Почти заглох. Как российский автопром бьется в предсмертных конвульсиях

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Выход иностранных концернов и прекращение поставок комплектующих из-за границы парализовали производство на автомобильных заводах России от Калининграда до Владивостока. По итогам мая выпуск легковых автомобилей в РФ сократился на 96,7% — то есть в 30 раз в годовом выражении. Об этом в среду отчитался Росстат. За месяц с конвейера сошли только 4 тысячи машин, хотя до войны было 100 тысяч и больше.

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Из 20 автозаводов, работавших в стране в начале года, до лета осталось всего два: это китайский Haval в Тульской области и многострадальный "АвтоВАЗ", который с перебоями, каждую неделю останавливая конвейер, пытается выпускать Lada Granta без подушек безопасности и ABS.

Его владельцам запрещено на них выезжать за границу. Ездить на таких машинах можно будет только по России. В то же время, купить другие авто почти невозможно: продажи новых машин в мае упали на 84%. Идет поиск альтернативных поставщиков, обычно китайских. Но пока эти усилия бесполезны: согласно китайской таможенной статистике, экспорт автомобилей в Россию не вырос, а резко обвалился — на 83% год к году.

"Ситуация непростая", — заявил президент Владимир Путин 19 июня, собрав на совещание в Санкт-Петербурге членов правительства и глав крупнейших автоконцернов страны — "АвтоВАЗа", "Камаза", ГАЗа и "Соллерс Авто". "До окончания года нужно сделать все необходимое, чтобы ситуация не стала чрезвычайной", — сказал он, призывая действовать срочно, без бюрократических проволочек.

Правительству Путин поставил задачу к 1 сентября подготовить стратегию развития автопрома, от которой де-факто потребуется создать новую отрасль с технологического нуля. Нужно и сохранить рабочие места, и насытить рынок, и создать дешевые машины на отечественной инженерно-технической базе. Этого потребовал Путин. В качестве неотложной помощи в рынок зальют 10,2 млрд рублей на льготное кредитование, 4,9 млрд – на льготный лизинг, 2,6 млрд – на скидки для электромобилей.

Российский автопром, почти тотально завязанный на импорте, стоит перед угрозой примитивизации. Ведь многие годы российская автоиндустрия полагалась исключительно на зарубежные компоненты. Не было практически ни одного завода, который бы не работал на иностранных платформах. В России осуществлялось только сборка авто. Теперь российский автопром будет отставать от всего мира на десятилетия.

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