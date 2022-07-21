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Мнения Война и деньги

36.6 гривен за доллар. Что будет дальше и почему новый официальный курс НБУ — это правильно

“Теперь, если не произойдет ничего супернеординарного, до конца года Нацбанку вообще не придется менять официальный курс”. Мнение.

Евгений Дубогрыз
Евгений Дубогрыз
Финансовый аналитик, ассоциированный эксперт Case Украина
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Курс валют
Фото: Наталия Богута | НБУ приблизил официальный курс гривки к "рыночному"

Нацбанк снова молодец и правильно на этот раз сделали. Я о ĸурсе 36.6.

Зафиксировать курс на "локальных хаях" однозначно лучше, чем поднимать его постепенно — например, в мае до 32-33, потом в июне, потом в июле — это бы создало, по моему мнению, плохие ожидания, и снова бы создало те самые "множественные курсы", на которые все жаловались по разным причинам.

Теперь, если не произойдет ничего супернеординарного, до конца года Нацбанку вообще не придется менять официальный курс.

Не будет значительных расхождений между официальным и "рыночным" курсами (рыночным в кавычках, потому что нет рынка, из-за того что нет свободного движения капитала"). Подними НБУ курс в мае или июне — эта проблема возникла бы. Теперь нет. Мне кажется, что курс на уровне 37 включает все негативные ожидания по подорожанию доллара, повышения ставок в США и других обстоятельств "ползучей девальвации".

То есть, как и в случае с повышением ключевой учетной ставки в начале июня, Нацбанк просто признал реальность такой, какая она есть.

Почему не признавал раньше, почему раньше не поднимал? Думаю, именно потому, что ждал тех самых "локальных хаев", максимального значения "рыночного ĸурса".

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