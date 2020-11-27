Хватит видосиков, делайТЕ! Почему вводить локдаун нужно сейчас, не откладывая до Нового года
Предновогодние две недели во многих сферах экономики — самый главный период в году. А в сегодняшних реалиях — еще и реальный шанс пережить все это, и выжить.
Читаю в СМИ: власть ждет 30’000 заражений в сутки и готовится закрывать Украину в середине декабря.
К сожалению, мало кто во власти когда-либо занимался реальным бизнесом.
Мало кто из них был операционным директором, менеджером на проценте, стоял за прилавком или жил на чаевые.
Мало кто из них знает настоящую важность и ценность Нового Года для работающих людей.
15.12-31.12.
Эти две недели во многих сферах экономики — самый главный период в году. А в сегодняшних реалиях — еще и реальный шанс пережить все это, и выжить.
Я точно знаю: для многих это будет последняя возможность попытаться окупить все убытки уходящего года.
Это будет последняя попытка для многих выйти из долгов и выжить.
Это будет последний шанс воспользоваться повышенным спросом и хоть немного заработать.
Сотни сфер ждут и готовятся.
Продавцы ждут премии от увеличенных выторгов.
Официанты ждут щедрые чаевые от новогодних корпоративов.
Менеджеры ждут проценты от увеличенных декабрьских отгрузок.
Логисты и транспортники ждут вала заказов от перевозки импорта и доставки новогодних заказов.
Заводы, фабрики, цеха и мануфактуры работают в склад и ждут повышенный спрос.
Открою власти секрет. Чтобы хорошо отработать Новый Год компании заранее увеличивают складские запасы. Импортеры заранее везут больше товаров. Заводы заранее переходят на две смены — чтобы забить склады. Магазины заранее насыщают полки праздничным ассортиментом. Рестораны заранее составляют меню и программу.
Слышите — ЗАРАНЕЕ.
Там наверху они думают:
— Да какая разница, когда закрыть страну — 25 ноября или 15 декабря?!
Но здесь, у ходящих по земле людей, болит голова от десятков вопросов:
— Брать дополнительных работников на декабрь или забить?
— Делать последние закупки или забить?
— Вкладывать отложенное "на черный день" в товар или забить.
— Дотянуть до выторгов декабря, чтобы выжить, или уже сейчас закрыться и забить.
— Рассчитывать еще на новогодний доход или уже сейчас идти на биржу.
Пока еще не поздно. Хватит записывать эти тупые видосики — поговорите со страной честно.
Если все равно придется закрывать — закрывайте лучше прямо сейчас.
Пожалуйста, не ждите середины декабря.
Если вы это сделаете сейчас, то не только собьете темпы заражения, но и дадите возможность людям хоть что-то заработать на Рождество и Новый Год.
Если же закроете всех 15 декабря — добьете не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну.
Думать вам нечем.
Поэтому, просто поверьте на слово и ДелайТе.
Публикуется с согласия автора.