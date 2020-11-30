Реально спасают. Как наука доказала эффективность масок при профилактике коронавируса

"Это было экспериментальное исследование, в котором мы имитировали образование выдыхаемых капель с помощью манекенов, которые были либо в масках, либо без, и измерили распространение этих капель на различных расстояниях".

Во второй части исследования такие же эксперименты проводились с мелкими аэрозольными частицами диаметром 2 мкм.

Вполне ожидаемо, маски оказались очень эффективными в снижении риска переноса как капель, так и аэрозольных частиц между манекенами, имитировавшими больного и здорового человека.

Естественно, максимальный эффект достигался, когда маски были на обоих. Естественно, чем больше было физическое расстояние — тем лучше. Когда оба манекена были в масках, риск переноса вируса уменьшался с условных 100% до мнее чем 0.5% на *любом* расстоянии, даже при плотном контакте.

Это очередной раз подтверждает уже опубликованные данные, полученные в аналогичном эксперименте но с *реальными* вирусными частицами возбудителя коронавируса. У Mayo постановка была хуже — брали не реальный вирус, а только модель, но выводы в точности такие же.

Тем не менее Mayo Clinic — безоговорочный авторитет в мире и подобное исследование от них будет убеждать людей куда лучше, чем более методически совершенное, но от менее авторитетных авторов.

Вывод от Mayo Clinic: маски критически важны в профилактике инфицирования коронавирусом.

Я никого не убеждаю, тем более, что это бесполезно. Можете, конечно, верить каким-то балаболам из ютуба, которые несут дикую конспирологическую ахинею про "рабские намордники".

Можете бегать как с писаной торбой с дебильными противоречивыми заявлениями чиновников ВОЗ, которые больше всего озабочены тем, как бы усидеть в своих креслах.

Можете даже размахивать ценным мнением местечковых врачей-недоучек, купивших дипломчик за кабанчика в провинциальном мединститутике. Дело ваше. Но я бы обратил-таки внимание на выводы признанных мировых авторитетов.

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Публикуется с согласия автора.