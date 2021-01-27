Утереть нос русским. Почему для Украины важен пример Тайваня, если мы хотим выиграть у России

Меня всегда бесило высокомерие русских. Бесило, что себя они всегда считают выше и лучше других. Исключительной расой.

Бесило, что даже украинцев они считали хуже себя. В лучшем случае, младшими братьями, что для меня значило — неразумными, недалекими, не умеющими принимать правильные решения.

Потому, на правах старшего брата, они считали, что имеют право вместо нас решать, как нам жить. Об этом я никогда не говорил, но вы даже не представляете, насколько это поведение русских для меня неприемлемо.

Если честно, то я не понимаю причин этого пафоса. Страна, экономика которой держится только за счет экспорта нефти и газа. Это то же самое, что хвастаться своим положением в обществе, получив наследство, хотя твоей заслуги в этом нет.

В отличие от русских, нам не так повезло с ресурсами. У нас нет таких залежей нефти, которые бы позволяли на этом хорошо зарабатывать. Да, мы богатая на ресурсы страна, но рынки этих ресурсов значительно меньше, чем рынок нефти. И потом, доходы от этих ресурсов не сделают нас богатыми.

Для того, чтобы стать лучше русских, нам нужно кардинально перестроить экономику. И здесь мне нравится пример Тайваня. Это китайцы, которые откололись от материкового Китая и создали свою страну. Они даже называют свою страну Китайской республикой. А материковый Китай — это Китайская Народная Республика.

Так вот. После того, как эта страна откололась от Китая, на государственном уровне они сделали ставку на модернизацию и развитие технологий. Потому, что у них другого выбора не было. И сейчас это высокотехнологичная страна с ВВП на душу населения в 26 000 дол!

Имея всего 20 млн населения, эта страна создает экспортной продукции на 350 млрд дол! Большая часть экспорта — это высокотехнологичная продукция. Только одних полупроводников они экспортируют больше чем на 100 млрд дол! Asus, Acer, HTC — это все Тайвань.

Вот это пример. И такой же пример мне бы хотелось создать у нас. А вместо этого, если посмотреть на структуру экспорта, у нас строят жалкое подобие российской сырьевой экономики, только без нефти и газа. Наивно думая, что так мы сможем утереть нос русским.

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Публикуется с согласия автора.