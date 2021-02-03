И Янукович заплакал. Почему внесудебное закрытие телеканалов – не повод для радости

Первая моя реакция на санкции против Козака и его телеканалов — широкая усмешка. Не люблю, не смотрю, не уважаю. С моей точки зрения это не оппозиция. Но. Информационную войну надо выиграть!

Вторая мысль: если так можно с ними, то так можно со всеми. Рекомендую эту (вторую) мысль запомнить.

Помню, читал, как серийный убийца рассказывал о своем жизненном пути: главное — начать! Потом уже не остановиться!

Так вот. Главное — начать!

Мысль третья: в элитном доме, в элитном поселке, в холодной и чужой Москве сегодня заплакал выпивший Янукович: А что? Так можно было?

Речь идет не о свободе слова в данном конкретном случае, господа. Эти каналы имеют мало общего со свободой слова. Речь идет о том, что при необходимости это можно сделать с каждым.

Молитесь, чтобы такая необходимость у власти не возникла. А власть у нас такая непредсказуемая, что можно е… то есть, диву даться! Сегодня одних, завтра других… Дорожка-то проторена.

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