Парадокс власти. Чему учит скандальная история Зеленского и Шкарлета

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Прочитала подборку исследований, которые показывают, что политики, умеющие эмпатично откликаться на нужды своих согдраждан, ценятся выше и имеют больше шансов на избрание, чем их эмоционально глухие соперники.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Есть ряд нюансов вроде партийных предпочтений и личных особенностей избирателей, однако они не гасят основную тенденцию: эмпатичных любят. Но это в мирное время. А перед лицом смертельных угроз избиратели, наоборот, начинают ценить более жестких лидеров, которым не до сантиментов.

И вот берем кейс Зеленского-Шкарлета. Тирада Зеленского про покалеченного ребенка, беда которого обнуляет проблему плагиата – это образец низкоэмпатичной реакции на живой запрос избирателя. Зеленский прямым текстом сказал студенту: твои опасения ничтожны, ты вообще спрашиваешь не о том, а надо – вот об этом.

В условиях войны и связанных с нею экзистенциальных угроз лидер, способный напрочь отключать эмпатию ради достижения более значимых целей коллективного выживания, должен бы встретить массовое одобрение и восторг. К таким ожиданиям, по крайней мере, нас подталкивают многочисленные исследования по теме. Но Зеленский встретил массовый хейт. Парадокс? Я бы сказала: украинский парадокс.

Дело в том, что для украинских граждан собственная власть традиционно является враждебной силой и источником угроз, в том числе экзистенциальных.

Это чувство несколько притупилось перед лицом чудовищных деяний страны-агрессора, но сейчас возвращается к норме. И президент Зеленский является частью этой враждебной обществу силы – хочет он того, или нет (а он не хочет). Поэтому на низкоэмпатичный стиль общения с собственным народом мандата у него нет даже в военное время. И ни у кого из власть предержащих.

Вот это и есть парадокс власти по-украински.

Источник.

Важно