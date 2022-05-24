Парадокс влади. Чому вчить скандальна історія Зеленського та Шкарлета

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Прочитала добірку досліджень, які показують, що політики, які вміють емпатично відгукуватися на потреби своїх співвітчизників, цінуються вище та мають більше шансів на обрання, ніж їхні емоційно глухі суперники.

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Є низка нюансів на кшталт партійних уподобань та особистих особливостей виборців, проте вони не гасять основну тенденцію: емпатичних люблять. Але це у мирний час. А перед смертельними загрозами виборці, навпаки, починають цінувати більш жорстких лідерів, яким не до сентиментів.

І ось беремо кейс Зеленського-Шкарлета. Тирада Зеленського про поранену дитину, біда якої обнуляє проблему плагіату — це зразок низькоемпатичної реакції на живий запит виборця. Зеленський прямим текстом сказав студенту: твої побоювання мізерні, ти взагалі питаєш не про те, а треба — ось про це.

В умовах війни і пов'язаних з нею екзистенційних загроз лідер, здатний геть-чисто відключати емпатію задля досягнення більш значущих цілей колективного виживання, повинен зустріти масове схвалення і захоплення. До таких очікувань принаймні нас підштовхують численні дослідження на тему. Але Зеленський натрапив на масовий хейт. Парадокс? Я сказала б: український парадокс.

Справа в тому, що для українських громадян власна влада традиційно є ворожою силою та джерелом загроз, зокрема екзистенційних.

Це почуття трохи притупилося через жахливі діяння країни-агресора, але тепер повертається до норми. І президент Зеленський є частиною цієї ворожої суспільству сили — хоче він того чи ні (а він не хоче). Тому на низькоемпатичний стиль спілкування з власним народом мандата він не має навіть у воєнний час. І у жодного з тих, хто владує.

Ось це і є парадокс влади по-українськи.

Джерело.

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