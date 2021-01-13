Иглоукалывание с подвохом. Почему появились сомнения в китайской вакцине от коронавируса

Минздрав Украины, устами своего главы Максима Степнанова заявил, что в случае, если эффективность китайской вакцины от коронавируса, закупка которой для вакцинации в стране была анонсирована украинскими властями в конце минувшего года, составит менее 75 %, производитель вакцины вернет Украине потраченные деньги. Предлагаем вашему вниманию колонку научного блогера Семена Есилевского, посвященную разбору ситуации вокруг китайской вакцины.

Это не стало какой-то неожиданностью, поскольку, уже давно было видно, что с клиническими исследованиями в Бразилии твориться какая-то нездоровая ерунда.

Оглашение их результатов уже несколько раз откладывали, ссылаясь на запрет производителя. Было вполне очевидно, что результаты там не алле, и если огласить их честно и непредвзято, то хорошей рекламы из них не получится.

В итоге, есть подозрение, что китайцы натянули сову на глобус путем подгонки критериев того, что считать заболеванием, а что нет.

Понятно, что число заболевших в контрольной и экспериментальной группах можно считать по-разному. Например, позитивный ПЦР при полном отсутствии симптомов можно считать как угодно. Также можно оперировать понятием "клинически незначимых" симптомов — эта сова вообще натягивается практически на любой глобус.

Все эти вопросы должны прописываться в протоколе клинического исследования до того как оно началось. Их нельзя придумывать на ходу, и уж тем более, нельзя манипулировать ими на этапе анализа данных. Но, как известно, если очень хочется, то можно.

Чтобы понять, нахимичили ли китайцы, и, если да, то насколько сильно, нужно видеть подробный протокол исследования, методику анализа данных и сами первичные данные. Ничего из этого пока нет в открытом доступе.

Что все это означает на практике?

В принципе, общая эффективность 50.4% — это весьма хреново. ЕС и США изначально ставили граничную планку в 50% для допуска вакцин на свои рынки. Эти несчастные 0.4% выглядят откровенной подтасовкой, чтобы проскочить в необходимый интервал, но окончательно можно будет сказать, только видя исходные данные.

С другой стороны, если данные о 100% предотвращении тяжелого течения заболевания правдивы, то, в общем-то, и черт бы с ней, с общей эффективностью.

В конечном счете, страшен ведь не сам факт заболевания ковидом, а риск от него умереть или загреметь в реанимацию. Если вакцина действительно сводит этот риск к нулю, то пару дней "клинически незначимых" соплей можно, так уж и быть, пережить.

Проблема в том, что в 100% защиту от тяжелых случаев уже не очень вериться. Если они натянули 50.4% до 78%, то в реальности и 100% может оказаться далеко не сто, а гораздо меньше.

Немаловажно и то, что в Бразилии исследования проводились, насколько можно понять, в основном на врачах, работавших на "первой линии". Это люди, подвергавшиеся намного большему риску заражения и получавшие намного большую инфицирующую дозу, чем средний человек с улицы.

Возможно, именно это и привело к тому, что общая эффективность получилась не ахти. В Турции и Индонезии результаты получились лучше, но там и выборка была другая, очевидно, не из врачей.

Короче говоря, запасаемся попкорном и ждем публикации первички и полной методики. Заодно передаем пламенный привет, прости господи, министру Степанову, за то, что ему религия не позволяла вовремя закупить вакцины нормальных производителей.

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Публикуется с согласия автора.