Поговорим о "минимизаторах". Кто в Украине боится честно платить налоги по кассе
Скажите мне, какая проблема поставить кассовый аппарат и честно бить кассу? Нет проблем, если только вы не обманываете государство.
Продолжаем публиковать различные мнения относительно проблемы введения обязательного РРО для украинских ФЛП, которое было отсрочено Верховной Радой до 1 января 2022 после протестов предпринимателем в столице.
Я вырос из микробизнеса и знаю, что такое минимизация.
Знаю, как покупать фиктивные приходы.
Знаю, как дробить и занижать оборот.
Знаю, как обналичивать через ФОП.
Знаю, как платить ЗП в конверте.
Знаю, как делать морду кирпичом и кричать про ущемление прав предпринимателей, а самому работая на миллионе ФОП с 200 гривен единого налога оборачивать в 10 раз больше.
Поэтому, позвольте мне вам кое-что сказать.
Мы хотим цветущую Украину. Мы хотим высокие зарплаты у врачей. Мы хотим не брать деньги у МВФ.
Но мы не хотим даже минимально платить налоги.
Ввозить импорт в белую — ой чтож же это такое!?.
Платить честно налоги по кассе — ой, нет.
Регистрировать наемных работников — ой, нет.
И коронавирус здесь ни при чем.
Скажите мне, какая проблема поставить кассовый аппарат и честно бить кассу? Нет проблем, если только вы не обманываете государство.
Я скажу как есть. Одни тащат контрабанду через границу и платят взятки вместо налогов. Вторые эту контрабанду без кассы и чеков валом продают на точках, и при необходимости завтра показать приходы по фискальной кассе — наложат в штаны.
Третьи осознают, что поставь у них с 01.01.2020 фискальную кассу их годовой оборот последних лет — это будет один месяц их работы. И уже со второго квартала они перейдут на другую группу по налогообложению.
Свежий пример.
Сегодня, я заехал в небольшой магазин освещения:
— Вот этот светильник я хочу купить.
— Этого сейчас нет в наличии. Это Польша. Надо ждать.
— Сколько ждать?
— Ох. Ну, раньше была одна неделя от предоплаты, а теперь, даже не знаю. Уже вторую неделю бусы стоят, не могут границу проехать.
— А это что — контрабас?
— А что, по цене не видно? Такой с налогами будет в полтора раза дороже.
На прошлой неделе аналогичный текст мне выдала моя знакомая, которая возмущаясь нищетой в Украине, а сама системно через Черновцы тащит контрабанду турецкого постельного белья для продажи на рынках.
А мой друг, валяющийся сейчас в инфекционном отделении больницы, пишет возмущенные посты, что в стране нет бесплатной медицины. Но сам возит корейскую косметику в свои магазинчики, дробя инвойсы на десятки посылок до 100 евро.
Давайте так. Если вы честно завозите товар, имеете легальный белый приход и раньше били по кассе оборот честно — то ваша группа, ваши налоги и ваш оборот совпадут.
Знаете, есть разница — минимизировать или тупо не платить.
Да, каждая власть у нас дерьмо. Но дело в том, что и мы все в большинстве своем не лучше.
Запомните. Не начнем хотя бы в чем-то жить по правилам, и хоть минимально платить налоги — так и останемся в этой неприятно пахнущей субстанции.
Публикуется с согласия автора.