно ближе держаться к рамкам формальной законности, которая только и давала им тень легитимности.  Очевидно, они надеялись договориться с республиканскими элитами «с позиции силы», продемонстрировав им бронетехнику, после чего «на готовое» явится «выздоровевший» Горбачев, СССР будет спасен, и инцидент исчерпан.

Решительное поведение Ельцина поставило их в тупик.  Насильственный разгон легитимной власти РСФСР был бы для них опасен, так как ставил под вопрос их собственную легитимность и грозил непредсказуемыми последствиями. С другой стороны, каждый час существования этой власти, открыто объявившей их хунтой и путчистами и формально запрещавшей им подчиняться, подрывал их все сильнее и сильнее.   

Их подчиненные стали подозревать, что кроме ответственности за НЕИСПОЛНЕНИЕ приказов ГКЧП, может возникнуть еще и ответственность за их ИСПОЛНЕНИЕ.  В результате, подчиненные стали просто саботировать приказы, стараясь вести себя так, чтобы ни одна из сторон не могла их ни в чем обвинить.  Тем более что и сами ГКЧПисты, не ощущавшие никакой поддержки снизу, уже терзались предчувствиями грядущей ответственности за их нынешние подвиги.  В итоге, остатки власти попросту утекли у них между пальцев.

К утру 21 августа «Союзный Центр» исчез как явление.  Даже самые благонамеренные республиканские элиты внезапно обнаружили у себя над головой – пустоту, и осознали, что теперь они – сами себе Москва.

«Я вернулся в другую страну», - сказал Горбачев по прилету из Фороса. И эта страна уже была не СССР…

15
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Лукашенко рассказал о последнем дне политика в БеларусиDASKAA на голову. Что ждёт Россию после введения новых санкций со стороны СШАВ Варшаве демонтируют памятник Благодарности советским воинам
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 9081
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 15857
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 48773
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18038
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12300
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13247
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23201
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13371
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30412
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16293
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 5889 / 7065
  2. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 4948 / 5591
  3. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 4590 / 5127
  4. В Нидерландах официально запретили фотографироваться в дуршлаге на голове 3458 / 3961
  5. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 3165 / 9081
  6. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2915 / 16962
  7. Футболистов "Динамо" обозвали "клоунами" после 1:8 в Питере 2471 / 2829
  8. Скрести по сусекам. Как на планете появляются новые виды животных, и почему рано этому радоваться 2441 / 3271
  9. С 21 августа украинцы смогут наблюдать танец планет 2104 / 2423
  10. Голод не пройдет: ученые расшифровали геном пшеницы 2062 / 2403
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 47 / 7065
  2. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 20 / 5127
  3. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 16 / 9081
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 7 / 48773
  5. В Херсоне пафосно и с перерезанием ленточки открыли туалет 6 / 1224
  6. С 21 августа украинцы смогут наблюдать танец планет 6 / 2423
  7. Леди Гага "отрастила" длинный нос и напугала фанатов жуткими фото 5 / 426
  8. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 4 / 1161
  9. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 4 / 8051
  10. Президент Украины разрешил "Укроборонпрому" не отдавать долги России 4 / 484
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.