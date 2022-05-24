Парадокс власти. Чему учит скандальная история Зеленского и Шкарлета
"Президент Зеленский является частью враждебной обществу силы, хочет он того, или нет (а он не хочет). Поэтому на низкоэмпатичный стиль общения с собственным народом мандата у него нет даже в военное время. И ни у кого из власть предержащих". Мнение.
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Прочитала подборку исследований, которые показывают, что политики, умеющие эмпатично откликаться на нужды своих согдраждан, ценятся выше и имеют больше шансов на избрание, чем их эмоционально глухие соперники.
Есть ряд нюансов вроде партийных предпочтений и личных особенностей избирателей, однако они не гасят основную тенденцию: эмпатичных любят. Но это в мирное время. А перед лицом смертельных угроз избиратели, наоборот, начинают ценить более жестких лидеров, которым не до сантиментов.
И вот берем кейс Зеленского-Шкарлета. Тирада Зеленского про покалеченного ребенка, беда которого обнуляет проблему плагиата – это образец низкоэмпатичной реакции на живой запрос избирателя. Зеленский прямым текстом сказал студенту: твои опасения ничтожны, ты вообще спрашиваешь не о том, а надо – вот об этом.
В условиях войны и связанных с нею экзистенциальных угроз лидер, способный напрочь отключать эмпатию ради достижения более значимых целей коллективного выживания, должен бы встретить массовое одобрение и восторг. К таким ожиданиям, по крайней мере, нас подталкивают многочисленные исследования по теме. Но Зеленский встретил массовый хейт. Парадокс? Я бы сказала: украинский парадокс.
Дело в том, что для украинских граждан собственная власть традиционно является враждебной силой и источником угроз, в том числе экзистенциальных.
Это чувство несколько притупилось перед лицом чудовищных деяний страны-агрессора, но сейчас возвращается к норме. И президент Зеленский является частью этой враждебной обществу силы – хочет он того, или нет (а он не хочет). Поэтому на низкоэмпатичный стиль общения с собственным народом мандата у него нет даже в военное время. И ни у кого из власть предержащих.
Вот это и есть парадокс власти по-украински.Важно