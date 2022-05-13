Рубль в Херсоне. Зачем в руководство Центробанка России поставили военного, который вводил рубль в Крыму
"В Центробанке России кадровая ротация. С должности зампреда, отвечающего за денежное обращение, идет Михаил Алексеев. Идет с формулировкой "принял решение продолжить карьеру вне Банка России", на жаргоне эйчаров это значит "был уволен внезапно, нагло и со свистом". Мнение
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Алексеева заменит некий Сергей Белов, кадровый военный, выпускник Ярославского военного училища, начальник департамента полевых учреждений Банка России. Полевые учреждения – это такой аналог военных полковых касс, военные учреждения, которые подчиняются сразу и Центробанку и обороне, не зависящие от системы коммерческих банков. Этот Белов, кстати, отметился тем, что после оккупации Крыма руководил отделением Центробанка России в Севастополе.
На самом деле я хз, что значит эта кадровая рокировка: чтобы говорить что-нибудь разумное, нужно знать внутренние расклады в том Центробанке, а я их не знаю. Но интересно: кадрового банкира, много лет возглавлявшего российский Юникредит, при совке работавшего в министерстве финансов, назначенного зампреда ЦБ относительно недавно – два года назад – меняют на полевого каптера. Чей опыт работы в ЦБ – это на оккупированных территориях и в регионах.
Не говоря вообще о том, что денежное обращение это очень специальная дисциплина, которая требует специфических отраслевых знаний – это же вам не "полевое довольствие" (упоминается известный анекдот о старом полководце, путавшем термины) организовывать.
Выглядит оно для постороннего наблюдателя вроде меня так, что боевой задачей российского ЦБ действительно является некое введение рубля на наших оккупированных территориях. Более важной задачей, чем организовывать наличное обращение в России, где с этим сейчас не очень хорошо, и всегда есть возможность возникновения паники из-за очередных санкций.Важно