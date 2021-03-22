"Поджог рейхстага" на минималках. Кому выгоден погром Офиса Зеленского сторонниками Стерненко

Думаю, самым справедливым наказанием за политическую настенную халтурку на фасаде Офиса президента на Банковой будет отлов и привлечение к ответственности каждого, кто своими руками к ней приложился. И обязать их через суд к общественным работам. Пускай вычищают свои творения эти юные неудавшиеся художники на зарплате.

Это были чисто гражданские эмоции, а теперь три умозаключения:

1. Почему правоохранители не пресекали хулиганство. Видимо, был приказ. Каков мотив действия полиции? Почему в иных ситуациях полиция и нацгвардейцы действуют решительно и оперативно (например, зачистка палаточного городка Семенченко под Радой), а в данном случае заняли роль наблюдателя?

Ответ на этот вопрос дает понимание естественности/искусственности устроенного шоу. Обычно бездеятельность полиции свидетельствует о тайной проинформированности касательно последствий. Тут важный момент: кто конкретно будет привлечен к ответственности и насколько серьезно будет наказание!

2. В заявке на организацию субботнего перформанса значатся: "Рух Опору Капітуляції", "Демократична сокира", "Справа Громад", "Вільні Люди", "Гонор", "Академія вуличного протесту", "Хто замовив Катю Гандзюк", "Весна на граніті", "Національний Альянс". Часть из них финансируется Порошенко, другая часть — типа сама по себе, третья на бюджете у связанных с олигархами лиц. Общеизвестна антивластная настроенность этих групп.

Допустимо, что в этой разношерстной среде оказались подставные лица, выполнявшие инструкции. Вечером президента и сотрудников Офиса на Банковой нет, никто не пострадает. Работают на хайп для медиа.

Важный момент — локализация внимания аудитории на свастике, нарисованной на стене, что создает естественное желание отторжения от происходящего либеральной публики, охотно симпатизирующей разным актуальным движам за права и справедливость.

Самая очевидная видимая цель — прививка от нарастания протестной волны, дискредитация кейса Стерненко. И, казалось бы, это выгодно власти. Конспирологический заговор Зеленского с целью зачистки радикалов и бродячих активистов.

В некоторых телеграм-каналах продвигают версию о том, что все управлялось Аваковым для укрепления его позиций. Версия такая себе. Аваков ценит связку с президентом и не будет действовать на ее ослабление, даже в случае интриг против него со стороны топ-чиновников Офиса.

Обе версии — очень уж традиционный жанр в украинской фейсбук-беллетристике. Доказательств нет, свидетельств нет, фактов тоже нет. Интеллектуальное пинание.

Но даже если это так, получается, что все, кто реально является организаторами протеста тупо были использованы и этого не увидели. Получается, они даже не смогли застраховаться от провокаций, дав себя использовать и еще бросив тень на Порошенко.

3. ЛОМы Порошенко сперва бросаются под копирку осуждать разрисованный фасад и пылающий тризуб, а потом поняв, что попали в медийный капкан, бросились отмывать Порошенко от этой акции.

Тут важно понять: Стерненко для Порошенко — конкурент на его электоральном поле №1. Стерненко неоднократно критиковал Порошенко, причем, жестко. И когда он выйдет после апелляции (скорее всего), то автоматически превратится в "разъедателя" поля Сывочолого.

У Стерненко не будет иного пути, кроме как идти в политику и формировать свою политическую силу (в случае открытия каналов финансирования).

Все радикально-ориентированные пласты, некогда приобретенные ПАПом у "Свободы" и других националистических групп, отклеиваются на фоне шлейфа связи Порошенко с Медведчуком и начинают тяготеть к новой восходящей звезде — принципиальному правому, доказавшему, что ради защиты государства готов даже на убийство.

Поэтому дискредитация протестной активности под знаменем Стерненко выгодна исключительно Порошенко. Но прямым информационным образом сделать было это нельзя, а вот с помощью провокативной подставы — запросто.

Ну и немного обезобразить место властвования ненавистного ему Зеленского, как косвенная цель и намек на серьезность своих намерений.

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Публикуется с согласия автора.