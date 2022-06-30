Майже заглох. Як російський автопром бʼється у передсмертних конвульсіях

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Вихід іноземних концернів та припинення постачання компонентів з-за кордону паралізували виробництво на автомобільних заводах Росії від Калініграда до Владивостока. За підсумками травня, випуск легкових автомобілів у РФ скоротився на 96,7% — тобто в 30 разів у річному вираженні. Про це в середу прозвітував Росстат. За місяць із конвеєра зійшли лише 4 тисячі машин, хоча до війни було 100 тисяч і більше.

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З 20 автозаводів, які працювали в країні на початку року, до літа залишилися лише два: це китайський Haval у Тульській області та багатостраждальний "АвтоВАЗ", який з перебоями, щотижня зупиняючи конвеєр, намагається випускати Lada Granta без подушок безпеки та ABS.

Його власникам заборонено на них виїзджати за кордон. Їздити на таких машинах можна буде лише Росією. Водночас купити інші майже неможливо: продажі нових авто в травні впали на 84%. Йде пошук альтернативних постачальників, зазвичай китайських. Але поки що ці зусилля марні: згідно з китайською митною статистикою, експорт автомобілів до Росії не зріс, а різко обвалився — на 83% рік до року.

"Ситуація непроста", — заявив президент Володимир Путін 19 червня, зібравши на нараду в Санкт-Петербурзі членів уряду та голів найбільших автоконцернів країни — "АвтоВАЗу", "Камазу", ГАЗу та "Соллерс Авто". "До закінчення року потрібно зробити все необхідне, щоб ситуація не стала надзвичайною", — сказав він, закликаючи діяти терміново, без бюрократичної тяганини.

Уряду Путін поставив завдання до 1 вересня підготувати стратегію розвитку автопрому, яка де-факто вимагає створити нову галузь із технологічного нуля. Потрібно і зберегти робочі місця, і наситити ринок, і створити дешеві машини на вітчизняній інженерно-технічній базі. Цього зажадав Путін. Як невідкладну допомогу в ринок заллють 10,2 млрд рублів на пільгове кредитування, 4,9 млрд — на пільговий лізинг, 2,6 млрд — на знижки для електромобілів.

Російський автопром, який майже тотально зав'язаний на імпорт, стоїть перед загрозою примітивізації. Російська автоіндустрія покладалася на закордонні компоненти. Не було практично жодного заводу, який не працював би на іноземних платформах. У Росії здійснювалося лише складання. Тепер російський автопром відставатиме від усього світу на десятиліття.

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