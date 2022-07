Крутіше Джонсона. Новим прем'єром Великої Британії може стати міністриня закордонних справ Ліз Трасс

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністриня закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс балотуватиметься на посаду лідера Консервативної партії та прем'єра країни — геополітика повертається.

"Я висуваю свою кандидатуру, тому що я можу бути лідером, можу приносити результати й ухвалювати важкі рішення. У мене є чітке бачення, куди ми повинні прийти, а також досвід і рішучість для досягнення цієї мети. Я боротимусь на виборах як консерватор і керуватиму як консерватор. Я швидко й ефективно почну працювати на посаді прем'єр-міністра, щоб забезпечити поразку Володимира Путіна в Україні та підтримати роботу економіки", — заявила Трасс.

На мій погляд, кандидатура Ліз Трасс не тільки хороша загалом із погляду інтересів України у взаєминах із Великою Британією, але вона може виявитися навіть набагато радикальнішою за Бориса Джонсона в тих питаннях, які стосуються відносин із Росією.

Тому що, на відміну від більшості західних лідерів, Ліз Трасс має системне бачення проблеми "русского мира" та те, як цю проблему варто вирішувати.

Почитайте її виступ на великодньому бенкеті у резиденції лорд-мера лондонського Сіті в квітні 2022 року. Ось кілька цікавих цитат звідти:

"Війна в Україні — це наша війна. Це спільна війна, оскільки перемога України — це стратегічний імператив для нас усіх. Якщо Путін досягне успіху, це обернеться неймовірними стражданнями для всієї Європи й усьому світу загрожуватимуть жахливі наслідки. Ми більше ніколи не почуватимемося у безпеці".

"Будьмо чесні: архітектура, покликана гарантувати мир і процвітання, зазнала невдачі в Україні. Структури економіки та безпеки, що склалися після Другої світової та холодної воєн, досі деформувалися, вони швидше допускали, ніж стримували агресію".

"G20 не може функціонувати як ефективний економічний орган, поки Росія залишається за столом переговорів".

"Радянський Союз регулярно використовував своє право вето в ООН, але, незважаючи на все заподіяне ним зло, навіть він поводився на світовій арені з певною раціональністю. Він міг дотримуватися дотримання угод, коли бачив ризики для стратегічної стабільності, як це було з Договором із протиракетної оборони, вони знизили градус ескалації, коли зіткнулися з протидією, як це було під час Карибської кризи 60 років тому. І вони дбали про свою світову репутацію. Але жоден із цих факторів не стосується Путіна. Ми маємо справу з відчайдушним шахраєм, якому начхати на міжнародні норми”.

"Витрати на оборону 2% мають бути підлогою, а не стелею. Не існує альтернативи жорсткій військовій силі, підкріпленій розвідкою і дипломатією".

"G7 має діяти як економічне НАТО, колективно захищаючи наше процвітання. Якщо економіка партнера зазнає нападу з боку агресивного режиму, ми повинні діяти, щоб підтримати його. Один за всіх і всі за одного".

"Ваші екселенції, пані та панове, геополітика повертається. Після холодної війни ми всі думали, що мир, стабільність і процвітання невблаганно поширяться по всій земній кулі. Ми думали, що засвоїли уроки історії і що марш прогресу триватиме безперешкодно. Ми помилялися. Але це не привід для розпачу.

Перед обличчям підвищеної агресії нам необхідно діяти, і ми повинні діяти прямо зараз. Ми маємо бути більш впевненими в собі. Агресори дивляться на те, що сталося в Україні. Ми повинні переконатися, що вони одержують правильні меседжі.

Разом ми маємо величезну силу. Давайте використовувати її, щоб створити кращий, безпечніший світ і сильнішу глобальну економіку. Це вимагатиме енергії всіх людей у цій кімнаті та за її межами. Буде важко. Але ми маємо зробити крок уперед і взяти на себе відповідальність”.

У добру путь, Ліз! Take care of that bastard!

Джерело.

