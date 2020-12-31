Когда привычный мир перевернулся. Как 2020-й научил видеть ценность и красоту того, что рядом

У меня дети. Мальчик, девочка и еще девочка. По будням они ходили в школу, я — на работу в журнал "Фокус". В марте наш привычный мир перевернулся. На карантин закрылось все — школы, кружки, мой редакционный офис, журнал, ближайший ТРЦ, куда старшие дети бегали в кино, моя йога-студия, кафешки, где я привыкла пить кофе.

Когда в Киеве закрыли даже парки, мы перебрались на дачу — учиться и работать онлайн. Компьютеры доставались тому, кто первый вставал. Другие довольствовались смартфонами, куда пришлось устанавливать zoom, Google class, whatsapp и ещё много чего специфического, что требовалось для коммуникаций по работе и учебе.

Запись интервью и комментариев на карантине стала для меня точкой боли. Ведь, как только я начинала общаться, скажем, о цифровизации бизнеса или монетарной политике, мои подростки принимались снимать свои танцы на видео, а коты — гонять по полу что-то шуршащее. Прекращать это удавалось лишь испепеляющим взглядом.

Восстанавливать равновесие и поддерживать физическую форму на карантине помогала йога. Моя йога-студия диджитализировалась — обзавелась мобильным приложением с функцией записи и оплаты онлайн, а любимые инструкторы начали проводить занятия в zoom из своих квартир.

Кроме этого тренеры из разных студий, городов и даже стран безвозмездно проводили тренировки в прямом эфире в соцсетях, что позволило расширять кругозор и получить новый опыт.

Во время обеденного перерыва меня на кофе традиционно ждали мои родители-пенсионеры, которых тоже вывезли карантинить на дачу.

Они, наконец, разглядели во мне интересного и многогранного собеседника, а я увидела милых, интеллигентных стариков, трогательных и беззащитных в своей глубокой осени, но отчаянно храбрящихся.

Я очень давно, а может быть, и никогда во взрослой жизни так подолгу и так близко не общалась с родителями. И хотя после завершения весеннего локдауна мы снова отдалились друг от друга, я буду помнить эту наполненную взаимным теплом весну.

Скрасить дефицит событий, впечатлений и коммуникаций с людьми в 2020-м мне помогало общение с природой. Прогулки с фотоаппаратом к "зачарованной" Десне оттачивали способность видеть прекрасное под ногами.

Осень 2020-го удивила яркими красками, долгим теплом и урожайными лесами. Польские, белые, маслята, сыроежки и зонтики на ужин, завтрак и обед порядком поднадоели.

Ох, опять эти грибы! Но разве можно было себе отказывать в этих размеренных медитативных прогулках среди шумящих сосен с янтарной корой по богатому бархату мхов и золоту опавшей листвы, когда над всем этим великолепием синеет бездонное небо с перламутровыми облаками! Ведь, согласитесь, в этом году небо особенно удалось!

Далекие путешествия на карантине заменило исследование родного города, где удалось отыскать ранее неизведанные места и услышать удивительные истории. Осенью я посетила с десяток пешеходных экскурсий по Киеву и не собираюсь останавливаться.

Конечно, 2020-й для меня, как и для всех, стал непростым испытанием. Я не хочу повторения такого опыта, хоть и знаю, как к ситуации адаптироваться и в чём искать маленькие радости.

Теперь, на излете 2020-го, я стараюсь думать о прекрасном посткоронавирусном будущем. Маятник, качнувшись в одну сторону, должен устремиться в противоположном направлении. Разъединившись и закрывшись, мы ощутим потребность в объединении и открытости. Пережив изоляцию, мы потянемся навстречу друг другу.

За экономическим спадом неизбежно последует устойчивый рост, поскольку из этого испытания государства, прошедшие проверку на прочность, выйдут менее уязвимыми. Несмотря на то что разум зачастую зацикливается на апокалиптических сценариях, сейчас конструктивнее думать о хорошем.

Ведь, четко сформулированные и озвученные намерения имеют обыкновение сбываться. Я проверяла!