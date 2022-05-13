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Думки Російсько-українська війна

Рубль у Херсоні. Навіщо в керівництво Центробанку Росії поставили військового, який вводив рубль у Криму

"У Центробанку Росії кадрова ротація. З посади зомпрєда, який відповідає за грошовий обіг, іде Міхаіл Алєксєєв. Йде з формулюванням "принял решение продолжить карьеру вне Банка России", на жаргоні ейчарів це означає "був звільнений раптово, нагло і зі свистом". Думка

Євген Дубогриз
Євген Дубогриз
Фінансовий аналітик, асоційований експерт Case Україна
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Банк Росії
Фото: cdnimg.rg.ru | У правління Центробанку Росії ввели кадрового військового

Алексєєва замінить якийсь собі Сєргєй Бєлов, кадровий військовий, випускник Ярославського воєнного учіліща, начальник департамента полєвих учредженій банка Росії. Польові учрежденія — це аналог воєнних полкових кас, військові установи, які підпорядковуються одночасно і Центробанку і міністерству оборони, незалежні від системи комерційних банків. Цей Бєлов, до речі, відзначився ще й тим, що після окупації Криму керував відділенням Центробанку Росії в Севастополі.

Михайло Алексєєв
Михайло Алексєєв, колишній заступник голови Банку Росії
Сергій Бєлов
Сергій Бєлов, новий заступник голови Банку Росії

Насправді я хз, що означає ця кадрова рокіровка: щоб казати щось розумне, треба знати внутрішні розклади в тому Центробанку, я їх не знаю. Але цікаво: кадрового банкіра, який багато років очолював російський Юнікредіт, за совка працював у міністерстві фінансів, на зомпрєда ЦБ призначений відносно нещодавно — два роки тому — міняють на польового каптьора. Чий досвід роботи в ЦБ — це на окупованих територіях та в регіонах.

Не кажучи взагалі про те, що грошовий обіг це така дуже спеціальна дисципліна, яка вимагає специфічних галузевих знань — це ж вам не "полєвоє довольствіе" (згадується відомий анекдот про старого полководця, що плутав терміни) організовувати.

Виглядає воно для стороннього спостерігача на кшталт мене так, що бойовим завданням російського ЦБ дійсно є певне запровадження рубля на наших окупованих територіях. Більш важливим завданням, ніж організовувати готівковий обіг у Росії, де з цим зараз не дуже гарно, й завжди є можливість виникнення паніки через чергові санкції.

Джерело.

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