Хватит видосиков, делайТЕ! Почему вводить локдаун нужно сейчас, не откладывая до Нового года

Читаю в СМИ: власть ждет 30’000 заражений в сутки и готовится закрывать Украину в середине декабря.

К сожалению, мало кто во власти когда-либо занимался реальным бизнесом.

Мало кто из них был операционным директором, менеджером на проценте, стоял за прилавком или жил на чаевые.

Мало кто из них знает настоящую важность и ценность Нового Года для работающих людей.

15.12-31.12.

Эти две недели во многих сферах экономики — самый главный период в году. А в сегодняшних реалиях — еще и реальный шанс пережить все это, и выжить.

Я точно знаю: для многих это будет последняя возможность попытаться окупить все убытки уходящего года.

Это будет последняя попытка для многих выйти из долгов и выжить.

Это будет последний шанс воспользоваться повышенным спросом и хоть немного заработать.

Сотни сфер ждут и готовятся.

Продавцы ждут премии от увеличенных выторгов.

Официанты ждут щедрые чаевые от новогодних корпоративов.

Менеджеры ждут проценты от увеличенных декабрьских отгрузок.

Логисты и транспортники ждут вала заказов от перевозки импорта и доставки новогодних заказов.

Заводы, фабрики, цеха и мануфактуры работают в склад и ждут повышенный спрос.

Открою власти секрет. Чтобы хорошо отработать Новый Год компании заранее увеличивают складские запасы. Импортеры заранее везут больше товаров. Заводы заранее переходят на две смены — чтобы забить склады. Магазины заранее насыщают полки праздничным ассортиментом. Рестораны заранее составляют меню и программу.

Слышите — ЗАРАНЕЕ.

Там наверху они думают:

— Да какая разница, когда закрыть страну — 25 ноября или 15 декабря?!

Но здесь, у ходящих по земле людей, болит голова от десятков вопросов:

— Брать дополнительных работников на декабрь или забить?

— Делать последние закупки или забить?

— Вкладывать отложенное "на черный день" в товар или забить.

— Дотянуть до выторгов декабря, чтобы выжить, или уже сейчас закрыться и забить.

— Рассчитывать еще на новогодний доход или уже сейчас идти на биржу.

Пока еще не поздно. Хватит записывать эти тупые видосики — поговорите со страной честно.

Если все равно придется закрывать — закрывайте лучше прямо сейчас.

Пожалуйста, не ждите середины декабря.

Если вы это сделаете сейчас, то не только собьете темпы заражения, но и дадите возможность людям хоть что-то заработать на Рождество и Новый Год.

Если же закроете всех 15 декабря — добьете не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну.

Думать вам нечем.

Поэтому, просто поверьте на слово и ДелайТе.

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Публикуется с согласия автора.