Круче Джонсона. Новым премьером Великобритании может стать министр иностранных дел Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс будет баллотироваться на должность лидера Консервативной партии и премьера страны — геополитика возвращается.

"Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что я могу быть лидером, могу приносить результаты и принимать трудные решения. У меня есть четкое видение, куда мы должны прийти, а также опыт и решительность для достижения этой цели. Я буду бороться на выборах как консерватор и буду управлять как консерватор. Я быстро и эффективно начну работать в должности премьер-министра, чтобы обеспечить поражение Владимира Путина в Украине и поддержать работу экономики", — заявила Трасс.

На мой взгляд, кандидатура Лиз Трасс не только хороша в целом с точки зрения интересов Украины во взаимоотношениях с Великобританией, но она может оказаться даже гораздо радикальнее Бориса Джонсона в тех вопросах, которые касаются отношений с Россией.

Потому что, в отличие от большинства западных лидеров, Лиз Трасс имеет системное видение проблемы "русского мира" и то, как эту проблему следует решать.

Почитайте ее выступление на пасхальном банкете в резиденции лорд-мэра лондонского Сити в апреле 2022. Вот несколько интересных цитат оттуда:

"Война в Украине — это наша война. Это всеобщая война, поскольку победа Украины — это стратегический императив для нас всех. Если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы и всему миру будут грозить ужасные последствия. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности".

"Будем честны: архитектура, призванная гарантировать мир и процветание, потерпела неудачу в Украине. Структуры экономики и безопасности, сложившиеся после Второй мировой и холодной войн, до сих пор деформировались, они скорее допускали, чем сдерживали агрессию".

"G20 не может функционировать, как эффективный экономический орган, пока Россия остается за столом переговоров".

"Советский Союз регулярно использовал свое право вето в ООН, но, несмотря на все причиняемое им зло, даже он вел себя на мировой арене с некоторой рациональностью. Он мог придерживаться соблюдения сделок, когда видел риски для стратегической стабильности, как это было с Договором по противоракетной обороне. Они снизили градус эскалации, когда столкнулись с противодействием, как это было во время Карибского кризиса 60 лет назад. И они заботились о своей мировой репутации. Но ни один из этих факторов не относится к Путину. Мы имеем дело с отчаянным мошенником, которому плевать на международные нормы".

"Расходы на оборону 2% должны быть полом, а не потолком. Не существует альтернативы жесткой военной силе, подкрепленной разведкой и дипломатией".

"G7 должна действовать, как экономическое НАТО, коллективно защищая наше процветание. Если экономика партнера подвергается нападению со стороны агрессивного режима, мы должны действовать, чтобы поддержать его. Один за всех и все за одного".

"Ваши превосходительства, дамы и господа, геополитика возвращается. После холодной войны мы все думали, что мир, стабильность и процветание неумолимо распространятся по всему земному шару. Мы думали, что усвоили уроки истории и что марш прогресса будет продолжаться беспрепятственно. Мы ошибались. Но это не повод для отчаяния.

Перед лицом растущей агрессии нам необходимо действовать, и мы должны действовать прямо сейчас. Мы должны быть более уверенными в себе. Агрессоры смотрят на то, что произошло в Украине. Мы должны убедиться, что они получают правильные месседжи.

Вместе мы обладаем огромной силой. Давайте использовать ее, чтобы создать лучший, более безопасный мир и более сильную глобальную экономику. Это потребует энергии всех людей в этой комнате и за ее пределами. Будет тяжело. Но мы должны сделать шаг вперед и взять на себя ответственность".

В добрый путь, Лиз! Take care of that bastard!

