Прости нас, Гемінґвей! Как идеология победила науку в новой реформе украинского правописания

Новые нормы написания иностранных имен в украинском языке уже давно вызывают в фейсбуке бурные дискуссии, в которых четко прослеживается полное непонимание филологами своих оппонентов. Я не собираюсь лезть не в свой приход и разбирать лингвистические нюансы произношения фрикативных согласных (или какие они там?). Я хочу поговорить о моих любимых темах — о научной методологии и об имитации научной деятельности.

Основной тезис адептов сплошного "гэканья" таков, что английская "h" фонетически ближе к украинскому "г", чем к украинскому "х", поэтому Стівен Гокінґ, Шерлок Голмс и, прости господи, "гакери гакнули комп’ютер". На вопрос, а кто, собственно, это установил, и на основе чего, филологи неизменно приводят примерно такую ​​табличку:

Она может быть более или менее подробная и включать различные звуки разных языков, но суть остается той же. Насколько я понял, она показывает звуки, аналогичные в разных языках по типу своего образования (положение губ и языка, гортанные и т.п.).

Проблем с этой табличкой две:

Способ образования звука — это, конечно, хорошо, но непонятно, насколько похожими друг на друга выходят эти звуки на слух. Само звучание, а не способ, которым спикер составляет губы и заворачивает язык, является критическим для рядового гражданина.

Неизвестно, насколько реальное произношение в разговорном украинском и английском языках соответствует представлениям филологов об "идеальном" звучании этих звуков.

Простой поиск в гугле показывает, что либо лыжи не едут, или господа филологи где-то "намахивают" рядовых граждан. В дискуссиях постоянно приводятся ссылки на реальное звучание соответствующих слов в разговорной речи.

Например, так звучит на английском Hawking (тот, который Стивен) — что-то вроде "Хаукин". Так звучит Holmes (тот, который Шерлок) — что-то типа "Хоомс". Так звучит hacker (тот, который взламывает ваш айфон с паролем "12345") — что-то вроде "хаке" с более или менее выраженным "р" в конце.

В любом из этих примеров крайне трудно услышать хоть что-то похожее на украинское "г", а вот "х" слышится без проблем. Писатель, Эрнест, тоже отнюдь не звучит, ни как Хемінгуей, ни, тем более, как Гемінґвей, а, скорее, как "Хемінвей".

Звука "г", а тем более "ґ", там вообще нет ни в начале, ни в середине. Более того, легко можно найти различные диалектные варианты произношения того же Холмса, например, американский и австралийский — но нет там намека на звук "ґ", хоть ты убейся!

А вот вам хоббит, который звучит (сюрприз!) Как "хобіт" с чем-то средним между "о" и "а". Кто-то слышит там украинское "г"? Вот и я не слышу. А еще есть такой крутой сериал — "доктор Гаус". На удивление, он не о докторе философии, великом математике Карле Фридрихе Гауссе, а о враче-наркомане, фамилия которого звучит как "Хаус" или "Хауз", без всякого "г", независимо от того, что там нарисовано в филологических табличках .

Получается, что у абсолютно всех граждан со слухом проблемы, и только у самобытных украинских филологов он нормальный?

Показательно, что филологи просто игнорируют все эти примеры и упорно продолжают тыкать тупых рядовых граждан в свои фонетические таблички, где написано что "h" ближе к "г" и потому, не о чем спорить.

Нет, уважаемые, есть о чем спорить! И предмет спора не этот проклятый английский звук "h", а общий методологический подход к такой тонкой теме, как язык и его стандартизация.

Давайте подумаем — зачем вообще делать реформу орфографии? Вариантов три:

Ради того, чтобы сделать стандарты языка проще, логичнее, и ближе к жизненным реалиям. То есть, для упрощения жизни носителей языка и тех, кто его изучает.

Ради идеологических соображений. Этот подход исчерпывающе описывается фразой "ирландский язык чрезвычайно сложен для того, чтобы английские свиньи голову сломали". То есть, речь используется, как служанка идеологии.

Ради галочки, чтобы оправдать безбедное существование самих реформаторов правописания, то есть, для имитации деятельности.

Теперь давайте проанализируем, куда же попадает господин Гемінґвей (матка боска, как вы это произносите ?!).

Делает ли такое написание язык проще или логичнее? Отнюдь! Напротив, искажается одна из самых сильных сторон украинского языка — максима "читается так, как пишется". Поставьте себя на место ребенка, впервые в жизни наткнувшегося на это. Он прочитает его, как написано. Исходное "г" выйдет, как в слове "Галя", а твердое "г" как в украинском слове "ґанок"/"крыльцо".

Ребенок не подозревает о соответствии звуков и об иноязычном происхождение слова, и не будет никак модифицировать произношение, чтобы вот "г" было что-то среднее между "г" и "х". То, что получится, будет похоже на оригинальное произношение еще меньше, чем русский вариант "Хэмингуэй".

Здесь мы плавно переходим ко второму пункту — украинский очень привлекателен тем, что в нем иностранные фамилии передаются фонетически, а не читаются в кривой транслитерации, как это делается в русском языке.

У нас Айнштайн и Хайнрих Хайне звучат практически так же как должны звучать в немецком, а не как Эйнштейн и Генрих Гейне. Это очень крутая черта, которая значительно упрощает изучение украинского иностранцами и иностранных языков украинцами.

И тут нам предлагают Гемінґвея и Гобіта, которые ломают это правило! Ну нет во вселенной "Властелина колец" никаких "гобітів". Там есть "хобіти". Через "х"!

То есть, мы ломаем сразу две очень сильные и привлекательные черты языка ради … а ради чего, собственно? Многие апологеты "гэканья" прямо говорят — ради того, чтобы было не так, как у русских. Чистая идеология, nothing personal. Мол, это борьба с советской русификацией.

Круто, но с логикой большие проблемы. Русификация — это читать иностранные слова кириллицей, когда вместо фамилии Бредлі (Bradley) возникает, прости господи, Брадлей, как в старых советских книгах. По-украински принято передавать фамилии фонетически. Ну так и давайте передавать!

Гемінґвей — это нифига не фонетическая передача — оно не так звучит! Это такое же искажение как Ґенріх Ґейне. Так в чем же заключается идеологическая борьба? В том, чтобы заменить одно искажение на другое, в пику русскоязычным? Браво, логика из разряда "куплю билет и пойду пешком, пусть кондуктор подавится".

Также мне непонятно, почему такие "патриотические" филологи расписываются за всех носителей украинского языка и билингвов. Если мне не изменяет память, то ультранационалистические партии, которые декларируют идеологию "чтобы не так, как у русских", имеют рейтинг около 5%. Не пойти ли господам филологам куда пониже спины с таким "идеологическим обоснованием"?

Может, дело здесь действительно в пункте 3 — реформа ради имитации бурной деятельности под прикрытием псевдопатриотизма?

Еще одно феерическое объяснение, которое мне приходилось слышать, заключается в том, что практически все носители украинского языка неправильно произносят звуки "г" и "х" и поэтому не могут понять мудрости филологических табличек.

Здесь уже на горизонте маячит многомиллиардная программа обучения украинцев "правильному" произношению и несколько сотен педагогических докторских диссертаций, посвященных проблемам произношения буквы "г" учителями физкультуры в сельской местности Слобожанщины.

И, наконец, ближе к науке. Фонетические таблички это, конечно, круто, но мне, как физику, было бы интересно увидеть объективное сравнение звучания "проблемных" звуков. Существует такая штука как спектрограмма звука. Они записаны для всех звуков большинства популярных языков.

Если "h" ближе к "г" чем к "х", то это будет прекрасно видно на спектрограммах. Можно в процентах посчитать сходство или даже научить нейронную сеть классифицировать эти звуки. Эй, филологи, где количественное сравнение? Или вы умеете только в таблички и псевдопатриотическое словоблудие?

Это ярко демонстрирует доминирующий подход наших гуманитариев. Вместо использования научной методологии для решения общественно важного вопроса о реформе орфографии, все снова скатывается в софистику и волюнтаризм с раздиранием вышиванки на груди.

Как это должно выглядеть с точки зрения научной методологии:

Записываются образцы произношения проблемных звуков у различных носителей английского языка. Записываются их спектрограммы.

Записываются образцы произношения и спектрограммы разных кандидатов на звуки-соответствия в украинском языке.

При этом, надо набрать статистику по регионам и учесть носителей языка, русско-украинских билингвов, носителей суржика, людей, которые знают или не знают английский — реформа делается для всех них, а не для трех высоколобых знатоков, которые составляли фонетические таблички, мечтательно глядя на потолок.

Массив данных обрабатывается и статистически рассчитывается сходство произношения звуков.

На основе объективного сравнения делается рекомендация по правильному написанию иностранных слов.

К сожалению, так не сделают. Наша гуманитаристика и научная методология — вещи, в основном, несовместимые, и отдельные островки настоящей гуманитарной науки теряются в океане имитации. Лептонный бог и квантовая культурология — наше все.

Также меня очень беспокоит, что наши гуманитарии уже привычно говорят на черное, что оно белое. Нам втирают, что в "Холмсе" имеется звук "г", которого там тупо нет. В случае с орфографией накапливают дурацкое псевдопатриотическое обоснование.

Так что, господа, читайте Гемінґвея (прости нас, Эрнест, за надругательство над твоей фамилией) в оригинале — чувак пишет на очень простом английском языке.

А вот вопрос о том, можно ли теперь петь песню "Несе Халя воду" требует дополнительного изучения. Может, еще пару докторских диссертаций по педагогике по нему защитят за деньги налогоплательщиков.

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Публикуется с согласия автора.