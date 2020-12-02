Поговорим о "минимизаторах". Кто в Украине боится честно платить налоги по кассе

Продолжаем публиковать различные мнения относительно проблемы введения обязательного РРО для украинских ФЛП, которое было отсрочено Верховной Радой до 1 января 2022 после протестов предпринимателем в столице.

Я вырос из микробизнеса и знаю, что такое минимизация.

Знаю, как покупать фиктивные приходы.

Знаю, как дробить и занижать оборот.

Знаю, как обналичивать через ФОП.

Знаю, как платить ЗП в конверте.

Знаю, как делать морду кирпичом и кричать про ущемление прав предпринимателей, а самому работая на миллионе ФОП с 200 гривен единого налога оборачивать в 10 раз больше.

Поэтому, позвольте мне вам кое-что сказать.

Мы хотим цветущую Украину. Мы хотим высокие зарплаты у врачей. Мы хотим не брать деньги у МВФ.

Но мы не хотим даже минимально платить налоги.

Ввозить импорт в белую — ой чтож же это такое!?.

Платить честно налоги по кассе — ой, нет.

Регистрировать наемных работников — ой, нет.

И коронавирус здесь ни при чем.

Скажите мне, какая проблема поставить кассовый аппарат и честно бить кассу? Нет проблем, если только вы не обманываете государство.

Я скажу как есть. Одни тащат контрабанду через границу и платят взятки вместо налогов. Вторые эту контрабанду без кассы и чеков валом продают на точках, и при необходимости завтра показать приходы по фискальной кассе — наложат в штаны.

Третьи осознают, что поставь у них с 01.01.2020 фискальную кассу их годовой оборот последних лет — это будет один месяц их работы. И уже со второго квартала они перейдут на другую группу по налогообложению.

Свежий пример.

Сегодня, я заехал в небольшой магазин освещения:

— Вот этот светильник я хочу купить.

— Этого сейчас нет в наличии. Это Польша. Надо ждать.

— Сколько ждать?

— Ох. Ну, раньше была одна неделя от предоплаты, а теперь, даже не знаю. Уже вторую неделю бусы стоят, не могут границу проехать.

— А это что — контрабас?

— А что, по цене не видно? Такой с налогами будет в полтора раза дороже.

На прошлой неделе аналогичный текст мне выдала моя знакомая, которая возмущаясь нищетой в Украине, а сама системно через Черновцы тащит контрабанду турецкого постельного белья для продажи на рынках.

А мой друг, валяющийся сейчас в инфекционном отделении больницы, пишет возмущенные посты, что в стране нет бесплатной медицины. Но сам возит корейскую косметику в свои магазинчики, дробя инвойсы на десятки посылок до 100 евро.

Давайте так. Если вы честно завозите товар, имеете легальный белый приход и раньше били по кассе оборот честно — то ваша группа, ваши налоги и ваш оборот совпадут.

Знаете, есть разница — минимизировать или тупо не платить.

Да, каждая власть у нас дерьмо. Но дело в том, что и мы все в большинстве своем не лучше.

Запомните. Не начнем хотя бы в чем-то жить по правилам, и хоть минимально платить налоги — так и останемся в этой неприятно пахнущей субстанции.

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Публикуется с согласия автора.