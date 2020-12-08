Делай, как я! Какие реформы нужны Украине, чтобы стать богатой, как Запад

Нам не советуют снижать налоги, использовать эмиссию в продуктивных целях, усиливать государственные инвестиции в социальный капитал (наука, образование, медицина), удешевлять кредиты для бизнеса, защищать свой внутренний рынок и наемный труд, национализировать стратегические инфраструктурные отрасли, стимулировать выпуск продукции с высоким уровнем добавочной стоимости, создавать межсекторальные кластеры..

Все, что нам советуют — это максимальное открытие внешнего доступа к национальным природным ресурсам (недра, земля), массовая приватизация всего и вся, жесткая бюджетная политика, ликвидация упрощенной системы налогообложения, десоциализация государства в виде пенсионной, медицинской и образовательной "реформ".

Нас убеждают, что экспорт трудовых ресурсов и импорт потребительских товаров — это хорошо. Это признак "цивилизованности".

Тридцать лет назад, западная финансовая система жадно впитывала триллионы долларов (sic!), устремившихся к ней после развала СССР. Запад создал оффшорную систему для снятия финансовых рент с коррупционного сегмента развивающихся стран.

А сегодня нас заставляют втиснуть нашу "сорочинскую ярмарку" в стандарты "швейцарского банкинга", имплементировать правила жесткой фискализации.

Но это все равно, что ребенку прописывать гормональные препараты — он не вырастет и не сформируется. То же произойдет и с нашей экономикой.

В этой модели взаимоотношений, у противников теории заговора логики становится еще меньше, чем у ее сторонников….

На мой взгляд, "ларчик ломом открывался". Нет никакой злокозненности Запада в отношении Украины. Есть рацио и собственный эгоизм.

Поставим себя на место ЕС. Хотели бы мы видеть у своих восточных границ соседа, который по примеру Турции увеличил бы население в два раза, нарастил экономику до уровня подушевого дохода в 10 тыс. дол. и в один прекрасный момент, проснулся бы с некими неоимперскими амбициями в виде "украинского мира"?

Который вспомнил бы о Перемышле, древней столице — Холме, о выселении лемков и операции "Висла". Создал бы замкнутый ядерный цикл. По-хозяйски посматривал бы в сторону Молдовы и Беларуси. Создавал бы механизмы поддержки своих диаспор за рубежом в политических целях.

Нет, такой сосед никому не нужен. Опасно иметь дело с государством в стадии высокой динамики, где все бурлит, где рождаются новые амбиции и великие цели, где социум заряжен пассионарностью, где элиты хотят войти в историю.

Хватит Европе одной "молодой Турции", которая хоть и далеко, но уже доводит до истерики Париж.

С Украиной у соседей "получилось". Население не выросло в два раза, а уменьшилось в полтора. Подушевой доход — не 10 тысяч долларов в год, а 3,5.

Политические элиты думают не о том, как войти в историю, а том, как в нее вляпаться, то есть, все их мысли о новых виллах и яхтах, а не о стране.

Никаких великих целей, ноль амбиций. Все соседи уже ушли вперед, даже Молдова. Периодически разряжаемая в пустоту социальная пассионарность. Государство не в высокой динамике, а в стадии гомеостаза, когда даже небольшой внешний толчок вызывает системные разрушения.

Экспорт рабочей силы и импорт ширпотреба. Экспортируем самое дорогое — людей, чтобы купить новый айфон. Такие страны не представляют угрозы. И Перемышль становится Пшемыслем, зато во Львове новых владельцев карты поляка ненамного меньше, чем новых граждан страны, а в Берегово за закрытыми окнами присягают Венгрии.

Так, что нет никакой конспирологии, и плана тоже нет. Есть вакуум с нашей стороны, который заполняется рациональными и эгоистичными действиями извне. Природа не терпит пустоты.

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Публикуется с согласия автора.